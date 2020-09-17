Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 11

Новый комментарий
 
Alexey Kozitsyn:

Мы говорим про средства или баланс? Средства не должны уйти в минус. Баланс - может. Тут, думаю, нужно конкретно у брокера уточнить.

Только с точностью до наоборот. Баланс у вас всегда в плюсе. А наличные средства могут уйти в минус. Вот тут вам брокер и поможет налом.)

Alexey Kozitsyn:

Не про спешку разговор, а про частоту появления возможностей.

На одной из 24 акций почти всегда можно что-то найти.

Да и другие стратегии не отменяются. Скажем, у меня ГП висит без всякого хеджа.

 
Alexey Kozitsyn:

Кстати, про спешку. Открывашка ввела в мае сбор в размере 175р за предоставление информации по депозитарию (в случае, если за месяц были какие-либо движения по нему). Так что, чтобы не торговать каждый месяц равно не платить каждый месяц комиссию (а 175р на 428р прибыли за 3 месяца существенный сбор) - иногда спешка будет нужна.

Меняйте брокера. У моего по депозитарию есть сбор, но там какие-то копейки.

Ну, и до кучи, предварительный анализ делается по таким таблицам.


Автоматизировать здесь ничего не надо, т.к. фьючерсы есть всего по 24 акциям. Всего один столбец посмотреть время от времени.
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Меняйте брокера. У моего по депозитарию есть сбор, но там какие-то копейки.

Ну, и до кучи, предварительный анализ делается по таким таблицам.


Автоматизировать здесь ничего не надо, т.к. фьючерсы есть всего по 24 акциям. Всего один столбец посмотреть время от времени.

Можете в личку брокера написать? Посмотрю тарифы.

Мы на форуме программистов! Как не автоматизировать!? :)

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Можете еще уточнить по поводу бэквордации. Если я, например, сейчас продам акции (250.80) и куплю фьючерс (24015) Газпрома. Я, получается, возьму акции в долг у брокера на те же 78 дней под 13% годовых (перенос коротких позиций).

Расчет: 25080+4584 = 29664р; Прибыль: 1065-696.7 = 368.4р или 1.24% (5.8% годовых). Получается, что с бэквордацией хеджироваться так можно (прибыль будет), но нужно искать хорошую доходность?

 
Alexey Kozitsyn:

Можете еще уточнить по поводу бэквордации. Если я, например, сейчас продам акции (250.80) и куплю фьючерс (24015) Газпрома. Я, получается, возьму акции в долг у брокера на те же 78 дней под 13% годовых (перенос коротких позиций).

Расчет: 25080+4584 = 29664р; Прибыль: 1065-696.7 = 368.4р или 1.24% (5.8% годовых). Получается, что с бэквордацией хеджироваться так можно (прибыль будет), но нужно искать хорошую доходность?

Разумеется можно, если прибыль превысит накладные расходы и не будет отсечки по дивам. Для этого она должна быть существенная и непродолжительная, и иметь достаточно веские основания.

Вот график по паре ГП- фьюч ГП -6.19 до экспирации, кажется за квартал. На графике разность стоимости фьюча и БА в руб.

За это время было только 1-2 существенных бэквордации на которых можно было реально поиграть. И они были весьма кратковременными. В общем, можно, но закладываться на это не стоит. Такие подарки достаточно редки.

Alexey Kozitsyn:

Мы на форуме программистов! Как не автоматизировать!? :)

Что касается автоматизации, то при кажущейся простоте, стратегия оч многофакторная. Но какую-то программную поддержку для анализа лучше иметь.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Правильно ли я понимаю, что в отсечке "0" (ось х) бэквордация была = 600р? Как такое вообще может быть?

 
Alexey Kozitsyn:

Правильно ли я понимаю, что в отсечке "0" (ось х) бэквордация была = 600р? Как такое вообще может быть?

Я не понимаю о чем вы говорите. И что есть отсечка?

График. По У = Pf - 100*Pa, где Pf -цена фьючерса,  Pa - цена акции.

По Х минутные даннные за 3 мес. Время течет слева направо. Точка экспирации - x >30 тыс.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Я не понимаю о чем вы говорите. И что есть отсечка?

График. По У = Pf - 100*Pa, где Pf -цена фьючерса,  Pa - цена акции.

По Х минутные даннные за 3 мес. Время течет слева направо. Точка экспирации - x >30 тыс.

Отсечка 0 = точка 0 по оси Х. По формуле разобрался.

Однако вопрос: по данным, которые я привел, получается, что значение y = 24015-100*250.8 = -1065. У Вас на графике вообще нет такого значения...

 
Alexey Kozitsyn:

Отсечка 0 = точка 0 по оси Х. По формуле разобрался.

Однако вопрос: по данным, которые я привел, получается, что значение y = 24015-100*250.8 = -1065. У Вас на графике вообще нет такого значения...

А откуда ему взятья? фьюч 6.19. Я это писал.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

А откуда ему взятья? фьюч 6.19. Я это писал.

Тьфу... точно:)

1...456789101112131415161718...27
Новый комментарий