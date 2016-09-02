Стандартная сетка графика имеет ряд особенностей, не позволяющих с одного взгляда определить движение цены котировки: шаг сетки динамически меняется при переключении таймфрейма, шаг не привязан к базовым уровням, например к 1.12000, как на скриншоте ниже.

Скрипт Price Lines размечает уровни цен на графике и служит дополнением к сетке графика. Он помогает с одного взгляда определить колебание курса валюты. Можно задавать цвет, толщину линий и их шаг. Линии автоматически привязываются к базовым уровням.

Этот скрипт особенно полезен на графике EURUSD, так как цена любит "прилипать" к уровням, кратным 50 и 100 пунктов и "плавать" около них.