Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 22
SBPR-9.20 можно "поживится" по 12,5% годовых
И даже больше
Да я процентов на 70 сбера затарил еще 14 числа под 11.5(думал с каждым днем процент будет падать-поторопился как выясняется).Оставил рубли на случай роста акций(вар маржа отриц если попрет). Ну и евро немного(Если рубль подотпустят в ближайшее время можно будет продать и тогда сберки добавить). А так можно было роснефть ту же прикупить(буквально пару недель назад фьюч 6,20 был в контанго-на будущее нужно как то такие варики отслеживать и не упускать))
Как вы считаете проценты, если не секрет? Я как не крутил данными у меня таких цифр не получается.
Как вы считаете проценты, если не секрет? Я как не крутил данными у меня таких цифр не получается.
Подсчет происходит на основе формулы подсчета теоритической цены фьючерса на акции без учета комиссий
// F = S * (1 + r * n/365) - DIV
// F - торетическая цена фьючерса
// S - Цена СПОТ
// r - Ставка ЦБ
// n - кол-во дней до экспирации
// DIV - Дивиденты
Более полная формула (без учета комиссии депозитария) была выложена мною в коде индикатора.
(Не помню в каком топике), а у себя не нашел ( Видимо, когда переходил на БКС, "грохнул" исходники...)
Добавлено
Нашел (с комиссией депозитария)
https://www.mql5.com/ru/forum/317499/page14#comment_12478362
Запускать только на реале с 10-00 до 18-39 (на демо нет СПОТа)
Спасибо. Я по другому считал. Дивиденды вообще не учитывал. % = (F/Lot-S/F+S*LotA)*365/N. F - лучший бид фьючерса, S - лучший аск акции. Lot - кол-во акций во фьючерсе LotA - кол-во купленных акций. 365 - кол-во дней в году. N - сколько дней до экспирации. Наверно по этому у меня другие цифры получались. Например для магнита у которого во фьючерсе 1 акция и в 1 лоте акций тоже 1 акция такая формула получается в виде (F-S/F+S)*365/N
Подсчет происходит на основе формулы подсчета теоритической цены фьючерса на акции без учета комиссий
// F = S * (1 + r * n/365) - DIV
DIV забыли умножить на 0,87 ;)
DIV забыли умножить на 0,87 ;)
Это общая формула.
И для невнимательно читаюших, было написано:
"...без учета комиссий"
1. 0,87 это не комиссии
2. 13% это настолько большая величина, что без ее учета любая арифметика теряет смысл
3. Такие стратегии работают на ОЧЕНЬ больших деньгах, просто потому, что эти большие деньги больше некуда девать. На малых деньгах нужно жить как минимум вечно, чтобы извлечь пользу из таких операций
4. Не хотите воспринимать информацию, не читайте, останетесь в заблуждениях
5. Всего хорошего!
Делать что ли нечего?
Пока!