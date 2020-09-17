Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сбер "красавец"!
Проценты по вкладу в самом Сбере....
Сбер "красавец"!
Проценты по вкладу в самом Сбере....
знал бы прикуп называется
знал бы прикуп называется
:) 14,3% тоже не плохоИ, похоже, что дивы все же на 6 фьюч ВТБ упадут... :)
:) 14,3% тоже не плохоИ, похоже, что дивы все же на 6 фьюч ВТБ упадут... :
я про себя . у меня скромней получилось.
но оно и правильно . У вас стаж по больше))
С чего по втб так думаете?
я про себя . у меня скромней получилось.
но оно и правильно . У вас стаж по больше))
С чего по втб так думаете?
Да уж слишком ожидаемые дивиденты маленькие
Отсечка откладывается.
Слышали звон, да не знаете где он.
По сберу:
Дивиденты (18,7 руб./акция) и время закрытия реестра акционеров (16.07.2020) определены и указаны в Вашей же ссылке.
"Своим решением от 02 апреля 2020 года Наблюдательный совет Банка также определил:
По ВТБ:
Пока не ясно.
Слышали звон, да не знаете где он.
По сберу:
Дивиденты (18,7 руб./акция) и время закрытия реестра акционеров (16.07.2020) определены и указаны в Вашей же ссылке.
"Своим решением от 02 апреля 2020 года Наблюдательный совет Банка также определил:
По ВТБ:
Пока не ясно.
А обычно май...