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Индикаторы

BB TREND - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4352
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands - в качестве продолжения линий индикатора применяются трендовые линии OBJ_TREND. В качестве цены для расчётов используется цена закрытия Close. Трендовые линии строятся по двум точкам: левая задаётся через смещение ("Shift left point"), а правая всегда на самом правом баре. 

На рисунке ниже можно видеть влияние параметра Shift left point:

BB TREND

Индикатор рекомендуются применять как помощник исключительно при ручной торговле.
ATR_Channels_MaTMFI_ZZ ATR_Channels_MaTMFI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора

ATR_Channels_MaTMFI ATR_Channels_MaTMFI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud

StdDev_HTF StdDev_HTF

Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

AutoClose Line AutoClose Line

Закрытие позиций по символу, если цена Close пересекла линию.