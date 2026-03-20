Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 315

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:



 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Когда появится реальный мониторинг?
 
Vladimir Baskakov:
Когда появится реальный мониторинг?

Мониторинг ЧЕГО ??? 

Я давно уже говорил, всем желающим я могу дать инвест-пароль - и ставьте себе мониторинги, сколько влезет. 

А "чужими руками жар загребать" - это не ко мне. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Мониторинг ЧЕГО ??? 

Я давно уже говорил, всем желающим я могу дать инвест-пароль - и ставьте себе мониторинги, сколько влезет. 

А "чужими руками жар загребать" - это не ко мне. 

Много сам нагреб то?
 
Vladimir Baskakov:
Много сам нагреб то?

Нет, я уже не раз говорил - "болтаюсь около нуля". 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Нет, я уже не раз говорил - "болтаюсь около нуля". 

Тогда о каком жаре ты говоришь, если сам ни копейки не заработал
 
Vladimir Baskakov:
Тогда о каком жаре ты говоришь, если сам ни копейки не заработал

А по-твоему, жар - это только деньги ? Когда работаешь - тоже жарко.  Вот я не собираюсь на тебя работать. Нужен тебе мониторинг - бери инвест-пароль, и мониторь все, что тебе нравится. Но только САМ. А не за мой счет. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

А по-твоему, жар - это только деньги ? Когда работаешь - тоже жарко.  Вот я не собираюсь на тебя работать. Нужен тебе мониторинг - бери инвест-пароль, и мониторь все, что тебе нравится. Но только САМ. А не за мой счет. 

Вот именно, что жар это деньги, в трейдинге. У тебя их нет, поэтому и инвест пароль твой никому не нужен.
Я попросил увидеть нормальный мониторинг твоей тс. Ты находишь нелепые аргументы, чтобы ничего реального не показывать. Потому что знаешь, что твоя идея равна нулю, неэффективна, пустая. Но ты носиться с ней два года, тратишь ресурсы сайта и зачем-то публикуешь непонятные схемы
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