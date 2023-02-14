Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 6
Хорошо.
Если условно считать фракталом поведение цены в потенциальной яме (флет) и принять за догму, что на этом процессе заработать нельзя (хотя, лично я в этом не уверен) - то остается единственный путь заработка.
Определить эту пространственно-временную структуру рынка, т.е. пресловутый набор энергетических уровней (потенциальных ям) и зарабатывать исключительно на переходах (трендах) между ними.
Они, к сожалению, постфактум (на истории) идентифицируемы. Как бы их предсказывать.
Есть мнение, что эта структура из уровней заранее предопределена и не изменяется никогда. Я это тут читал в постах от людей, шарящих в синергетике. Почему-то верю...
Такой фрактал уже давно воспроизведен Алмазовым. И я по нему торгую.
Заделано что-то на зигзаге или на фракталы Билла Вильямса, а где настоящие фракталы и причем они тут?
И вообще, народ, каким образом вы собрались использовать фрактальную теорию к трейдингу?
Наверное таким-же, как и СБ
Maxim Romanov:
На рынке тоже такое есть. По сути рынок создан для того, чтобы максимально равномерно распределить средства между участниками.
И если не будет изменений числа участников и объема средств, то после определенного числа итераций средств станет поровну. Но на рынке существует эмиссия (валюта всегда имитируется) и меняется число участников, что мешает равномерному распределению средств и каждый раз выводит из равновесия.
Принципиальное заблуждение-ошибка (выделено мной).
