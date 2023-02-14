Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 19
Это как тех голограммах на картинках - нужно долго втыкать в бессмыслицу, что бы потом увидеть верблюда
Что за извращенцы сделали картинку вогнутой?
делать фракталы в пейнте это мощно!
не принципиально как и в чем, видео интересно тем, что мы видим глазами - согласитесь, что если разрисовать шариковую ручку на листе бумаги, то это не привлечет внимание, а если сделать самоподобие (как в видео), то это привлечет внимание
Познавательное и интересное видео
Mathologer крутой канал, тоже смотрю периодически, канал интересен, тем что математические доказательства почти всегда производят в графической интерпретации
Ага. Согласен.
Простой скрипт, который рисует папоротник Барнсли
