Препарируем скальпинг - страница 12
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За Алексея отвечу, если он не против.
Если MT запускать в portable, то и ME нужно запускать в portable, иначе возможна путаница (попробуйте, результат наглядный, если запускать ME не из MT).
Кроме того, редактировать и компилировать можно ведь вообще без запуска ME (или редкими запусками), и portable оказывается удобным, когда терминалов несколько.
Также писать код можно в стороннем редакторе, а компилировать в ME, тогда без portable тоже запутаешься.
также можно разгрузить диск С
у меня на ноуте диск С - SSD 80Гб, вроде бы и хватает для насущных задач, но если установлено 2 терминал МТ4 и 1 МТ5, то свободное место может сократиться до 20Гб и SSD начинает подтупливать. Я часть терминалов запускаю с portable и тогда все данные будут гарантированно на диск D писаться - где указывал путь терминала, благо диск D на 320Гб у ноута
у меня MetaEditor и без /portable сохраняет результаты редактирования и компиляции в папке с исходником
Видимо сказалась дрессировка. А у Вас разве иначе? Попробуйте и Вы дрессировать ... MetaEditor
у меня MetaEditor и без /portable сохраняет результаты редактирования и компиляции в папке с исходником
Видимо сказалась дрессировка. А у Вас разве иначе? Попробуйте и Вы дрессировать ... MetaEditor
Может быть и такое, что ME дрессированный ))
Возможно я не очень понял вопрос, но имел в виду путаницу с каталогом данных MT и ME.
Если MT запускать в portable, то каталог данных MT будет в каталоге установки MT. Если при этом запускать ME без portable, то его каталог данных окажется в другом месте по длиннющему пути с хаотичным набором символов, а не как у MT в каталоге установки, поэтому будет путаница.
Но возможны ситуации, когда что с portable, что без portable, разницы может не оказаться, как ни странно. Админские права, отключенный UAC, ОС и её настройки, запуск с флешки и т.д.
Вот мой результат использования скальпера. 2018.06.26 +0.68$
На следующий день запустил с утра и забыл. В обед смотрю: прибыль 8$ и убыточных ордеров на -29$. Итог двух дней:
Всего ордеров k = 65
Всего Лот = 1.30
Всего прибыль = -20.58
Как говорится: заставь дурака Богу молиться - весь лоб расшибет
За Алексея отвечу, если он не против.
Если MT запускать в portable, то и ME нужно запускать в portable, иначе возможна путаница (попробуйте, результат наглядный, если запускать ME не из MT).
Кроме того, редактировать и компилировать можно ведь вообще без запуска ME (или редкими запусками), и portable оказывается удобным, когда терминалов несколько.
Также писать код можно в стороннем редакторе, а компилировать в ME, тогда без portable тоже запутаешься.
Спасибо за ответ. Для меня важно, что не надо ползать по запутанным директориям и искать нужные проги.
Вот мой результат использования скальпера. 2018.06.26 +0.68$
На следующий день запустил с утра и забыл. В обед смотрю: прибыль 8$ и убыточных ордеров на -29$. Итог двух дней:
Всего ордеров k = 65
Всего Лот = 1.30
Всего прибыль = -20.58
Как говорится: заставь дурака Богу молиться - весь лоб расшибет
Блин, надо писать жирными красными буквами? ЭТО ПОЛУАВТОМАТ, А НЕ ГРААЛЬ. ДУБИЛАМ ПРОТИВОПОКАЗАН
Спасибо. ДУБИЛАМ уже понятно, будут осторожнее. Алексей, эта версия перестала работать?
Версия для MT5 будет?
Небольшая заготовка для MT5 (работает в тестере).
Открывает следующую сделку, если все предыдущие по символу и направлению в плюсе.
... Сразу важная особенность выставления различных уровней типа SL, TP и прочих. Они выставляются не в пунктах, они выставляются в универсальной величине
(ед.валюты.депозита/1 лот). Почему я сделал так, а не традиционно в пунктах? Потому, что если в пунктах, то для каждой пары надо рассчитывать и выставлять свое значение. Это понятно, 100 пп на EURUSD не равны 100 пп для USDJPY. Но если перейти на безразмерную величину
(ед.валюты.депозита/1 лот) или (ЕВД/1 лот), это ограничение снимается и настройки становятся универсальными для любой пары.
Простой пример: валюта депо USD, счет пятизнак. Нужно выставить TP=550 пп для EURUSD. 1 пункт 0.00001 будет равен $1/лот, следовательно выставляем $550/лот. Для других пар значение будет пересчитано внутри программы...
в чем универсальность ?
что для одной валюты $550/лот
что для другой $550/лот
в итоге одно и тоже число ?
Вот мой результат использования скальпера. 2018.06.26 +0.68$
На следующий день запустил с утра и забыл. В обед смотрю: прибыль 8$ и убыточных ордеров на -29$. Итог двух дней:
Всего ордеров k = 65
Всего Лот = 1.30
Всего прибыль = -20.58
Как говорится: заставь дурака Богу молиться - весь лоб расшибет