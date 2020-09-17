Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 14

Alexey Kozitsyn:

С учетом дивов.

Да, дивиденты Дмитрий не поставил

 
Alexey Kozitsyn:

Комиссии учтены? Если да, то только за вход или также и за выход (полный круг)?

Да, учтены все комиссии по полному кругу :)


 
diman1982:
***

Да, верно

 

И вот так постоянно ;)


Жаль, что в МТ5 нет колбэков!

 
так тогда можно чють прикупить.единственный риск если они не отменят дивы.
 
diman1982:
так тогда можно чють прикупить.единственный риск если они не отменят дивы.

Это не "вшивый ФОРЕКС", а ведущая компания в России (Сбербанк), уже не отменят, даже уменьшить уже не могут, только увеличить (что тоже невероятно).

prostotrader:
diman1982:

А Вы графики строили? Свечной или потиковый? Чтобы оценить максимальную доходность и сколько они длятся?

Добавлено:

Да, потиковый я вижу у Дмитрия. Скорее свечной интересует... т.е. с отображением макс/мин доходности за свечу

 
Это мой индикатор, я где-то здесь выкладывал исходник, но уже не помню где... :)

prostotrader:

Это мой индикатор, я где-то здесь выкладывал исходник, но уже не помню где... :)

У Вас только по тикам, в реальном времени, да?

 
Alexey Kozitsyn:

У Вас только по тикам, в реальном времени, да?

Да, в реальном, но не трудно переделать...

Добавлено

Но, честно говоря, что нужно анализировать не в реальном времени?

Цены меняются, дивиденты выплачиваются в разное время, и их размер разный.

