Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 3
На средней картинке залип минут на пять...
Что-то на фрактал не похоже. Это калейдоскоп какой-то.
Вот примеры фракталов:
Вот дятлы, а написали http://brokers-fx.ru/articles/chto-takoe-fraktalyi-i-kak-ispolzovat-ix-v-torgovle-na-foreks , что фрактал, а еще статьи пишут. :)
Суть то идеи не в этом (фрактал на рисунке или нет), а в выявлении фрактальной структуры рынка (создании для этого специальных алгоритмов) и графическом отображении таких фракталов, как индикаторов состояния рынка, при помощи возможностей Вашего канваса.
А потом на третьей...
тогда уж для залипания более чем на час:
Всех женщин с праздником!!!
Если выпить крепкий "квас" - мир погрузится в canvas. :)
Идею предлагаю для практического применения канваса и это совершенно новое направление.
На рисунке фрактал. Может быть по историям котировок (скользящим окнам) просчитывать их фрактальные структуры и переводить их в подобные графические образы, по виду которых уже идентифицировать состояния рынка. Получится своеобразный индикатор. К примеру, в физике (твердого тела) по поверхности Ферми судят о состоянии материала, также можно судить и по рисункам фракталов о состоянии рынка, т.к. по мере накопления эмпирического материала сформируется язык соответствия образов конкретным состояниям рынка.
Тут пробегала тема "индикатор излучения" - довольно забавно выглядит. Кажется в статьях.
Художники и дизайнеры не сильно вдаются в точность терминологии - есть повторение элементов изображения, значит фрактал.
Да, я тоже давно засматриваюсь в сторону фракталов.
Конечно не только цену, но и весь наш мир можно описать фракталом.
Но сдается мне, что формулу этого фрактала нереально вычислить. Это под силу только Богу. Во всяком случае, у меня точно кишка тонка. ))
Четко структуированные фракталы здесь не подойдут.
Береговая линия тоже считается фракталом. Но это случайная фрактальная структура. Прогнозу она не подлежит современными мат. методами. Тоже самое с ценой.
Все что сейчас называют фракталами на форексе - это лажа какая-то.
Но более интересное применение канваса лично мне видится в 3D котировках или можно еще сделать что-то наподобия тепловой карты.
Что-то типа:
Такие 3D котировки будут гораздо более информативнее чем традиционные. Не нужно будет переключаться между различными ТФ чтобы понять более общую картину. Только один общий ТФ, который будет содержать всю информацию от тиков до всех многолетней истории.
У меня нет белых пятен в понимании того, как это можно реализовать. Обязательно это реализую как-нибудь когда будет время. Более подробно не хочу говорить об этом раньше времени.
На диффузию намекаете или типа давления "субстанции" распределения цены туда, где ее было ранее меньше.
Да, мне больше нравится модель волн, когда каждая точка, до коей доходит цена становится источником волн амплитуды плотности ее вероятности, что (все парциальные волны) суммируются по всему пространству. При сем на каких-то уровнях возникает ее положительная интерференция - вот Вам и консолидация.
Папаши!
Я уже объяснял - фрактал это и есть плотность вероятности устойчивого, бесконечно делимого распределения. Т.е. какой срез процесса не возьми, любой объем выборки - всегда будете видеть самоподобную структуру. Пример - броуновское движение.
Рынок НЕ является самоподобной структурой. Мандельброт, вкупе с подельниками, специально запудрили мозги страждущим утверждением, что на любом ТФ торговля будет идти одинаково. Полоумные страждущие пощемились в скальпинг на низших ТФ... Итог - Мандельброт сотоварищи тупо набивают свои карманы за счет дурачков. Так-то!
Поведение цены на любом ТФ идентичное. Чем ниже ТФ точнее прогноз.