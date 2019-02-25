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BB TREND - индикатор для MetaTrader 5
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Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands - в качестве продолжения линий индикатора применяются трендовые линии OBJ_TREND. В качестве цены для расчётов используется цена закрытия Close. Трендовые линии строятся по двум точкам: левая задаётся через смещение ("Shift left point"), а правая всегда на самом правом баре.
На рисунке ниже можно видеть влияние параметра Shift left point:
Индикатор рекомендуются применять как помощник исключительно при ручной торговле.
ATR_Channels_MaTMFI_ZZ
Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатораATR_Channels_MaTMFI
Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud
StdDev_HTF
Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахAutoClose Line
Закрытие позиций по символу, если цена Close пересекла линию.