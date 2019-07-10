Какое отклонение исполнения вы устанавливаете?
Три спреда
У большинства брокеров исполнение Market Execution. Поэтому отклонение в принципе невозможно использовать.
Dmitry Fedoseev:Можно узнать почему три? Ведь при спреде в 5п отклонение получится в 15п и это окажется уже не та цена по которой хотелось бы быть в сделке в случае открытия, а при закрытии соответственно потеря будет больше... Разве что более надежное исполнение в принципе?
Ihor Herasko:Мы перешли на новую торговую площадку и там доступно Instant Execution. Это конечно не самый лучший вариант, но есть интересующие инструменты.
Market Execution
Правильные пацаны отклонение презирают, ибо, как тут верно заметили - Market Execution.
Georgiy Merts:На Market Execution в основном только FOREX.
Anzhela Sityaeva:
А правильные пацаны только валютные пары и используют, ибо в других местах плечо 1:500 не дадут.
бывает Инстант Экзекюшен - немедленное исполнение без проскальзывания (мало кто правда даёт такое исполнение, а если и даёт то потом сделки запросто отменяет)
