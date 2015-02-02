Фрактальная теория
По моему видению, результатам обучения и тп. - Рынок это результатат эмоций людей. Можно ли создать условия для повтора то что было раньше - не возможно, так как все меняется и не возможно ни каким образом все прощедщее заного организовать. Повторяется только одно - теряют все, кем управляют эмоции. Вспомнил что сказал Б.Трейси если покупатель говорить что купил это изходя из логики - значить он купил это вложив больше эмоций.
Нужно изходить из того, что есть состояние рынка где вот вот произойдет то что обычно произходить (передача средств с одних рук в другие) - и наше дело каким либо способом узнать это заранее делая анализ объема и движения цены.
Я отклонился от вашего вопроса - но по моему лучше будет исходить из того что написал выше. Может я не прав.
С уважением,
IzaTrade
1 Есть мнение, что рынок является фрактальной структурой. Мнение вполне оправдано, поскольку все в мире является фрактальной структурой, в том числе наш мозг, который ,в конечном счете и генерирует рынок. Фракталы являются самоподобными, то есть фрактал состоит из какого-то кусочка, повторяющегося много раз, с определенной закономерностью. Есть формулы при помощи которых фракталами можно нарисовать что угодно, хоть лицо человека. Раз есть формулы для генерации рисунка, то и рисунок можно восстановить обратно в формулу, но как это сделать? Если рынок является фрактальным, то его можно преобразовать в формулу и делать с этой формулой что хочешь.
2 Вопрос ,знает ли кто-то, как фрактальный рисунок преобразовать обратно в формулу?
- habrahabr.ru
1 Что то я опять пропустил в этой жизни.
Кто исследовал развитие фракталов во времени?
2 Их вагон и тележка, например.
Множество Мандельбродта лежит в основе структуры фрактала.
Развитие во времени - рост дерева, развитие человека, научно-технический прогресс... примеров море.
Только сдается мне что если рынок - фрактал (предположим дерево), то мы как муравьи на нем... можем понимать его природу, но повлиять хоть как-то... увы.
Думаю здесь эта теория неприменима.
А что является "основной структурой", как Вы считаете?
хочу это выяснить. Сначала я подумал, что это тик, но тик явно не подходит, по тому что в нем нечего менять, кроме вероятности разворота. А любая вероятность отличная от 50% будет порождать тренд в одну сторону. значит вероятность разворота тоже постоянно меняется во времени.
Вычисление фрактальной размерности совсем не то. Вот самый первый пример ,который я нашел: Кот нарисованный фракталами. Очевидно ,что для того, чтобы его нарисовать, был использован какой-то простой элемент и далее формула по которой этот элемент развивается в пространстве и во времени. допустим я хочу нарисовать этого кота, но я не знаю, какую формулу задать, чтобы он рисовался. Аналогичная ситуация на рынке. Имеем рисунок ,предположим, что его нарисовала машина по формулам с использованием какого-то простого элемента, изменяемого по какому-то закону во времени, если найти этот элемент и вычислить закон, то можно будет сгенерировать исходную форму прошедшего графика с заданной точностью, а затем генерировать дальнейшее развитие событий.
В основе структуры фрактала лежат самоподобные множества. Универсальное уравнение y=[x/a]*[a/x], где [ ] – знак, обозначающий целую часть числа.
Мандельброт вввел термин, но не был ни первым, ни единственным.
Развитие во времени как бы есть. А кто считал? Навскидку - кривая Коха (снежинка Коха), Леви, Минковского, Гильберта, Ломаная (кривая) дракона (Фрактал Хартера-Хейтуэя), Пеано - всё есть чистая геометрия. Не принимается время в расчет. Никем.
Кроме того. Фракталы - самоподобны. А рынок? А если поиграться со шкалой времени? (ответов на это у меня нет)
