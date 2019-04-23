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Close All Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Панель на базе класса CDialog, закрывает все позиции открытые на торговом счёте. Имеет всего одну кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton)
- "Close all" - закрытие всех позиций
После клика на кнопке производится обход (в цикле) всех позиций - без учёта символов и magic'ов и делается однократная попытка закрыть позицию. Если закрыть позицию не удалось, то такая ситуация никак не обрабатывается - пользователю остаётся ещё раз нажать на кнопку "Close all".
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