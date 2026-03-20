Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 317
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Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Дык и тебе, Ренат, повторю - любому желающему я могу предоставить исполнимый модуль. Да и из принципа работы каждой системы - я не делаю секрета, все они простые, как три копейки. Бери любую пару !
В том же и вопрос, чтобы отобрать полезные ТС, и вовремя выключать выходящие из строя ! Увы, пока это у меня решается интуитивно, а с интуицией, сам понимаешь, у меня слабо...
Нашелся один стойкий, Роман Шериденко, взял твою систему, слил все быстро. Это все
От ты достал... Какая "система" ???
НЕТУ у меня системы. У меня есть набор всевозможных простейших систем, которые для превращения в нормальную систему - надо вовремя включать и выключать. Но методики такого переключения у меня нет. Как Роман мог "взять" то, чего нет ?
От ты достал... Какая "система" ???
НЕТУ у меня системы. У меня есть набор всевозможных простейших систем, которые для превращения в нормальную систему - надо вовремя включать и выключать. Но методики такого переключения у меня нет. Как Роман мог "взять" то, чего нет ?
У тебя ничего нет, но пароли раздаешь, торгуйте как хотите значит. А жар то где?
Я же сказал - работа моя. Это и есть "жар".
Я вот ежедневно контролирую работу всех систем, и поддерживаю их ротацию. В Лиге ПОСТОЯННО есть системы, показывающие хорошие результаты. Чего я и стремился достичь. Я этого достиг - меня все устраивает. А ты хочешь получить готовый грааль. Увы, это не ко мне.
Я же сказал - работа моя. Это и есть "жар".
Я вот ежедневно контролирую работу всех систем, и поддерживаю их ротацию. В Лиге ПОСТОЯННО есть системы, показывающие хорошие результаты. Чего я и стремился достичь. Я этого достиг - меня все устраивает. А ты хочешь получить готовый грааль. Увы, это не ко мне.
Я попросил мониторинг, мне твой Грааль не нужен.
НЕЕЕЕЕЕТ. Тебе нужен именно грааль. Кому нужен мониторинг - давно уже взяли инвест-пароли, и мониторят все, что им надо.
А тебе мониторинг не нужен - тебе нужен именно Грааль. У меня его, увы, нет.
НЕЕЕЕЕЕТ. Тебе нужен именно грааль. Кому нужен мониторинг - давно уже взяли инвест-пароли, и мониторят все, что им надо.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: