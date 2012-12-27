Индикатор автоматически находит линейные каналы, используя все таймфреймы.

При первом запуске индикатора скорей всего заругается, что нет исторических данных, т.к. для работы ему необходимы по 400 (по умолчанию) баров каждого временного периода. Достаточно просто перейти на другой временной интервал и вернуться назад, или же просто перезапустить его.

Если кликнуть мышкой по графику и нажать Ctrl, то канал будет перерисовываться исходя из положения указателя мышки.