Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 27

Vitaly Muzichenko:

Электрический столб дугой, это такой ветер дул?

это опора

 

В субботу, крышу полностью закончили


 
prostotrader:

Красиво, ничего не скажешь.

Меня особенно впечатляет место!, но немного смущает то, что там наверное много комаров?

 
Vitaly Muzichenko:

Да, место 3 года искал, что бы не было слышно машин.

И все-таки нашел 64 км. по Новой риге, да и участок хороший 20,08 соток

Комаров везде много :)

А потом это не лес, а перелесок.

 
prostotrader:

Классный результат трейдинга!

 
Yuriy Zaytsev:

Стараюсь....

