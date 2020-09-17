Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 5
Наверно, все-таки не в любой. Сейчас, если судить по ликвидационной стоимости, если Вы захотите выйти в кэш, то получите минус.
Минуса в этой стратегии нет, и взяться неоткуда. Но в ней совсем все не так просто, как описывает prostotrader. Влететь можно, и неплохо. Особенно, если делать это регулярно.)
Я ведь не просто так картинки запостил....
Наращивание позиций началось 25 числа, а закончилось 27
Поэтому средняя цена акций получилась 3711,5 руб. (красная линия на гафике) запас-то большой, а
фьюч уже грохнулся. Естественно, если фьючерс упал на 1 руб., то ничего ну нужно делать :)
С "дуру" и без всякой стратегии влететь можно :)....
Добавлено
Если Вы внималельно посмотрите таблицы, то увидите, что чистый доход от падения фьючерсов
сотавил 189637,94 - 24682,64 = 164955,30 руб.
А акции вообще можно не продавать (на "крайняк")
Врят ли они упадут (сейчас) ниже 3711,5 руб.
запас 0.64%. Полдня-день падения. Если только это под дивы берется. Я с Магнитом не работал, не знаю когда у него что.
Я хорошего фьюча жду, прежде чем закупаться.
Посмотрите сколько завтра будет стоить Магнит (спот) на открытии в первую минуту-две..
Я подарил стратегию, а пользоваться ею или нет дело каждого.
А потом это не все "прелести"....Да и причем тут Магнит, стратегия для любой пары Спот-фьючерс!
На счет подарил - эт сомнительно.) Я эту стратегию тоже уже в 2-3-х темах излагал. Никто не берет.))
Не лукавьте, Юрий!
У Вас более "стремная" стратерия, которая подразумевает большие риски!
Вы же предлагали не так набирать позиции. В результтате тот же жедж, но
у Вас очень большие риски.
Я просто описываю как можно без рисков торговать на MOEX,
кому милее "Граали", то пусть ищут.... Меня вполне устроят и 7% годовых, при 0 рисках,
даже если не "упадут" дивиденты.
Это уже другая, модификация этой. А эту я предлагал в теме про безрисковые стратегии. Сейчас поищу, дополню.
А не берут потому, что всем нужны миллионы со 100 баксов, и быстро.)
На 100% с Вами согласен, пусть ищут...
Кстати, все эти не малые суммы, которые Вы видите в таблицах,
именно доход от безрисковых стратегий, правда не за один месяц, и даже не за один год.
А начиналось все с 400 000 руб.
А вот это .... <была картинка, убрана по просьбе>
дочка за год наторговала, по моей стратегии моими роботами (правда у неё доход больше получается, чем у меня :) )
Во, нашел свой старый пост. Одно из нескольких подобных предложений.))
Yuriy Asaulenko, 2019.03.12 18:56Покупаем акции, продаем на ту же сумму фьючерсы - имеем в прибыли ставку рефинансироаания. И мудрствовать не надо, уже больше чем %% во многих банках.
Виноват, не видел (или украл у Вас ... :) )