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PriceLines - скрипт для MetaTrader 5

Alexey Volchanskiy
Alexey Volchanskiy

Alexey Volchanskiy

Программист с более чем 30-летним стажем, на форексе работаю с 2006 г. Занимаюсь разработкой торговых роботов, алготрейдингом, обучением программированию торговых роботов на языках MQL4, MQL5. Активно работаю в области создания роботов-скальперов. Изучаю и осваиваю другие платформы, имеющие
12 кодов 371 тема 14115 комментариев
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Просмотров:
4333
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Стандартная сетка графика имеет ряд особенностей, не позволяющих с одного взгляда определить движение цены котировки: шаг сетки динамически меняется при переключении таймфрейма, шаг не привязан к базовым уровням, например к 1.12000, как на скриншоте ниже.

Скрипт Price Lines размечает уровни цен на графике и служит дополнением к сетке графика. Он помогает с одного взгляда определить колебание курса валюты. Можно задавать цвет, толщину линий и их шаг. Линии автоматически привязываются к базовым уровням.

Этот скрипт особенно полезен на графике EURUSD, так как цена любит "прилипать" к уровням, кратным 50 и 100 пунктов и "плавать" около них.

EURUSD

CronexDeMarker_Signal CronexDeMarker_Signal

Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.

BS_Living_Now BS_Living_Now

Индикатор BS Living Now указывает на экстремумы рынка и чем-то напоминает стандартный индикатор фракталов.

CronexChaikin_Signal CronexChaikin_Signal

Индикатор CronexChaikin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexChaikin с фиксированным таймфреймом.

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.