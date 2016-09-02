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PriceLines - скрипт для MetaTrader 4
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Стандартная сетка графика имеет ряд особенностей, не позволяющих с одного взгляда определить движение цены котировки: шаг сетки динамически меняется при переключении таймфрейма, шаг не привязан к базовым уровням, например к 1.12000, как на скриншоте ниже.
Скрипт Price Lines размечает уровни цен на графике и служит дополнением к сетке графика. Он помогает с одного взгляда определить колебание курса валюты. Можно задавать цвет, толщину линий и их шаг. Линии автоматически привязываются к базовым уровням.
Этот скрипт особенно полезен на графике EURUSD, так как цена любит "прилипать" к уровням, кратным 50 и 100 пунктов и "плавать" около них.
Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.Sigma Bands
Расширенный индикатор Bollinger Bands.
Разность Коши.Cauchy derivative
Производная разности Коши.