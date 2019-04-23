Close All Panel

Панель на базе класса CDialog, закрывает все позиции открытые на торговом счёте. Имеет всего одну кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton)

После клика на кнопке производится обход (в цикле) всех позиций - без учёта символов и magic'ов и делается однократная попытка закрыть позицию. Если закрыть позицию не удалось, то такая ситуация никак не обрабатывается - пользователю остаётся ещё раз нажать на кнопку "Close all".



