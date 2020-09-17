Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С учетом дивов.
Да, дивиденты Дмитрий не поставил
Комиссии учтены? Если да, то только за вход или также и за выход (полный круг)?
Да, учтены все комиссии по полному кругу :)
***
Да, верно
И вот так постоянно ;)
Жаль, что в МТ5 нет колбэков!
так тогда можно чють прикупить.единственный риск если они не отменят дивы.
Это не "вшивый ФОРЕКС", а ведущая компания в России (Сбербанк), уже не отменят, даже уменьшить уже не могут, только увеличить (что тоже невероятно).
А Вы графики строили? Свечной или потиковый? Чтобы оценить максимальную доходность и сколько они длятся?
Добавлено:
Да, потиковый я вижу у Дмитрия. Скорее свечной интересует... т.е. с отображением макс/мин доходности за свечу
А Вы графики строили? Свечной или потиковый? Чтобы оценить максимальную доходность и сколько они длятся?
Добавлено:
Да, потиковый я вижу у Дмитрия. Скорее свечной интересует... т.е. с отображением макс/мин доходности за свечу
Это мой индикатор, я где-то здесь выкладывал исходник, но уже не помню где... :)
Это мой индикатор, я где-то здесь выкладывал исходник, но уже не помню где... :)
У Вас только по тикам, в реальном времени, да?
У Вас только по тикам, в реальном времени, да?
Да, в реальном, но не трудно переделать...
Добавлено
Но, честно говоря, что нужно анализировать не в реальном времени?
Цены меняются, дивиденты выплачиваются в разное время, и их размер разный.