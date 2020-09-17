Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 13

Yuriy Asaulenko:

Я понял. Время надо беречь. Я тоже ценю свое время. Вводная лекция и бесплатное обучение закончились.)

Удачи!

И Вам удачи!

 
Alexey Kozitsyn:

И Вам удачи!

Только для вас пред. пост дополнил.)

Yuriy Asaulenko:

Только для вас пред. пост дополнил.)

Спасибо, прочитал. Опять таки возник вопрос, почему в рекомендуемом Вами варианте не может возникнуть такой ситуации? Да и в конце все равно должны получить свою прибыль (фиксированную в момент арбитража). Ну да ладно, можете не отвечать... нужно все равно все самому будет проверить.

 
prostotrader:

Да, смотрите историю, они часто платят в 9 фьючкерс повторно

Добавлено

Да и не только дивиденты играют роль в этой стратегии.

Дело в том, что акции торгуются до 18-40, а фьючерсы до 23-50

очень часто бывают ситуации, года акции закончили торговлю, а

фьючерс резко упал. Т.к (по стратегии) мы продали фьючерсы, следовательно

у нас образовался большой плюс по деньгам, мы покупаем все проданные фьючерсы,

а утром продаем акции. Ведь цена фючерса зависит от цены акции :), а не наоборот

А потом вновь набираем позиции...



а если вывести вар маржу и ждать экспирацию

 

14,5% годовых (дивиденты объявлены - 18,7 руб./акция)

Добавлено

Очухивается рынок потихонечку (упал процент), жаль что раньше не увидел, набрал только треть от того что хотел


prostotrader:

14,5% годовых (дивиденты объявлены - 18,7 руб./акция)


Ликвидности хватает? Или по 1 контракту собираете?

Добавлено:

Или фронтраните лучшую цену продажи?

 
Alexey Kozitsyn:

Ликвидности хватает? Или по 1 контракту собираете?

Добавлено:

Или фронтраните лучшую цену продажи?

И то и другое.

В стакане по SBER-9.20 по 1 контракту, поэтому и набирается долго.

Цену варьирую от 14.54 до 14,26%, но стал сильно припадать % входа

Добавлено

Можно было купить по 14,85%, но пака выходил из других позиций, чтобы набрать средства,

% входа сильно упал.... Но, думаю, что по 14,5% получится + дивиденты 18,7 руб./акция (в программе акции в лотах)


 
странно мт считает по другому ***
prostotrader:

И то и другое.

В стакане по SBER-9.20 по 1 контракту, поэтому и набирается долго.

Цену варьирую от 14.54 до 14,26%, но стал сильно припадать % входа

Добавлено

Можно было купить по 14,85%, но пака выходил из других позиций, чтобы набрать средства,

% входа сильно упал.... Но, думаю, что по 14,5% получится + дивиденты 18,7 руб./акция (в программе акции в лотах)


Комиссии учтены? Если да, то только за вход или также и за выход (полный круг)?

diman1982:
странно мт считает по другому ***

С учетом дивов.

