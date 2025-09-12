Валюты / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46996 CHF 0.00031 (0.07%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Swiss Franc
Курс NZDCHF за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.46770 CHF за 1 NZD, а максимальная — 0.47090 CHF.
Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Швейцарского франка. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDCHF на Форуме Сообщества
Торговые приложения для NZDCHF
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader — перетаскивание API-коннектора Python для NinjaTrader 8 PyNinjaTrader легко соединяет ваши скрипты Python с NinjaTrader 8, используя простую стратегию перетаскивания. Это полностью протестированное, быстрое и эффективное решение использует веб-сокеты для связи, при этом стратегия выступает в роли сервера, а сценарий Python — в качестве клиента. Функции: - Вход на Python в терминал NinjaTrader 8 - Функция Keep-Alive для непрерывного соединения - Получить информацию об учетной за
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copies Signal from your favorite Telegram channel and Open the trade automatically on MT5 without admin rights! {READ: How to Copy Trades from any Channel without Admin rights! – Full Guide - Other - 25 July 2025 - Traders' Blogs } Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute automatically in MetaTrader T5)? Telegram to MT5 Signal Copier is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specifi
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Высокоточный алгоритм для отбойной торговли на рынке Forex. Мониторинг : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 — торговля на дефолтных настройках, сет-файлы не требуются. Ограниченное предложение : Цена увеличивается на 20% после каждых 10 продаж. Купите раньше — заплатите меньше. Как это работает BounceEdge EA — это надежный алгоритм, разработанный для отбойной торговли по всем валютным парам. Он анализирует характерное для каждой валюты ценовое движение и открывает сделки в расчете на возвр
Random DCA MT5
Benny Subarja
This Expert is using free indicator, please download BBMA MT5 here. This indicator use for exit strategy. Download BBMA and extract to folder MQL4/Indicators. Expert is using Nick Shawn Dollar Cost Averaging and Random Buy or Sell at new High or new Low of the trend. Very simple and effective, please remember to use lot size as small as possible. Example AutoLotDivide = 2000, you will have lot 0.01 each 1k of your balance. Or Just set manually at fixlot. Backtest only for EU pair for now, pleas
FREE
Дневной диапазон
0.46770 0.47090
Годовой диапазон
0.46354 0.53678
- Предыдущее закрытие
- 0.4696 5
- Open
- 0.4692 7
- Bid
- 0.4699 6
- Ask
- 0.4702 6
- Low
- 0.4677 0
- High
- 0.4709 0
- Объем
- 9.041 K
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -6.08%
- Годовое изменение
- -12.21%
17 сентября, среда
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.8%
- Пред.
- -1.1%