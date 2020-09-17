Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 8
запас 0.64%. Полдня-день падения. Если только это под дивы берется. Я с Магнитом не работал, не знаю когда у него что.
Я хорошего фьюча жду, прежде чем закупаться.
Ну, вот, как я и говорил, "не хвост руководит собакой"
На открытии лоу был 3754 :)
Добавлено
Считаем "грязную" прибыль
Pr = (189637,94 - 24682,64) + (3754 - 3711,5) * 1000 = 507455.3 руб.
Сейчас снова набираю позиции.
Ребята, "включите голову" по поводу ЕБС, если вы продали фьючерсы, а рынок ушел далеко вверх,
то по фьючерсам (на раздельных счетах) у вас наступит маржин колл, и вас начнут закрывать принудительно.
Не увиливай от вопроса ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая
Volokola, 2019.07.01 10:52
Подскажите где об этом можно прочитать у брокера?
В прошлом году у открывашки на едином счете брал на "весь" счет позу, как Вы сказали (БА + фьючи). Брокер за это брал 14% годовых. Возможно сейчас что то изменилось.
upd.
фактически я "попал" под вот эти проценты
https://smart-lab.ru/blog/419508.php
Тоже интересует этот вопрос.
Не открыл ЕБС только потому, что там не разрешают фьючерсы.
На сколько я знаю, и в Открывашке это прописано, маржа 10% только в течении сессии. При переходе на новую сессию маржа взимается в полном объеме, а если не хватает маржи - получи своп в виде 14% годовых. В терминале это не отображается, а ЛК смотрел статистику?
1. На ЕБС можно торговать всем.
2. Действительно, при отрицательном балансе чистых ден.средсв на счете, Брокер предоставляет плечо под 13,5 % годовых.
Так зачем доводить до отрицательного баланса?
3. 10% ГО сохраняется от сессии к сессии
От себя добавлю: может быть и не 13.5% годовых, а больше, смотря какой тип счета.
Спасибо, понятно.
Всё равно пока не готов переходить на ЕБС, на ЕБС нет опционов. Опционы для меня интереснее. )
Сергей, я уже, наверное, в 100 раз говорю
НА ЕБС есть ВСЕ и опционы тоже!!!
А потом, тебя никто не завставляет :)
У меня Инвестр+ (плечо 13,5 годовых),
но я им не пользуюсь, пока.
3. 10% ГО сохраняется от сессии к сессии
т.е. только при торговле внутри дня.
При переносе сделки на другой день идет комиссия = «Предоставление информации по риск-поддержке достаточности ликвидного обеспечения» ставка равна ставке за предоставление рублевой ликвидности на ФР МБ"
Или Вы каждый день переоткрываете сделку?
upd.
поднял старый отчет за 2018 год. там так и идет строка:
"Комиссия Брокера за предоставление информации по услуге риск-поддержки о достаточности ликвидного обеспечения = -351,81"
да, в какой то момент вся поза уходила в минус:
"Комиссия Брокера за предоставление информации по услуге риск-поддержке открытой позиции" = -95,20
Т.е. у тебя ЕБС и ИИС и ты можешь установить ордер на покупку (или продажу) опциона?
Я не торгую сейчас опционами, но позвонил в Открывашку и там сказали, что действительно нельзя. :(