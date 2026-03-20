Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 367

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших 20 по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с колиеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с колиеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


Жги Джорж - жги! Ща как баблецо подлетит - выставлю твои лучшие игрушки у себя на ПАММе... ;-)
 
Roman Shiredchenko #:

Жги Джорж - жги! Ща как баблецо подлетит - выставлю твои лучшие игрушки у себя на ПАММе... ;-)

Без правильно организованного отбора - не выйдет. 

По сути, линия эквити каждой из ТС - это сам по себе "символ". И на нем тоже не так просто зарабатывать.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт луших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 

По каким-то непонятным причинам (возможно, из-за того, что счета демо) на счету Низшего дивизиона Лиги исчезла вся история торгов. Соответственно, многие из систем (и большинство из "самых старых") не попадают в рейтинг. По мере накопления истории эта ситуация изменится. 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).


Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 

Эко тебя шторит.... ;-)
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