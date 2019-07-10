Какое отклонение исполнения вы устанавливаете?

  • 16% (12)
  • 18% (14)
  • 18% (14)
  • 13% (10)
  • 13% (10)
  • 12% (9)
  • 10% (8)
Всего проголосовало: 58
 
Три спреда
 
У большинства брокеров исполнение Market Execution. Поэтому отклонение в принципе невозможно использовать.
 
Dmitry Fedoseev:
Три спреда
Можно узнать почему три? Ведь при спреде в 5п отклонение получится в 15п и это окажется уже не та цена по которой хотелось бы быть в сделке в случае открытия, а при закрытии соответственно потеря будет больше... Разве что более надежное исполнение в принципе?
 
Ihor Herasko:
У большинства брокеров исполнение Market Execution. Поэтому отклонение в принципе невозможно использовать.
Мы перешли на новую торговую площадку и там доступно Instant Execution. Это конечно не самый лучший вариант, но есть интересующие инструменты.
 
Market Execution
 
Правильные пацаны отклонение презирают, ибо, как тут верно заметили - Market Execution.
 
Georgiy Merts:
Правильные пацаны отклонение презирают, ибо, как тут верно заметили - Market Execution.
На Market Execution в основном только FOREX.
[Удален]  

а разве можно по другому?

нажал на кнопочку и всё.

- и ты попал 

Снимок

 
Anzhela Sityaeva:
На Market Execution в основном только FOREX.

А правильные пацаны только валютные пары и используют, ибо в других местах плечо 1:500 не дадут. 

 
бывает Инстант Экзекюшен - немедленное исполнение без проскальзывания (мало кто правда даёт такое исполнение, а если и даёт то потом сделки запросто отменяет)
123
