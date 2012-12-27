CodeBaseРазделы
AutoChannels - индикатор для MetaTrader 4

Nikolai Semko
35195
(138)
Индикатор автоматически находит линейные каналы, используя все таймфреймы.

При первом запуске индикатора скорей всего заругается, что нет исторических данных, т.к. для работы ему необходимы по 400 (по умолчанию) баров каждого временного периода. Достаточно просто перейти на другой временной интервал и вернуться назад, или же просто перезапустить его.

Если кликнуть мышкой по графику и нажать Ctrl, то канал будет перерисовываться исходя из положения указателя мышки.

extern int     StartBar    =  0;         // from what point the data analysis begins, 0 - from the current one.
extern int     BarAnalys   =  400;       // the number of bars for analysis in each period. Not more than 2000!
extern double  k_width     =  4;         // channel width factor
extern int     accuracy    =  50;        // accuracy of modeling 1-no accuracy, if BarAnalys-max. accuracy. The higher the accuracy, the slower the indicator
extern double  Filter      =  0.55;      // filter the depth of forming a new channel, it is advisable to use the range 0.382-0.618
extern double  MinWidth    =  0;         // the minimum average weighted channel width in points, (with smaller width channels will not be formed)
extern double  MaxWidth    =  10000;     // the maximum average weighted channel width in points, (with a wider width channels will not be formed)
extern bool    Ray         =  true;      // a sign of continuation of the channel; true - ray, false - segment
extern bool    MaxMin      =  true;      // To build a channel taking into account extreme extremes?
                                         // -true - Yes. For the construction to pass through extreme extremes, the width coefficient k_width should be large, for example 100
                                         // -false - No. In this case, the upper and lower boundary of the channel is equidistant from the central axis of the channel (the center of the "mass")
extern bool    color_fill  =  true;      // Fill channels?
Info_SymbolList Info_SymbolList

Скрипт записывает в файл информацию о торговых инструментах.

TestCandleSize TestCandleSize

Скрипт наносит на график размеры торговых диапазонов (High-Low) N-последних свечей. Описание дано непосредственно в коде скрипта.

d_MA d_MA

Ещё одна средняя.

Ind Seasonal Trade Ind Seasonal Trade

Индикатор сезонной торговли спреда или одиночного инструмента с дробными или целыми, равными или не равными объёмами.