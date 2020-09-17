Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит не правильно работает скрипт.
Почему не правильно? Расчет простой Дельта = (Цена Фьюча/Кол-во акций в лоте) минус Цена Спот. Затем процент считается = Дельта деленная на Цена Спот.
Почему не правильно? Расчет простой Дельта = (Цена Фьюча/Кол-во акций в лоте) минус Цена Спот. Затем процент считается = Дельта деленная на Цена Спот.
Ок
Ок
Там на картинке просто показана разница между ценой спот и фьючерсом. Там не процент возможного дохода в годовых. Или я что то не так считаю?
Там на картинке просто показана разница между ценой спот и фьючерсом. Там не процент возможного дохода в годовых. Или я что то не так считаю?
Я не понял, что это не годовые...
Я не понял, что это не годовые...
Ясно. :) Я уж испугался начал скрипт проверять решил, что по неопытности где то накосячил :)
Добрал позицию по ВТБ и стал счастливым обладателем 40 0000 000 акций ВТБ.
Если ВТБ не изменит себе, и закроет реестр до 18.06.2020, то доход (то текущему ожиданию рынка 0,0017 руб./акция)
составит:
Доход от дивидентов = 0,0017 * 40000000 = 68 000 руб. (без налога 13%), что в годовых
Чистая прибыль (годовых с учетом налога) = (68000 - 68000/100*13)/1500000*100 = 23.66% (дивиденты) + 4,55% (разница СПОТ - фьючерс)
Если не закроют до 18.06.2020, то 9 фьюч тоже не плохо торгуется...
Но 4,55% годовых уже в кармане.... :)
Риски, при этом = 0
Добрал позицию по ВТБ и слал счастливым обладателем 40 0000 000 акций ВТБ.
Если ВТБ не изменит себе, и закроет реестр до 18.06.2020, то доход (то текущему ожиданию рынка 0,0017 руб./акция)
доход составит:
Доход от дивидентов = 0,0017 * 40000000 = 68 000 руб. (без налога 13%), что в годовых
Чистая прибыль (годовых) = (68000 - 68000/100*13)/1500000*100 = 23.66% (дивиденты) + 4,55% (разница СПОТ - фьючерс)
Если не закроют до 18.06.2020, то 9 фьюч тоже не плохо торгуется...
Но 4,55% годовых уже в кармане.... :)
Можете подробнее расписать Ваши действия в случае, если на 6 фьюче не выплатят дивы? Что будете делать с акциями? Будете ли покупать 9 фьючерс? Будете ли выходить на экспирацию по 6 фьючерсу?
Можете подробнее расписать Ваши действия в случае, если на 6 фьюче не выплатят дивы? Что будете делать с акциями? Будете ли покупать 9 фьючерс? Будете ли выходить на экспирацию по 6 фьючерсу?
1. Не упадут дивиденты на 6 фьючерс
а) Пытаюсь выийте по 0% годовых и ниже
б) Если не получилось - жду экспирацию.
2. Если процент входа 9 фьючерс (после экспирации 6 фьючерса) останется таким же высоким,
то конечно буду работать с 9 фьючерсом, если ничего более "сладкого" не будет по другим инструментам.
Набрал же я Сбер по 14,3%
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/09/827668-tsb-poprosil-banki-ne-viplachivat-dividendi
Посмотрим...
Тем больше вероятность, что дивы будут неожиданными, т.е больше вероятность заработать гораздо больше.
Добавлено
Сереж!
Ключевое слово в этой ТС - "ВСЕГДА ПЛЮС", друой вопрос: "Сколько?", но плюс!