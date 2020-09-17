Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 25

Сбер перенесли выплату дивов.

Уведомляем Вас о корпоративном действии:
Выплата дивидендов в виде денежных средств, по бумаге: Сбербанк ао, эмитента: ПАО Сбербанк.

Референс корпоративного действия: 482268
Код корпоративного действия * : DVCA

Ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии: ISIN RU0009029540, номер гос. регистрации: 10301481B.
Тип корпоративного действия: Без участия владельца

Дата фиксации списка: 05.10.2020

 

Ну что, Сбер снова взялся за наперстки.

Сыграем в дивидендную игру? 

https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5f3638049a79473e68762789

Инвестидея: акции Сбербанка подорожают на рекордных дивидендах
Сбербанк может направить на дивиденды половину чистой прибыли за прошлый год. Ранее он уже давал такую рекомендацию, но потом отозвал ее из-за пандемии коронавируса Менеджмент Сбербанка должен определиться с рекомендацией по дивидендам за 2019 год до конца августа. Возможное решение о выплате 50% от чистой прибыли по МСФО подстегнет интерес к...
 
Новость какая то странная играются с умами инвесторов. Потом возьмут и в сентябре напишут, что передумали платить высокие дивы. На ожидании высоких дивидендов акции сбера начиная с конца июля по 13 августа выросли примерно где то с 200 до 240 руб. Причем новость опубликовали именно тогда когда нарисовались за последние три дня медвежьи свечи, похоже на начало коррекции. Возможно, что акция откатит где то до 225-230 руб.

 
ВТБ может "кинуть" всех акционеров с дивидентами, и не выполнить  обещание платить дивы 50% по МСФО. На деле наб.совет рекомендовал только 10%, в итоге размер дивидендов на одну акцию еще меньше чем за 2018 год. Все списали на ковид. Окончательно размер выплат будут утверждать на ГОСА.
 
Да уж...

Совсем хотят "удавить" народ.

Вклады под смешные проценты, дивиденты - фиг вам.

И все, абсолютно все дорожает "не по детски"!

 
И кто-то при этом дом строит :)

Кстати, как продвигается стройка? 

 
Крышу кладу

 
Да ВТБ что то мутит непонятное. Наверно их мажоритарному акционеру деньги не нужны. Да еще эти префы которые на рынке не торгуются, а дивы по ним платятся.

...

Интересно как поживают те кто купил ВТБ во время IPO когда его по 13 копеек продавали.

 
Всё лето делают крышу? Там работы недели на 3. Ну пусть на месяц………… Надеюсь вы платите им не по дням.
 
Ого, работы ещё много

