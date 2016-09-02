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PriceLines - скрипт для MetaTrader 4

Alexey Volchanskiy
Alexey Volchanskiy

Alexey Volchanskiy

Программист с более чем 30-летним стажем, на форексе работаю с 2006 г. Занимаюсь разработкой торговых роботов, алготрейдингом, обучением программированию торговых роботов на языках MQL4, MQL5. Активно работаю в области создания роботов-скальперов. Изучаю и осваиваю другие платформы, имеющие
12 кодов 371 тема 14115 комментариев
| Russian English
Просмотров:
7922
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Стандартная сетка графика имеет ряд особенностей, не позволяющих с одного взгляда определить движение цены котировки: шаг сетки динамически меняется при переключении таймфрейма, шаг не привязан к базовым уровням, например к 1.12000, как на скриншоте ниже.

Скрипт Price Lines размечает уровни цен на графике и служит дополнением к сетке графика. Он помогает с одного взгляда определить колебание курса валюты. Можно задавать цвет, толщину линий и их шаг. Линии автоматически привязываются к базовым уровням.

Этот скрипт особенно полезен на графике EURUSD, так как цена любит "прилипать" к уровням, кратным 50 и 100 пунктов и "плавать" около них.

EURUSD

Multi Timeframe Moving Average Multi Timeframe Moving Average

Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.

Sigma Bands Sigma Bands

Расширенный индикатор Bollinger Bands.

Cauchy difference Cauchy difference

Разность Коши.

Cauchy derivative Cauchy derivative

Производная разности Коши.