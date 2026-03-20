Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 314

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:


 

Почему бы не попробовать прокачать эти стратегии с помощью МО, как я описал в своей статье?

Единственное требование - число сделок от 15к за доступную историю.

Хуже стать меньше шансов, а вот улучшить могут точность входа в рынок - исключив очевидные ошибки.

 

По поводу "борода" на верху, ))) ранее показывал примеры из тестера, а тут наткнулся на сигнал (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), у автора на текущий момент как раз эта самая "борода" на верху.

Кстати данный раздел чарта, следует анализировать при подключении сторонних сигналов, тут вы сразу поймете стратегию торговли хозяина.

Чтобы после не писать в отзывах свои не чем не подкреплённые претензии об отсутствии дохода ))).  

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Enjoy AI
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Enjoy AI
  • www.mql5.com
Для каждой открытой позиции в течение ее жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют каждую закрытую позицию значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждой...
 
Farkhat Guzairov:

По поводу "борода" на верху, ))) ранее показывал примеры из тестера, а тут наткнулся на сигнал (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), у автора на текущий момент как раз эта самая "борода" на верху.

Кстати данный раздел чарта, следует анализировать при подключении сторонних сигналов, тут вы сразу поймете стратегию торговли хозяина.

Чтобы после не писать в отзывах свои не чем не подкреплённые претензии об отсутствии дохода ))).  

Дык тож не торговец, но психолог и  исследователь... :-)
 
Aleksey Vyazmikin:

Почему бы не попробовать прокачать эти стратегии с помощью МО, как я описал в своей статье?

Единственное требование - число сделок от 15к за доступную историю.

Хуже стать меньше шансов, а вот улучшить могут точность входа в рынок - исключив очевидные ошибки.

Кто этим будет заниматься ? 

Всем желающим могу предоставить и инвест-пароли от всех трех дивизионов, и исполнимый модуль, и даже специально откомпилированный, если потребуются какие-то доработки. 

Вот только желающих нет - все хотят "чужими руками жар загребать". Только ты, Алексей когда-то помог, для тебя все это - полностью открыто в любой момент.  Но на сами эти занятия - у меня, увы, нет ресурсов и времени.

 
Georgiy Merts:

Кто этим будет заниматься ? 

Всем желающим могу предоставить и инвест-пароли от всех трех дивизионов, и исполнимый модуль, и даже специально откомпилированный, если потребуются какие-то доработки. 

Вот только желающих нет - все хотят "чужими руками жар загребать". Только ты, Алексей когда-то помог, для тебя все это - полностью открыто в любой момент.  Но на сами эти занятия - у меня, увы, нет ресурсов и времени.

Да там ничего сложного нет - просто попробовать надо один раз, я подскажу, если будут вопросы. По ресурсам - сопоставимо с обычной оптимизацией, но данный метод позволит реже проводить перенастройки.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Лучшие 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Подскажите, может кто знает.  В 5метатрейдере по какому принципу нумеруются графические объекты в списке графических объектов???   После создания 4 фибо-уровней в списке они выглядят так   Но если в эксперте делать отбор через  
     int Fibo_Koll = ObjectsTotal(0,0,OBJ_FIBO);     //Запрос колличества объектов Fibo

   for(int i=0; i < Fibo_Koll; i++)
     {
      string n =ObjectName(0,i,0,OBJ_FIBO);
то отбор происходит не с первого номера в списке, а хаотично.   Если учесть то что после смены имёни объект удаляется и вновь создаётся, то изменив второй параметр в функции  на 0,


string  ObjectName(
   long  chart_id,           // идентификатор графика
-----------------------------------------------------------------
   int   pos,                // номер в списке объектов
----------------------------------------------------------------
   int   sub_window=-1,      // номер окна
   int   type=-1             // тип объекта
   );

 функция всё так же рандомно выбирает обекты из списка.   Но если после создания этих четырёх объектов вручную сменить имена то порядок обработки объектов становится согласно очерёдности смены имён, но на второй интерации кода, снова порядок нумерации фиг знает какой ???
 
Kira27:
Подскажите, может кто знает.  В 5метатрейдере по какому принципу нумеруются графические объекты в списке графических объектов???   После создания 4 фибо-уровней в списке они выглядят так   Но если в эксперте делать отбор через  то отбор происходит не с первого номера в списке, а хаотично.   Если учесть то что после смены имёни объект удаляется и вновь создаётся, то изменив второй параметр в функции  на 0,

Лига Торговых Систем не использует графические объекты.

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