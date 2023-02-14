Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 19

Maxim Dmitrievsky:

Это как тех голограммах на картинках - нужно долго втыкать в бессмыслицу, что бы потом увидеть верблюда

Что за извращенцы сделали картинку вогнутой?

 
 
Igor Makanu:

делать фракталы в пейнте это мощно!

 
Maxim Romanov:

не принципиально как и в чем, видео интересно тем, что мы видим глазами - согласитесь, что если разрисовать шариковую ручку на листе бумаги, то это не привлечет внимание, а если сделать самоподобие (как в видео), то это привлечет внимание

 

Познавательное и интересное видео


 
Nikolai Semko:

Mathologer крутой канал, тоже смотрю периодически, канал интересен, тем что математические доказательства почти всегда производят в графической интерпретации


 
Igor Makanu:

Ага. Согласен.

 

Простой скрипт, который рисует папоротник Барнсли

#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164
void OnStart() {
   double x = 0;
   double y = 0;
   Canvas.Erase();
   for (int i=0; i<500000; i++) {
      int p = rand()%1000;
      double oldx = x;
      if(p <= 850) {
         x = 0.85 * x + 0.04 * y;
         y = -0.04 * oldx + 0.85 * y + 1.6;
      } else {
         if(p <= 920) {
            x = 0.25 * x - 0.26 * y;
            y = 0.23 * oldx + 0.25 * y + 1.6;
         } else if(p <= 990) {
            x = -0.15 * x + 0.3 * y;
            y = 0.26 * oldx + 0.2 * y + 0.44;
         } else {
            x = 0.0;
            y = 0.16 * y;
         }
      }
      Canvas.PixelSet(W.Height/2  +(int)round(80*y),W.Height/2-(int)round(80*x),0xFF36A374);
   }
   Canvas.Update();
   Sleep(10000);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Nikolai Semko:

Я в экселе делал нечто подобное)
 
Nikolai Semko:

Cool
