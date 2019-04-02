Исследование методов свечного анализа (Часть III): Библиотека работы с паттернами

Содержание

Введение

Рассмотренные ранее методы свечного анализа имели исследовательский характер, целью которых в первой статье было проверить насколько действенны в сегодняшних реалиях уже существующие паттерны, а во второй статье расширить границы исследования этого метода анализа рынка. Разработанные критерии оценки позволили изучить, протестировать и сравнить достаточно широкий пласт возможных комбинаций паттернов. Для этого была разработано пользовательское приложение Pattern Analyzer с широким набором настроек для изучения паттернов. Однако теория и исследования дают лишь информацию и выводы. А их логично было бы использовать в, так сказать, боевых условия.

Поэтому целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.

Структура библиотеки

Перед тем как начать создавать структуру библиотеки, классы и связи, нужно четко понимать, какими данными мы будем оперировать. То есть разделить методы, которые будут отвечать за входные данные, и методы, которые будут давать нам результаты. Для того, чтобы было более понятно, создание общей структуры библиотеки будет опираться на визуальное решение, разработанное в предыдущих статьях, а именно на приложение Pattern Analyzer.

Для начала рассмотрим все входные данные приложения, которые так или иначе могут повлиять на результаты при тестировании паттернов.

Рис.1 Входные параметры на вкладке Настройки.

Блок 1. Здесь отображен весь список простых типов свечей из которых состоят как существующие паттерны, так и сгенерированные. Каждый из типов имеет свои настройки, которые можно увидеть нажав на шестеренку в верхнем правом углу визуального представления свечи. При этом стоит отметить, что для типов свечей с первой по пятую существует лишь одна настройка, но для свечи типа Молот две.

Блок 2. Весовые коэффициенты. Имеют три параметра К1, К2, К3 и влияют на результаты оценки эффективности паттернов.

Блок 3. Пороговое значение тренда в пунктах.

Блок 4. Используемые свечи при тестировании сгенерированных паттернов. Здесь нам будут нужны порядковые номера или индексы свечей. По ним можно будет получать информацию о любом паттерне любой размерности, вплоть до трех.

Блок 5. Число свечей в паттерне. Также эта настройка применима только для кастомных паттернов.

Далее рассмотрим вкладку Анализ и обратим внимание на входные параметры на ней.

Рис.2 Входные параметры на вкладке Анализ.

Блок 6. В этом блок расположены настройки текущего таймфрейма, а также Диапазон выборки данных, на котором исследуются паттерны.

Блок 7. Названия существующих паттернов. Это также своего рода входной параметр, хоть и не имеет возможности какого-либо редактирования в приложении, однако необходим при обращении к паттерну для получения информации о нем.

Теперь перечислим какую информацию мы можем получить при исследовании паттерна. Это нужно для того, чтобы составить правильную структуру методов в классе.

Найдено паттернов. Количество найденных паттернов заданного типа.

Количество найденных паттернов заданного типа. Встречаемость . Процентный показатель количества найденных паттернов от общего диапазона выборки.

. Процентный показатель количества найденных паттернов от общего диапазона выборки. Вероятности движения вверх и вниз.

движения вверх и вниз. Коэффициенты эффективности при движении вверх и вниз для заданной свечной модели.

Разработка библиотеки

Итак, определившись с основными моментами перед программной реализацией, начнем создание самой библиотеки. Для начала создадим файл необходимых перечислений Enums.mqh.

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT }; enum TYPE_PATTERN { NONE, HUMMER, INVERT_HUMMER, HANDING_MAN, SHOOTING_STAR, ENGULFING_BULL, ENGULFING_BEAR, HARAMI_BULL, HARAMI_BEAR, HARAMI_CROSS_BULL, HARAMI_CROSS_BEAR, DOJI_STAR_BULL, DOJI_STAR_BEAR, PIERCING_LINE, DARK_CLOUD_COVER }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, FLAT };

Здесь мы определим список используемых простых типов свечей, типов существующих паттернов, а также тип тренда, необходимых для идентификации на графике существующих паттернов.

Далее создадим файл Pattern.mqh в нем будет создан класс CPattern и в начале, в приватной секции, объявим переменные для параметров, на которые я обратил внимание в предыдущем разделе. А также сразу подключим файл с перечислениями.

#include "Enums.mqh" class CPattern { private : double m_k1; double m_k2; double m_k3; int m_threshold_value; double m_long_coef; double m_short_coef; double m_doji_coef; double m_maribozu_coef; double m_spin_coef; double m_hummer_coef1; double m_hummer_coef2; int m_range_total; int m_trend_period; int m_found; double m_coincidence; double m_probability1; double m_probability2; double m_efficiency1; double m_efficiency2; struct CANDLE_STRUCTURE { double m_open; double m_high; double m_low; double m_close; TYPE_TREND m_trend; bool m_bull; double m_bodysize; TYPE_CANDLESTICK m_type; }; struct RATING_SET { int m_a_uptrend; int m_b_uptrend; int m_c_uptrend; int m_a_dntrend; int m_b_dntrend; int m_c_dntrend; };

Как видно из листинга выше, в нем добавлены две структуры. Первая CANDLE_STRUCTURE необходима для определения типа свечи на графике. Также обращу ваше внимание, что в ней используется два типа перечислений — тип тренда TYPE_TREND и TYPE_CANDLESTICK из файла Enums.mqh, рассмотренных ранее и созданных как раз для данной структуры. Вторая структура RATING_SET хранит в себе записи оценок движения цены после появления заданного паттерна. Подробнее об этом описано в первой статье.

