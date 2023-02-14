Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 18

Roman Kutemov:
Мы это уже видим на истории.
А вот как бы научиться хотя бы на начальном этапе их обнаруживать (на этапе формирования второго фрактала)? 
Пс: Я бы второй фрактал повернул по часовой стрелке на 180 градусов. 

 Сложность в том , что движение рынка можно представлять как лонговое , а в дальнейшем выясниться , что это движение коррекция, т.е. преобладание одной из стихии в последовательности доминирования над пространством распределения в его экстремальных значениях , лонговые Fr должны "перерисовать" шортовые Fr. 

 
Maxim Dmitrievsky:

обычно ищу конец такой конструкции, в ожидании разворота. А цель всегда на центре (зеленой точке). Не всегда, работает, да, приходится играть со стопами, перезаходить. Автоматизировать тоже не знаю как.

Синей точке.. емае дальтоник

Я разработал сверхбыстрый метод расчета полиномов практически любой степени (в реальности где-то до 15, т.к. дальше начинаются проблемы с нехваткой точности типа double) без единого цикла. С помощью этих полиномов ( вполне достаточно 2 и 3 степени) можно легко находить не только каналы, но и самоподобные структуры. Да и вообще что угодно: флаги, вымпелы, голова-плечи и т.д. 

Вот гифка (18Мб), которая демонстрирует скорость примитивного нахождения каналов с разными настройками. Скорость расчета всех каналов по всей истории данных по всем ТФ - около 70 микросекунд ( 15000 раз в секунду) для полиномов 2й степени. Каждый подобный расчет подразумевает вычисления нескольких тысяч полиномов.


 
Maxim Dmitrievsky:

да, это и имел в виду, не важно по какой стрелке, главное перевернуть

Разворачивать графики , на мой взгляд , это не совсем верный подход в понимании структуры Fr , в общем построении идет формирование преобладания ( или соотношения ) одной тенденции над другой .

Nikolai Semko:

ну клево. остается считать какую-то статистику по паттернам, и сели она удовлетворяет запросу значит искать сделки

Veniamin Skrepkov:

это только частный случай (разворот). В реальности я просто смотрю на чарт и прокручиваю в голове сотни комбинаций, если вижу что-то знакомое и повторяющееся (в любых интерпретациях) то это фрактал

реалтайм оптимизация стратегии )
 
Maxim Dmitrievsky:

Да, возможностей очень много.
Сплю...У меня 2 часа ночи. А встаю в 6.30.
Nikolai Semko:
доброй ночи ))

 
Еще по повду фракталов, где их можно искать. У нас тело по сути по фрактальной форме построено. То есть днк, содержит некую формулу и далее под действием большого числа иттераций формируется та или иная часть тела. Палец сделан все по той-же формуле, но разное число иттераций пройдено. По сути тело не похоже на форму днк, но построено по формуле. Но в каждой клетке тела содержится эта формула, с инфой, на каком этапе (иттерации) находится эта часть тела. Пример очень грубый и не претендует на научную точность, но отражает мое видение процесса. Есть какая-то формула, а сделки это иттерации. С каждой новой сделкой, график принимает уникальную форму, свойственную для этого числа сделок. Возможно, что формула едина для всех рынков, но для каждого рынка имеет уникальный идентификатор, с которого начинается развитие и дальше уже идет подсчет иттераций. Но как и в случае с днк, формула должна содержаться в каждом минимальном участке.
 
Nikolai Semko:

Николай, а Вы торгуете самостоятельно по таким расчетам?

Если торгуете, то не могли бы Вы описать результаты торговли в общих чертах.

 
Бедняга! Так у Вас, оказывается, с недосыпа повышенная потребность в красочных орнаментах канваса,  восприятие чего создает суррогатное ощущение сновидей.

