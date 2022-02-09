Препарируем скальпинг - страница 12

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Sergey Basov:

За Алексея отвечу, если он не против.

Если MT запускать в portable, то и ME нужно запускать в portable, иначе возможна путаница (попробуйте, результат наглядный, если запускать ME не из MT).

Кроме того, редактировать и компилировать можно ведь вообще без запуска ME (или редкими запусками), и portable оказывается удобным, когда терминалов несколько.

Также писать код можно в стороннем редакторе, а компилировать в ME, тогда без portable тоже запутаешься.

также можно разгрузить диск С

у меня на ноуте диск С - SSD 80Гб, вроде бы и хватает для насущных задач, но если установлено 2 терминал МТ4 и 1 МТ5, то свободное место может сократиться до 20Гб и SSD начинает подтупливать. Я часть терминалов запускаю с portable и тогда все данные будут гарантированно на диск D писаться - где указывал путь терминала, благо диск D на 320Гб у ноута

 

у меня MetaEditor и без /portable сохраняет результаты редактирования и компиляции в папке с исходником

   Видимо сказалась дрессировка. А у Вас разве иначе? Попробуйте и Вы дрессировать ... MetaEditor

 
Konstantin Erin:

у меня MetaEditor и без /portable сохраняет результаты редактирования и компиляции в папке с исходником

   Видимо сказалась дрессировка. А у Вас разве иначе? Попробуйте и Вы дрессировать ... MetaEditor

Может быть и такое, что ME дрессированный ))

Возможно я не очень понял вопрос, но имел в виду путаницу с каталогом данных MT и ME.

Если MT запускать в portable, то каталог данных MT будет в каталоге установки MT. Если при этом запускать ME без portable, то его каталог данных окажется в другом месте по длиннющему пути с хаотичным набором символов, а не как у MT в каталоге установки, поэтому будет путаница.

Но возможны ситуации, когда что с portable, что без portable, разницы может не оказаться, как ни странно. Админские права, отключенный UAC, ОС и её настройки, запуск с флешки и т.д.

 

Вот мой результат использования скальпера. 2018.06.26 +0.68$

На следующий день запустил с утра и забыл. В обед смотрю: прибыль 8$ и убыточных ордеров на -29$.  Итог двух дней:

Всего ордеров k =  65
Всего Лот       =  1.30
Всего прибыль   =  -20.58
Как говорится: заставь дурака Богу молиться - весь лоб расшибет

 
Sergey Basov:

За Алексея отвечу, если он не против.

Если MT запускать в portable, то и ME нужно запускать в portable, иначе возможна путаница (попробуйте, результат наглядный, если запускать ME не из MT).

Кроме того, редактировать и компилировать можно ведь вообще без запуска ME (или редкими запусками), и portable оказывается удобным, когда терминалов несколько.

Также писать код можно в стороннем редакторе, а компилировать в ME, тогда без portable тоже запутаешься.

Спасибо за ответ. Для меня важно, что не надо ползать по запутанным директориям и искать нужные проги.

 
Konstantin Erin:

Вот мой результат использования скальпера. 2018.06.26 +0.68$

На следующий день запустил с утра и забыл. В обед смотрю: прибыль 8$ и убыточных ордеров на -29$.  Итог двух дней:

Всего ордеров k =  65
Всего Лот       =  1.30
Всего прибыль   =  -20.58
Как говорится: заставь дурака Богу молиться - весь лоб расшибет

Блин, надо писать жирными красными буквами? ЭТО ПОЛУАВТОМАТ, А НЕ ГРААЛЬ. ДУБИЛАМ ПРОТИВОПОКАЗАН

 
Alexey Volchanskiy:   Блин, надо писать жирными красными буквами? ЭТО ПОЛУАВТОМАТ, А НЕ ГРААЛЬ. ДУБИЛАМ ПРОТИВОПОКАЗАН

Спасибо. ДУБИЛАМ уже понятно, будут осторожнее. Алексей, эта версия перестала работать?

 

Версия для MT5 будет?

Небольшая заготовка для MT5 (работает в тестере).

Открывает следующую сделку, если все предыдущие по символу и направлению в плюсе.

Файлы:
Speed-v1.mq5  48 kb
 

... Сразу важная особенность выставления различных уровней типа SL, TP и прочих. Они выставляются не в пунктах, они выставляются в универсальной величине 

(ед.валюты.депозита/1 лот). Почему я сделал так, а не традиционно в пунктах? Потому, что если в пунктах, то для каждой пары надо рассчитывать и выставлять свое значение. Это понятно, 100 пп на EURUSD не равны 100 пп для USDJPY. Но если перейти на безразмерную величину 

(ед.валюты.депозита/1 лот) или (ЕВД/1 лот), это ограничение снимается и настройки становятся универсальными для любой пары.

Простой пример: валюта депо USD, счет пятизнак. Нужно выставить TP=550 пп для EURUSD. 1 пункт 0.00001 будет равен $1/лот, следовательно выставляем $550/лот. Для других пар значение будет пересчитано внутри программы...

в чем универсальность ?  

что для одной валюты  $550/лот

что для другой $550/лот

в итоге одно и тоже число ?

 
Konstantin Erin:

Вот мой результат использования скальпера. 2018.06.26 +0.68$

На следующий день запустил с утра и забыл. В обед смотрю: прибыль 8$ и убыточных ордеров на -29$.  Итог двух дней:

Всего ордеров k =  65
Всего Лот       =  1.30
Всего прибыль   =  -20.58
Как говорится: заставь дурака Богу молиться - весь лоб расшибет

от слова скальп
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