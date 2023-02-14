Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 6

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Хорошо.

Если условно считать фракталом поведение цены в потенциальной яме (флет) и принять за догму, что на этом процессе заработать нельзя (хотя, лично я в этом не уверен) - то остается единственный путь заработка.

Определить эту пространственно-временную структуру рынка, т.е. пресловутый набор энергетических уровней (потенциальных ям) и зарабатывать исключительно на переходах (трендах) между ними.

Они, к сожалению, постфактум (на истории) идентифицируемы. Как бы их предсказывать.

 
Aleksey Ivanov:

Они, к сожалению, постфактум (на истории) идентифицируемы. Как бы их предсказывать.

Поэтому я и предложил такой индикатор на канвасе, чтобы не рассуждать в вакууме, а попытаться увидеть глазами хоть что-то и уже на основе этого модернизировать дальше. Это конечно можно все сделать при помощи математики и формул, но для этого нужно иметь крайне математическое мышление, мне проще восприниматт визуально и потом это в математику превращать.
 
Aleksey Ivanov:

Они, к сожалению, постфактум (на истории) идентифицируемы. Как бы их предсказывать.

Есть мнение, что эта структура из уровней заранее предопределена и не изменяется никогда. Я это тут читал в постах от людей, шарящих в синергетике. Почему-то верю...

 
Alexander_K:

Есть мнение, что эта структура из уровней заранее предопределена и не изменяется никогда. Я это тут читал в постах от людей, шарящих в синергетике. Почему-то верю...

Такой фрактал уже давно воспроизведен Алмазовым. И я по нему торгую.
 
Damir102:
Такой фрактал уже давно воспроизведен Алмазовым. И я по нему торгую.
Фрактал Алмазова. На всех ТФ и графиках он одинаковый, разница только в волатильности.
 
Damir102:

Заделано что-то на зигзаге или на фракталы Билла Вильямса, а где настоящие фракталы и причем они тут?

И вообще, народ, каким образом вы собрались использовать фрактальную теорию к трейдингу?

 
Dmitry Fedoseev:

Заделано что-то на зигзаге или на фракталы Билла Вильямса, а где настоящие фракталы и причем они тут?

И вообще, народ, каким образом вы собрались использовать фрактальную теорию к трейдингу?

Наверное таким-же, как и СБ

 
Damir102:
Для сравнения, текущая ситуация по евро/фунту: 
 

Maxim Romanov:

На рынке тоже такое есть. По сути рынок создан для того, чтобы максимально равномерно распределить средства между участниками.

И если не будет изменений числа участников и объема средств, то после определенного числа итераций средств станет поровну. Но на рынке существует эмиссия (валюта всегда имитируется) и меняется число участников, что мешает равномерному распределению средств и каждый раз выводит из равновесия.

Принципиальное заблуждение-ошибка (выделено мной).

 
Dmitriy Skub:

Принципиальное заблуждение-ошибка (выделено мной).

В чем ошибка? Ноль у всех будет, если платить комиссию и в систему не будет притока.
12345678910111213...20
Новый комментарий