Yuriy Asaulenko:

запас 0.64%. Полдня-день падения. Если только это под дивы берется. Я с Магнитом не работал, не знаю когда у него что.

Я хорошего фьюча жду, прежде чем закупаться.

Ну, вот, как я и говорил, "не хвост руководит собакой"


На открытии лоу был 3754 :)

Считаем "грязную" прибыль

Pr = (189637,94 - 24682,64) + (3754 - 3711,5) * 1000 =   507455.3 руб.

Сейчас снова набираю позиции.

Ребята, "включите голову" по поводу ЕБС, если вы продали фьючерсы, а рынок ушел далеко вверх,

то по фьючерсам (на раздельных счетах) у вас наступит маржин колл, и вас начнут закрывать принудительно.

 
Не увиливай от вопроса ))

Volokola, 2019.07.01 10:52

Подскажите где об этом можно прочитать у брокера?

В прошлом году у открывашки на едином счете брал на "весь" счет позу, как Вы сказали (БА + фьючи). Брокер за это брал 14% годовых. Возможно сейчас что то изменилось.

фактически я "попал" под вот эти проценты 

https://smart-lab.ru/blog/419508.php


Тоже интересует этот вопрос.

Не открыл ЕБС только потому, что там не разрешают фьючерсы.

На сколько я знаю, и в Открывашке это прописано, маржа 10% только в течении сессии. При переходе на новую сессию маржа взимается в полном объеме, а если не хватает маржи - получи своп в виде 14% годовых. В терминале это не отображается, а ЛК смотрел статистику?

 
1. На ЕБС можно торговать всем.

2. Действительно, при отрицательном балансе чистых  ден.средсв на счете, Брокер предоставляет плечо под 13,5 % годовых.

Так зачем доводить до отрицательного баланса?

3. 10% ГО сохраняется от сессии к сессии

От себя добавлю: может быть и не 13.5% годовых, а больше, смотря какой тип счета. 

 
Спасибо, понятно.

Всё равно пока не готов переходить на ЕБС, на ЕБС нет опционов. Опционы для меня интереснее. )

 
Сергей, я уже, наверное, в 100 раз говорю

НА ЕБС есть ВСЕ и опционы тоже!!!

А потом, тебя никто не завставляет :)

 
У меня Инвестр+ (плечо 13,5 годовых),

но я им не пользуюсь, пока.

 
т.е.  только при торговле  внутри дня.

При переносе сделки на другой день  идет комиссия = «Предоставление информации по риск-поддержке достаточности ликвидного обеспечения» ставка равна ставке за предоставление рублевой ликвидности на ФР МБ" 

Или Вы каждый день переоткрываете сделку?

поднял старый отчет за 2018 год. там так и идет строка: 

"Комиссия Брокера за предоставление информации по услуге риск-поддержки о достаточности ликвидного обеспечения = -351,81"


да, в какой то момент вся поза уходила в минус: 

"Комиссия Брокера за предоставление информации по услуге риск-поддержке открытой позиции" =  -95,20

 
Т.е. у тебя ЕБС и ИИС и ты можешь установить ордер на покупку (или продажу) опциона?
 
Я не торгую сейчас опционами, но позвонил в Открывашку и там сказали, что действительно нельзя. :(

