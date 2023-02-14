Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 18
Мы это уже видим на истории.
Сложность в том , что движение рынка можно представлять как лонговое , а в дальнейшем выясниться , что это движение коррекция, т.е. преобладание одной из стихии в последовательности доминирования над пространством распределения в его экстремальных значениях , лонговые Fr должны "перерисовать" шортовые Fr.
обычно ищу конец такой конструкции, в ожидании разворота. А цель всегда на центре (зеленой точке). Не всегда, работает, да, приходится играть со стопами, перезаходить. Автоматизировать тоже не знаю как.
Синей точке.. емае дальтоник
Я разработал сверхбыстрый метод расчета полиномов практически любой степени (в реальности где-то до 15, т.к. дальше начинаются проблемы с нехваткой точности типа double) без единого цикла. С помощью этих полиномов ( вполне достаточно 2 и 3 степени) можно легко находить не только каналы, но и самоподобные структуры. Да и вообще что угодно: флаги, вымпелы, голова-плечи и т.д.
Вот гифка (18Мб), которая демонстрирует скорость примитивного нахождения каналов с разными настройками. Скорость расчета всех каналов по всей истории данных по всем ТФ - около 70 микросекунд ( 15000 раз в секунду) для полиномов 2й степени. Каждый подобный расчет подразумевает вычисления нескольких тысяч полиномов.
да, это и имел в виду, не важно по какой стрелке, главное перевернуть
Разворачивать графики , на мой взгляд , это не совсем верный подход в понимании структуры Fr , в общем построении идет формирование преобладания ( или соотношения ) одной тенденции над другой .
ну клево. остается считать какую-то статистику по паттернам, и сели она удовлетворяет запросу значит искать сделки
это только частный случай (разворот). В реальности я просто смотрю на чарт и прокручиваю в голове сотни комбинаций, если вижу что-то знакомое и повторяющееся (в любых интерпретациях) то это фракталреалтайм оптимизация стратегии )
Да, возможностей очень много.
доброй ночи ))
Я разработал сверхбыстрый метод расчета полиномов практически любой степени (в реальности где-то до 15, т.к. дальше начинаются проблемы с нехваткой точности типа double) без единого цикла. С помощью этих полиномов ( вполне достаточно 2 и 3 степени) можно легко находить не только каналы, но и самоподобные структуры. Да и вообще что угодно: флаги, вымпелы, голова-плечи и т.д.
Вот гифка (18Мб), которая демонстрирует скорость примитивного нахождения каналов с разными настройками. Скорость расчета всех каналов по всей истории данных по всем ТФ - около 70 микросекунд ( 15000 раз в секунду) для полиномов 2й степени. Каждый подобный расчет подразумевает вычисления нескольких тысяч полиномов.
Николай, а Вы торгуете самостоятельно по таким расчетам?
Если торгуете, то не могли бы Вы описать результаты торговли в общих чертах.
Бедняга! Так у Вас, оказывается, с недосыпа повышенная потребность в красочных орнаментах канваса, восприятие чего создает суррогатное ощущение сновидей.