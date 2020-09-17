Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял. Время надо беречь. Я тоже ценю свое время. Вводная лекция и бесплатное обучение закончились.)
Удачи!
И Вам удачи!
И Вам удачи!
Только для вас пред. пост дополнил.)
Только для вас пред. пост дополнил.)
Спасибо, прочитал. Опять таки возник вопрос, почему в рекомендуемом Вами варианте не может возникнуть такой ситуации? Да и в конце все равно должны получить свою прибыль (фиксированную в момент арбитража). Ну да ладно, можете не отвечать... нужно все равно все самому будет проверить.
Да, смотрите историю, они часто платят в 9 фьючкерс повторно
Добавлено
Да и не только дивиденты играют роль в этой стратегии.
Дело в том, что акции торгуются до 18-40, а фьючерсы до 23-50
очень часто бывают ситуации, года акции закончили торговлю, а
фьючерс резко упал. Т.к (по стратегии) мы продали фьючерсы, следовательно
у нас образовался большой плюс по деньгам, мы покупаем все проданные фьючерсы,
а утром продаем акции. Ведь цена фючерса зависит от цены акции :), а не наоборот
А потом вновь набираем позиции...
а если вывести вар маржу и ждать экспирацию
14,5% годовых (дивиденты объявлены - 18,7 руб./акция)
Добавлено
Очухивается рынок потихонечку (упал процент), жаль что раньше не увидел, набрал только треть от того что хотел
14,5% годовых (дивиденты объявлены - 18,7 руб./акция)
Ликвидности хватает? Или по 1 контракту собираете?
Добавлено:
Или фронтраните лучшую цену продажи?
Ликвидности хватает? Или по 1 контракту собираете?
Добавлено:
Или фронтраните лучшую цену продажи?
И то и другое.
В стакане по SBER-9.20 по 1 контракту, поэтому и набирается долго.
Цену варьирую от 14.54 до 14,26%, но стал сильно припадать % входа
Добавлено
Можно было купить по 14,85%, но пака выходил из других позиций, чтобы набрать средства,
% входа сильно упал.... Но, думаю, что по 14,5% получится + дивиденты 18,7 руб./акция (в программе акции в лотах)
И то и другое.
В стакане по SBER-9.20 по 1 контракту, поэтому и набирается долго.
Цену варьирую от 14.54 до 14,26%, но стал сильно припадать % входа
Добавлено
Можно было купить по 14,85%, но пака выходил из других позиций, чтобы набрать средства,
% входа сильно упал.... Но, думаю, что по 14,5% получится + дивиденты 18,7 руб./акция (в программе акции в лотах)
Комиссии учтены? Если да, то только за вход или также и за выход (полный круг)?
странно мт считает по другому ***
С учетом дивов.