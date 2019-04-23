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Close All Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2520
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Панель на базе класса CDialog, закрывает все позиции открытые на торговом счёте. Имеет всего одну кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton)

  • "Close all" - закрытие всех позиций

После клика на кнопке производится обход (в цикле) всех позиций - без учёта символов и magic'ов и делается однократная попытка закрыть позицию. Если закрыть позицию не удалось, то такая ситуация никак не обрабатывается - пользователю остаётся ещё раз нажать на кнопку "Close all".

Close All Panel

Pending by time Pending by time

Работа с отложенными Stop ордерами

Simple Williams Simple Williams

Торговая система на пробитие iFractals (Fractals) индикатором iAlligator (Alligator)

Crossing Trend Line Current Timeframe Close Position Crossing Trend Line Current Timeframe Close Position

Советник-помощник по Трендовой Линии

Compression Compression

Торговая стратегия по OHLC и индикатору iMA (Moving Average, MA)