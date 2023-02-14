Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Второй принцип в герметической философии - Принцип Подобия (аналогии).
"Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху" («Кибалион» Гермес Трисмегист).
Чтобы познать целое, достаточно познать малое.
Второй принцип в герметической философии - Принцип Подобия (аналогии).
"Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху" («Кибалион» Гермес Трисмегист).
Чтобы познать целое, достаточно познать малое.
Как идея (все тут не прочел, быть может уже обсуждалось...)
Можно попробовать посмотреть на последовательности волн эллиотта и вывернуть их во фрактальный рисунок. По сути сама идея эллитта и есть фрактал - согласно которому одна большая волна делится на малые но нарисованные по той же самой схеме волны.
Тут в самом начале темы - предлагался некий способ отрисовки графика фракталов от середины квадрата...
Можно попробовать применив теорию волн эллиотта несколько улучшить этот способ. К примеру у нас есть одна больная волна - рисуем все движения вверх откладывая от центра вправо черточки причем высота по оси Y - откладывается как отношение начала волны к ее прошлому началу. в итоге должны получиться 3 большие черты вправо.
Все коррекционные волны по схожей методике влево в итоге получатся 2 черты слева.
Окло каждой из этих черт - отрисовывать такие же последовательности... только информацию брать с рынка. Если получится картинка такая как я думаю - то можно попробовать что нибудь с ней сделать...
Я пока не пробовал запрогить описанный мною алгоритм однако картинка которую я думаю можно получить - будет выглядеть следующим образом (еще раз повторюсь - что картинка это лишь предполагаемые фракталы нарисованные мною в Paint):
Кстати говоря, "Раз пошла такая пьянка..." Знает ли кто нибудь проверенный алгоритм разметки программно графика на волны эллиотта ?
Зачем? Вот реальные фракталы (кривые) прямо на сейчас.
Зачем? Вот реальные фракталы (кривые) прямо на сейчас.
Если вопрос мне адресован - то для того что бы как минимум увидеть на сколько "ровные" фракталы сейчас на рынке. то что на скрине - вполне можно перерисовать по схеме что мне в голову пришла.
Так же тут в начале было озвучено предположение что к общему рисунку фракталов можно попробовать применить физические принципы - если это удастся сделать - то будет интересно потестить на сколько это будет успешно.
Если вопрос мне адресован - то для того что бы как минимум увидеть на сколько "ровные" фракталы сейчас на рынке. то что на скрине - вполне можно перерисовать по схеме что мне в голову пришла.
Так же тут в начале было озвучено предположение что к общему рисунку фракталов можно попробовать применить физические принципы - если это удастся сделать - то будет интересно потестить на сколько это будет успешно.
Я уже пробовал рассуждать на тему физических принципов...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Nikolai Semko, 2018.09.06 07:10
Почитал я здесь рассуждения о полиномах, МНК, различных методах аппроксимации, о возможности прогнозирования и т.д. ...
Кто-то верит в прогноз, кто-то нет.
Но то, что я надеялся найти, так и не увидел.
Чтобы попытаться объяснить, что я имею ввиду, я прибегну к аналогии с гравитацией во Вселенной.
Вот посмотрите на анимированную гифку, которую я записал.
Ответьте сами себе на вопрос. Можно ли спрогнозировать траекторию движения каждого объекта?
Ну конечно же можно.
Но только если вы знаете информацию о каждом объекте в данный момент: его массу, текущее положение и направление движения, время появление объекта и время его исчезновения.
А дальше дело математики и расчетов с применением по сути только одной формулы (для варианта классической механики для скоростей, далеких от скорости света):
сама программа - гравитационная залипалка вот здесь. Можете поиграться.
Нужно также понимать , что даже наша планета движется не по замкнутому кругу, а по сути по трехмерной синусоиде(спирали).
Вот в этом видео это наглядно продемонстрировано :
Ну а если у нас нет информации о всех объектах?
Можно ли прогнозировать траекторию, зная только саму траекторию в прошлом?
Вот здесь и начинается самое интересное.
Если кто-то скажет, что нет нельзя - то ответ будет не верным. Так же неверным будет утвердительный ответ.
Решение данной задачи будет только лишь вероятностным.
Задачу нужно решать от обратного. По прошлой траектории сначала нужно рассчитать вероятностные траектории основных "сгустков" объектов и их массу. Чтобы потом спрогнозировать вероятностные модели возможных траекторий.
Вот для этого и нужна базовая задача ИИ - распознание образов.
О чем, как я понял, и говорил Максим Дмитриевский.
Лет шесть назад я опубликовал в КБ свои первые наработки в этой области: https://www.mql5.com/ru/code/10882. Я как раз для распознания там каналов использовал полином 1 степени (Линейная регрессия). После этого я значительно продвинулся в этой области. Но ничего не публикую и не буду по очевидным причинам. Только лишь даю подсказки для пытливых умов.
Нахождение линейных каналов по сути и является нахождением центров этих гравитационных масс.
И, как правило, в любом инструменте (символе) существует от 5 до 10 таких центров (каналов). Для прогнозировании цены нужно учитывать их все одновременно. Только лишь в этом случае правильность прогноза вверх или вниз будет значительно превышать 50%.
Все же пытаются найти какой то особый набор чисел и наивно полагают что они будут прогнозировать будущее.
Дело в том, что этот "набор чисел" живой, динамичный, он постоянно меняется, так же как меняется и положение локальных центров масс множества объектов в аналогии с материальной гравитацией. И задача сводится в нахождении закона изменения этого "набора чисел" и даже нахождения закона изменения самого закона :))
В идеале этот "набор чисел" должен пересчитываться с каждым тиком. Вот именно поэтому я не однократно говорил, что то, что многие называют оптимизацией, находя конкретный "набор чисел" является банальной подгонкой под исторические данные.
Считаю аналогию с гравитацией весьма уместной. На рынке гравитацию создают деньги. Кто-то войдет со 100 долларами, кто-то с несколькими миллиардами. Здесь работают те же законы тяготения и даже та же самая формула, которую я давал выше. Сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния и прямо пропорциональна массам. Поэтому и полиномиальная регрессия 2 степени (парабола) самый уместный инструмент. Хотя логичнее было бы использовать гиперболу, ведь именно по законам гиперболы происходит взаимодействие двух гравитационных тел. Но, дело в том, что парабола гораздо удобней для расчетов, а так же парабола и гипербола очень похожи друг на друга на самом важном промежутке.
Вот здесь это наглядно видно. Красная линия - парабола, синяя - гипербола.
Главное отличие гравитации денег от гравитации небесных тел - это то, что деньги могут внезапно появляться и внезапно исчезать, создавая мощные гравитационные колебания. Но для вычисления этого события и существует такое понятие как пробой канала.