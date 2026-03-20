Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 317

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Georgiy Merts:

Дык и тебе, Ренат, повторю - любому желающему я могу предоставить исполнимый модуль. Да и из принципа работы каждой системы - я не делаю секрета, все они простые, как три копейки. Бери любую пару ! 

В том же и вопрос, чтобы отобрать полезные ТС, и вовремя выключать выходящие из строя ! Увы, пока это у меня решается интуитивно, а с интуицией, сам понимаешь, у меня слабо... 

Нашелся один стойкий, Роман Шериденко, взял твою систему, слил все быстро. Это все
 
Vladimir Baskakov:
Нашелся один стойкий, Роман Шериденко, взял твою систему, слил все быстро. Это все

От ты достал... Какая "система" ??? 

НЕТУ у меня системы. У меня есть набор всевозможных простейших систем, которые для превращения в нормальную систему - надо вовремя включать и выключать. Но методики такого переключения у меня нет. Как Роман мог "взять" то, чего нет ? 

[Удален]  
Georgiy Merts:

От ты достал... Какая "система" ??? 

НЕТУ у меня системы. У меня есть набор всевозможных простейших систем, которые для превращения в нормальную систему - надо вовремя включать и выключать. Но методики такого переключения у меня нет. Как Роман мог "взять" то, чего нет ? 

У тебя ничего нет, но пароли раздаешь, торгуйте как хотите значит. А жар то где?
 
Vladimir Baskakov:
У тебя ничего нет, но пароли раздаешь, торгуйте как хотите значит. А жар то где?

Я же сказал - работа моя. Это и есть "жар". 

Я вот ежедневно контролирую работу всех систем, и поддерживаю их ротацию. В Лиге ПОСТОЯННО есть системы, показывающие хорошие результаты. Чего я и стремился достичь. Я этого достиг - меня все устраивает. А ты хочешь получить готовый грааль. Увы, это не ко мне. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Я же сказал - работа моя. Это и есть "жар". 

Я вот ежедневно контролирую работу всех систем, и поддерживаю их ротацию. В Лиге ПОСТОЯННО есть системы, показывающие хорошие результаты. Чего я и стремился достичь. Я этого достиг - меня все устраивает. А ты хочешь получить готовый грааль. Увы, это не ко мне. 

Я попросил мониторинг, мне твой Грааль не нужен.
 
Vladimir Baskakov:
Я попросил мониторинг, мне твой Грааль не нужен.

НЕЕЕЕЕЕТ. Тебе нужен именно грааль. Кому нужен мониторинг - давно уже взяли инвест-пароли, и мониторят все, что им надо. 

А тебе мониторинг не нужен - тебе нужен именно Грааль. У меня его, увы, нет. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

НЕЕЕЕЕЕТ. Тебе нужен именно грааль. Кому нужен мониторинг - давно уже взяли инвест-пароли, и мониторят все, что им надо. 


Кто взял инвест пароль?
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:



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