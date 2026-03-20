Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 315
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Когда появится реальный мониторинг?
Мониторинг ЧЕГО ???
Я давно уже говорил, всем желающим я могу дать инвест-пароль - и ставьте себе мониторинги, сколько влезет.
А "чужими руками жар загребать" - это не ко мне.
Мониторинг ЧЕГО ???
Я давно уже говорил, всем желающим я могу дать инвест-пароль - и ставьте себе мониторинги, сколько влезет.
А "чужими руками жар загребать" - это не ко мне.
Много сам нагреб то?
Нет, я уже не раз говорил - "болтаюсь около нуля".
Нет, я уже не раз говорил - "болтаюсь около нуля".
Тогда о каком жаре ты говоришь, если сам ни копейки не заработал
А по-твоему, жар - это только деньги ? Когда работаешь - тоже жарко. Вот я не собираюсь на тебя работать. Нужен тебе мониторинг - бери инвест-пароль, и мониторь все, что тебе нравится. Но только САМ. А не за мой счет.
А по-твоему, жар - это только деньги ? Когда работаешь - тоже жарко. Вот я не собираюсь на тебя работать. Нужен тебе мониторинг - бери инвест-пароль, и мониторь все, что тебе нравится. Но только САМ. А не за мой счет.