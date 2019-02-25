Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands - в качестве продолжения линий индикатора применяются трендовые линии OBJ_TREND. В качестве цены для расчётов используется цена закрытия Close. Трендовые линии строятся по двум точкам: левая задаётся через смещение ("Shift left point"), а правая всегда на самом правом баре.

На рисунке ниже можно видеть влияние параметра Shift left point:





Индикатор рекомендуются применять как помощник исключительно при ручной торговле.