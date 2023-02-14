Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В чем ошибка? Ноль у всех будет, если платить комиссию и в систему не будет притока.
Будет все наоборот - все средства перетекут к меньшей части участников, в пределе - к одному. Комиссия ни причем - "не будет изменений числа участников и объема средств".
Будет все наоборот - все средства перетекут к меньшей части участников, в пределе - к одному. Комиссия ни причем - "не будет изменений числа участников и объема средств".
Да, деньги текут к деньгам - это фундаментальный закон "финансовой гравитации".
Пару слов о сути этой ветки, что вычленил многоуважаемый мной администратор из ветки "канвас - это круто" (сделав это, конечно, правильно), где я просто высказал идею, что на основе канваса можно создать принципиально новый тип индикаторов, показывающих наглядно фрактальную структуру рынка, если таковая имеется, и не более того.
О том, как использовать такие индикаторы, будет ли от них польза, можно ли их, вообще, создать речь не идет. Такие вопросы требуют серьезного исследования имеющегося эмпирического материала и, вообще, выработки самой концепции его обработки.
Такой фрактал уже давно воспроизведен Алмазовым. И я по нему торгую.
Не переживайте, все видят что вы давно торгуете.
Пару слов о сути этой ветки, что вычленил многоуважаемый мной администратор из ветки "канвас - это круто" (сделав это, конечно, правильно), где я просто высказал идею, что на основе канваса можно создать принципиально новый тип индикаторов, показывающих наглядно фрактальную структуру рынка, если таковая имеется, и не более того.
Наглядно можно увидеть исключительно и только создав мультфильм о динамическом поведении плотностей вероятности цены и ее приращений в скользящих окнах.
Это - концептуальная задача, которую давным-давно поставил Колдун в теме "От теории к практике". Никто(!) до сих пор даже и не думал это делать... Все ж умные, блин... - никто здесь не хочет признавать чужое превосходство в чем-либо. Колдун посмотрел на этот тупизм и... навсегда покинул форум. Обидно.
Не переживайте, все видят что вы давно торгуете.
Наглядно можно увидеть исключительно и только создав мультфильм о динамическом поведении плотностей вероятности цены и ее приращений в скользящих окнах.
Это - концептуальная задача, которую давным-давно поставил Колдун в теме "От теории к практике". Никто(!) до сих пор даже и не думал это делать... Все ж умные, блин... - никто здесь не хочет признавать чужое превосходство в чем-либо. Колдун посмотрел на этот тупизм и... навсегда покинул форум. Обидно.
.
Заделано что-то на зигзаге или на фракталы Билла Вильямса, а где настоящие фракталы и причем они тут?
И вообще, народ, каким образом вы собрались использовать фрактальную теорию к трейдингу?
это фрактальная ф-я на графикесравнивают с котировками, если похоже то торгуют
Я давно оперирую понятиями плотности вероятности, амплитуд плотностей вероятности и т.п. и даже индюки такие давно написал и изучал ими рынок и не только ими, но и продуктами написанными на MATLAB, не слышал даже о Вашем колдуне.
.
Колдун - это Колдун :))) Он редко появляется, показывает удивительные графики (в т.ч. как динамически движутся плотности в скользящих окнах - как вытягиваются "хвосты" и т.п.), потом их удаляет. На мои вопросы/предложения в ЛС последовал всего 1 ответ: "У меня все есть, в ЛС не общаюсь. Просто помогаю страждущим".
Наглядно можно увидеть исключительно и только создав мультфильм о динамическом поведении плотностей вероятности цены и ее приращений в скользящих окнах.
Это - концептуальная задача, которую давным-давно поставил Колдун в теме "От теории к практике". Никто(!) до сих пор даже и не думал это делать... Все ж умные, блин... - никто здесь не хочет признавать чужое превосходство в чем-либо. Колдун посмотрел на этот тупизм и... навсегда покинул форум. Обидно.