Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 7

Новый комментарий
 
Maxim Romanov:
В чем ошибка? Ноль у всех будет, если платить комиссию и в систему не будет притока.
Будет все наоборот - все средства перетекут к меньшей части участников, в пределе - к одному. Комиссия ни причем - "не будет изменений числа участников и объема средств".
 
Dmitriy Skub:
Будет все наоборот - все средства перетекут к меньшей части участников, в пределе - к одному. Комиссия ни причем - "не будет изменений числа участников и объема средств".
Почему?
 
Dmitriy Skub:
Будет все наоборот - все средства перетекут к меньшей части участников, в пределе - к одному. Комиссия ни причем - "не будет изменений числа участников и объема средств".

Да, деньги текут к деньгам - это фундаментальный закон "финансовой гравитации".

Пару слов о сути этой ветки, что вычленил многоуважаемый мной администратор из ветки "канвас - это круто" (сделав это, конечно, правильно), где я просто высказал идею, что на основе канваса можно создать принципиально новый тип индикаторов, показывающих наглядно фрактальную структуру рынка, если таковая имеется, и не более того. 

О том, как использовать такие индикаторы, будет ли от них польза, можно ли их, вообще, создать речь не идет. Такие вопросы требуют серьезного исследования имеющегося эмпирического материала и, вообще, выработки самой концепции его обработки.   

 
Damir Ismagilov:
Такой фрактал уже давно воспроизведен Алмазовым. И я по нему торгую.

Не переживайте, все видят что вы давно торгуете.


 
Aleksey Ivanov:

Пару слов о сути этой ветки, что вычленил многоуважаемый мной администратор из ветки "канвас - это круто" (сделав это, конечно, правильно), где я просто высказал идею, что на основе канваса можно создать принципиально новый тип индикаторов, показывающих наглядно фрактальную структуру рынка, если таковая имеется, и не более того.  

Наглядно можно увидеть исключительно и только создав мультфильм о динамическом поведении плотностей вероятности цены и ее приращений в скользящих окнах.

Это - концептуальная задача, которую давным-давно поставил Колдун в теме "От теории к практике". Никто(!) до сих пор даже и не думал это делать... Все ж умные, блин... - никто здесь не хочет признавать чужое превосходство в чем-либо. Колдун посмотрел на этот тупизм и... навсегда покинул форум. Обидно.

 
Sergey Chalyshev:

Не переживайте, все видят что вы давно торгуете.


Вот это называется - срезал))
 
Alexander_K:

Наглядно можно увидеть исключительно и только создав мультфильм о динамическом поведении плотностей вероятности цены и ее приращений в скользящих окнах.

Это - концептуальная задача, которую давным-давно поставил Колдун в теме "От теории к практике". Никто(!) до сих пор даже и не думал это делать... Все ж умные, блин... - никто здесь не хочет признавать чужое превосходство в чем-либо. Колдун посмотрел на этот тупизм и... навсегда покинул форум. Обидно.

Я давно (задолго до регистрации на этом сайте) оперирую понятиями плотности вероятности, амплитуд плотностей вероятности и т.п. и даже индюки такие давно написал и изучал ими рынок и не только ими, но и продуктами написанными на MATLAB, не слышал даже о Вашем колдуне.

.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Заделано что-то на зигзаге или на фракталы Билла Вильямса, а где настоящие фракталы и причем они тут?

И вообще, народ, каким образом вы собрались использовать фрактальную теорию к трейдингу?

это фрактальная ф-я на графике

сравнивают с котировками, если похоже то торгуют
 
Aleksey Ivanov:
Я давно оперирую понятиями плотности вероятности, амплитуд плотностей вероятности и т.п. и даже индюки такие давно написал и изучал ими рынок и не только ими, но и продуктами написанными на MATLAB, не слышал даже о Вашем колдуне.

.

Колдун - это Колдун :))) Он редко появляется, показывает удивительные графики (в т.ч. как динамически движутся плотности в скользящих окнах - как вытягиваются "хвосты" и т.п.), потом их удаляет. На мои вопросы/предложения в ЛС последовал всего 1 ответ: "У меня все есть, в ЛС не общаюсь. Просто помогаю страждущим".

 
Alexander_K:

Наглядно можно увидеть исключительно и только создав мультфильм о динамическом поведении плотностей вероятности цены и ее приращений в скользящих окнах.

Это - концептуальная задача, которую давным-давно поставил Колдун в теме "От теории к практике". Никто(!) до сих пор даже и не думал это делать... Все ж умные, блин... - никто здесь не хочет признавать чужое превосходство в чем-либо. Колдун посмотрел на этот тупизм и... навсегда покинул форум. Обидно.

Я делаю все, что мне нужно, для себя. Мое эго позволяет мне признавать чужое превосходство, по тому что оно совершенно меня не волнует. Единственное, что мне важно, это сколько я денег забрал с рынка, все остальное не важно. Если есть желание сделать что-то вместе, почему не поучаствовать, а так, когда мне будет нужно, я разработаю конкретный механизм, создам четкое тз и закажу работу именно того алгоритма, который мне нужен, как и делал всегда. 
На форуме обмениваются мнениями и знаниями. У каждого человека есть какой-то опыт, мне интересно иногда его почитать, не важно прибыльно торгует человек или нет. Вот например dmitriy skub не согласен со мной в том, что будет, если толпа будет совершать бесконечное число операций без притока денег и участников, и мне интересно его мнение, почему.
1234567891011121314...20
Новый комментарий