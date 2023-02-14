Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 17
статья не претендует на оригинальность, в частности эта русская версия про recurrence plots, которые уже давно описаны и есть первоисточник. Но в целом тема интересная.
Вот, Николай их, может, на Канвасе порисует, прикольно смотрятся )
Блин, пока не вижу, за что зацепиться.
Не могу увидеть самоподобность структуры цены.
И, как говориться, " все совпадения случайны".
Отметать фракталы совсем не хочется, но на дальнюю полку положить есть желание.
:) И не увидишь. Рынок, в классическом понимании, не является самоподобным, я уже устал об этом писать. Возможно, надо переходить в другие пространственно-временные континуумы...
там просто сноски даже маленькой не добавили, что самоподобные структуры тоже тяжело прогнозируются, если прогнозируются вообще.
онсновная трудность что самоподобные - не значит идентичные, но по каким-то критериям похожие
последние фрактльчики:
Что бы увидеть что это действительно фрактал, одну его часть (слева от синей точки) нужно зеркально перевернуть и наложить на правую.
Это как тех голограммах на картинках - нужно долго втыкать в бессмыслицу, что бы потом увидеть верблюда
Мы это уже видим на истории.
не знаю, у меня интуитивное восприятие, не систематизированное. Если видно похожесть то можно продолжить в будущее методом ментальной экстраполяции
да, это и имел в виду, не важно по какой стрелке, главное перевернуть
Эти подобия находятся довольно просто и достаточно быстро. Но проблема в том, что мы ожидаем, после того, как мы их обнаружим, подобие будет продолжаться. Но, как правило, вероятность продолжения такого подобия меньше 50%.
Кроме верблюда вижу еще горы со словом "Челябинск", какого-то деда Мороза, елоку и мешок с подарками. :))
Эти подобия находятся довольно просто и достаточно быстро. Но проблема в том, что мы ожидаем, после того, как мы их обнаружим, подобие будет продолжаться. Но, как правило, вероятность продолжения такого подобия меньше 50%.
Кроме верблюда вижу еще какого-то деда Мороза и пару елок - большую и маленькую. :))
обычно ищу конец такой конструкции, в ожидании разворота. А цель всегда на центре (зеленой точке). Не всегда, работает, да, приходится играть со стопами, перезаходить. Автоматизировать тоже не знаю как.
Синей точке.. емае дальтоник
там не верблюд, да, просто вспомнил что давно наблюдал верблюда :) Эту даже не разглядел
100% навьюченный верблюд, горы, "Челябинск", дед Мороз, ель, мешок с подарками. Я такие картинки легко вижу.
Если рассматривать цены как мультифрактал, то нужно строить их мультифрактальный спектр. Особого смысла в этом не вижу, поскольку результат зависит только от того, сколько и каких флетов/трендов попало в окно расчёта.
Цены не являются временным рядом с фиксированным лагом, а скорее имеют непрерывное время. Поэтому лучше считать не RS методом, а методом близким к Н-волатильности Пастухова. По сути, это означает построение зависимости суммы модулей прироста цен на зигзаге от параметра зигзага.