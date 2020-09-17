Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 19

Сбер "красавец"!

Проценты по вкладу в самом Сбере....


 
знал бы прикуп называется

 
:) 14,3% тоже не плохо

И, похоже, что дивы все же на 6 фьюч ВТБ упадут... :)
 
я про себя . у меня скромней получилось.

но оно и правильно . У вас стаж по больше))

С чего по втб так думаете?

 
Да уж слишком ожидаемые дивиденты маленькие


 
https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporate-governance/general-shareholders-meeting/annual-meeting-2020
Решения Общего собрания акционеров и итоги голосования, согласно Уставу, доводятся до сведения акционеров в виде отчета об итогах голосования не позднее 4-х рабочих дней после даты собрания. Принятые решения также размещаются в виде протокола Общего собрания акционеров на сайте банка.
 
https://www.interfax.ru/business/704167
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ, руководствуясь рекомендациями ЦБ РФ, отменил ранее принятое решение о проведении годового общего собрания акционеров 3 июня 2020 года. "Даты годового общего собрания акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, будут установлены отдельными решениями...
 
Отсечка откладывается. 
 
Слышали звон, да не знаете где он.

По сберу:

Дивиденты (18,7 руб./акция) и время закрытия реестра акционеров (16.07.2020) определены и указаны в Вашей же ссылке.

"Своим решением от 02 апреля 2020 года Наблюдательный совет Банка также определил:

  • 16 июля 2020 года датой, на которую по решению собрания будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год."

По ВТБ:

Пока не ясно.

 
А обычно май... 

