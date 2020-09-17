Стратегия при которой можно встать в шорт. Обычно перед отсечкой, по акциям которые можно шортит, ИЮНЬ ИЮЛЬ сбор урожая - страница 2
Понятно. Получается, акций у нас нет, перед отсечкой продаем просто фьючерс, потом его обратно выкупаем.
Да, если вы уверены, что акции будут падать.) И никому ничего не должны.)) Да и денег на фьюч надо меньше, чем на акции, а прибыль/убыток одинаковы.
А уж куда он пойдет? - по любому неизвестно.
ЗЫ Можно аналогичное, но еще круче сделать с опционами, или даже комбинацией опцион-фьючерс.
В момент обьявления выплаты дивидендов = фючерс "уходит" в беквордацию, т.е есть стоимость ниже акции.
В момент отсечки = акция падает на размер дивидендов, а фьюч стоит на месте.
Прибыли нет = расходы на комиссию.
Данный механизм прекрасно работает
За пару дней - можно за три четыре до отсечки встаем в шорт по инструменту - и получаем чудесный прирост
пример МРСК Волги ао MRKV , дата отсечки 10.06.2019
Юрий, вы не правильно описали стратегию. У меня работает так: на ликвидной бумаге с хорошими дивами за месяца 2 начинаю к основному пакету прикупать постепенно на плечи бумагу и за день- два до отсечки начинаю эти плечи скидывать, но ни в коем случаи не шортить. Имеем прибыль после див отсечки, которую постепенно выкупаем эту просадку и т.д....
это другая стратегия - тоже вполне интересная
Судя по динамике 10/11го июня по SRU9 (осенний фич на Сбер), даже несмотря на изначальную бэквордацию к стоимости акции, все же цена фьючерса снизилась. Т.е. размер гэпа превысил заложенный отрицательный спрэд.
Исторические таблицы есть, но эта инфа как правило на сайтах которые имеют ссылки на брокера , а модераторы с большой радостью банят за ссылки на такие сайты.
Ага, и заплатите дивиденты :)) Не Вам, а Вы.
Дарю бузубыточную стратегию "Div hunter"
Суть стратегии в следующем:
Как известно фьючерс относительно спота, в средем, торгуется с гапом равным % ставке ЦБ
Покупаем акции, продаем фьючерсы имеем в экпирацию доход около 7% годовых (ни один банк на 3 месяца не даст столько).
Мало, конечно, НО есть компании, которые платят дивиденты неожиданно (например Магнит АО)
Очень часто (см. историю) они платят повторно, т.е на 9 фьючерс могут "упасть" дивиденты (последние были в этом месяце = 166,78 руб на 1 акцию)
Тогда в экспирацию мы получим ~7% годовых + дивиденты
Риски, при этом = 0 !
Добавлено
Я, например, начал сегодня покупать MGNT
Можно еще купить Сбер (обычные) или Мосбиржу, там процент выше, чем 6,989% как я покупаю, но вероятность
дивилентов у Магнита на порядок выше.
