Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 24
Отказа ни разу не испытал, к примеру на форексе отсутствие цены , нет связи с сервером и прочие иные шулерские хитрости это норма, на фондовом рынке таких проблем нет.
Имеется ввиду на взрослом фондовом рынке , когда ваши акции как положено в реестре акционеров, вы заноситесь в список - если досидели в бумагах до даты отсечки, фирма продавшая акции имеет ваши данные как акционера, и вы даже можете принимать участие в собрании акционеров.
Вы же не продаете пакет допустим из 51% всех акций компании - в шорт зайти не проблема :-)
Тут просто стратегия подразувевает что данной бумаги у вас нет , иначе нет смысла ее продавать - логично получить дивиденды.
А вот если акции в портфеле нет- то очень правильно будет поймать ее в шорт перед отсечкой и получить доход соизмеримый с дивидендами.
Вот правда по сберу например я бы опасался вставать в шорт - очень ликвидная бумага - самая ликвидная на рынке - не факт что провалиться на отсечке.
Сбер прив. можно по 16,6% годовых набрать
Последний день покупки акций - 14.07.2020
Размер дивидентов
https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporate-governance/general-shareholders-meeting/annual-meeting-2020
И даже больше
Может быть и увидим..
Да и вообще не понятно что творится.
Сбер объявил, что дивиденты будут 18,7 руб./акция в июле (9 фьючерс), а рынок как будто
ничего не знает и торгует дивиденты чуть больше 6,5
Добавлено
Если бы был ожидался перенос на 12 фьючерс, тогда бы на нем были бы дивиденты выше, но на нем тоже 6,5
Ерунда какая-то.
Скорее всего, трейдеры боятся, что дивиденты перенесут, и часть трейдеров захеджировалось 12 фьючерсом,
но это очень не выгодно (еще на 3 месяца морозятся средства)
Добавлено
Посмотрел объемы продаж 12 фьючерса - просто никакие (зеленый график)...
Не понятно.
Сбер объявил, что дивиденты будут 18,7 руб./акция в июле (9 фьючерс)
Немного не так. Подписано акционерное соглашение между Сбером, МинФином и ЦБ о направлении на дивиденды не менее 50% от прибыли по МСФО ( с учетом ограничений, установленных дивидендной политикой Сбербанка).
Но, чтобы выплатить дивиденды, необходимо еще утверждение их на ГОСА (16.06). Как правило, ГОСА это аналог нашей Госдумы, то есть решение будет таким, "как скажут". А вот "как скажут" это вопрос, потому, что есть тема с требованиями возврата суборда Сбером в казну. В таком случае правительству становятся не очень нужны дивиденды, со всеми вытекающими последствиями.
Ну а могут тупо выплатить половину, а половину к концу года, так, как вы и размышляете. В общем все это пока в зоне высокого риска.
Ну а могут тупо выплатить половину, а половину к концу года, так, как вы и размышляете.
Если бы это было так, то объемы продаж по SBER-12.20 были бы большими, а их просто нет.
И не забывайте, что налог (если все обыкновенные акции (21 586 648 000) на руках) составит 54,47 млрд. руб.
А с наличкой в государстве не все ладно...
Видимо 16 июня будет ясно.
Если бы это было так, то объемы продаж по SBER-12.20 были бы большими, а их просто нет.
https://quote.rbc.ru/news/article/5ec3ae359a794701dbf90275
Вот вам и ответ. Видимо "как скажут" оказалось таким, что и до ГОСА не смогли дотянуть.