Теперь рассмотрим часть публичной секции класса, в котором описываются методы, позволяющие настраивать и получать значения входных параметров, описанных в разделе структуры библиотеки.

public : CPattern( void ); ~CPattern( void ); void K1( const double k1) { m_k1=k1; } double K1( void ) { return (m_k1); } void K2( const double k2) { m_k2=k2; } double K2( void ) { return (m_k2); } void K3( const double k3) { m_k3=k3; } double K3( void ) { return (m_k3); } void Threshold( const int threshold) { m_threshold_value=threshold; } int Threshold( void ) { return (m_threshold_value); } void Long_coef( const double long_coef) { m_long_coef=long_coef; } double Long_coef( void ) { return (m_long_coef); } void Short_coef( const double short_coef) { m_short_coef=short_coef; } double Short_coef( void ) { return (m_short_coef); } void Doji_coef( const double doji_coef) { m_doji_coef=doji_coef; } double Doji_coef( void ) { return (m_doji_coef); } void Maribozu_coef( const double maribozu_coef) { m_maribozu_coef=maribozu_coef; } double Maribozu_coef( void ) { return (m_maribozu_coef); } void Spin_coef( const double spin_coef) { m_spin_coef=spin_coef; } double Spin_coef( void ) { return (m_spin_coef); } void Hummer_coef1( const double hummer_coef1) { m_hummer_coef1=hummer_coef1; } void Hummer_coef2( const double hummer_coef2) { m_hummer_coef2=hummer_coef2; } double Hummer_coef1( void ) { return (m_hummer_coef1); } double Hummer_coef2( void ) { return (m_hummer_coef2); } void Range( const int range_total) { m_range_total=range_total; } int Range( void ) { return (m_range_total); } void TrendPeriod( const int period) { m_trend_period=period; } int TrendPeriod( void ) { return (m_trend_period); }

В конструкторе класса опишем параметры по умолчанию, как это задано в приложении во вкладках Настройки.

CPattern::CPattern( void ) : m_k1( 1 ), m_k2( 0.5 ), m_k3( 0.25 ), m_threshold_value( 100 ), m_long_coef( 1.3 ), m_short_coef( 0.5 ), m_doji_coef( 0.04 ), m_maribozu_coef( 0.01 ), m_spin_coef( 1 ), m_hummer_coef1( 0.1 ), m_hummer_coef2( 2 ), m_range_total( 8000 ), m_trend_period( 5 ) { }

Во второй части публичной секции класса CPattern описаны методы обработки объявленных нами входных параметров и получение свойств и характеристик исследуемых паттернов.

Рассмотрим более подробно каждый из них, так как степень понимания алгоритма работы позволит более эффективно их использовать при создании индикаторов, торговых панелей или экспертов.

CandleType

Возвращает тип выбранной свечи из существующих паттернов, перечисленных в списке TYPE_CANDLESTICK.

TYPE_CANDLESTICK CandleType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int shift);

Параметры

symbol — Выбранный символ для поиска

Выбранный символ для поиска timeframe — Выбранный таймфрейм

Выбранный таймфрейм shift — Индекс выбранной для анализа свечи, начиная с 0.

Возвращаемое значение

Тип выбранной свечи из перечисления TYPE_CANDLESTICK.

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT };

Реализация

TYPE_CANDLESTICK CPattern::CandleType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int shift) { CANDLE_STRUCTURE res; if (GetCandleType(symbol,timeframe,res,shift)) return (res.m_type); return (CAND_NONE); } bool CPattern::GetCandleType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,CANDLE_STRUCTURE &res, const int shift) { MqlRates rt[]; int aver_period=m_trend_period; double aver= 0 ; SymbolSelect (symbol, true ); int copied= CopyRates (symbol,timeframe,shift,aver_period+ 1 ,rt); if (copied<aver_period) return ( false ); res.m_open=rt[aver_period].open; res.m_high=rt[aver_period].high; res.m_low=rt[aver_period].low; res.m_close=rt[aver_period].close; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) aver+=rt[i].close; aver/=aver_period; if (aver<res.m_close) res.m_trend=UPPER; if (aver>res.m_close) res.m_trend=DOWN; if (aver==res.m_close) res.m_trend=FLAT; res.m_bull=res.m_open<res.m_close; res.m_bodysize= MathAbs (res.m_open-res.m_close); double shade_low=res.m_close-res.m_low; double shade_high=res.m_high-res.m_open; if (res.m_bull) { shade_low=res.m_open-res.m_low; shade_high=res.m_high-res.m_close; } double HL=res.m_high-res.m_low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period; res.m_type=CAND_NONE; if (res.m_bodysize>sum*m_long_coef) res.m_type=CAND_LONG; if (res.m_bodysize<sum*m_short_coef) res.m_type=CAND_SHORT; if (res.m_bodysize<HL*m_doji_coef) res.m_type=CAND_DOJI; if ((shade_low<res.m_bodysize*m_maribozu_coef || shade_high<res.m_bodysize*m_maribozu_coef) && res.m_bodysize> 0 ) res.m_type=CAND_MARIBOZU; if (shade_low>res.m_bodysize*m_hummer_coef2 && shade_high<res.m_bodysize*m_hummer_coef1) res.m_type=CAND_HAMMER; if (shade_low<res.m_bodysize*m_hummer_coef1 && shade_high>res.m_bodysize*m_hummer_coef2) res.m_type=CAND_INVERT_HAMMER; if (res.m_type==CAND_SHORT && shade_low>res.m_bodysize*m_spin_coef && shade_high>res.m_bodysize*m_spin_coef) res.m_type=CAND_SPIN_TOP; ArrayFree (rt); return ( true ); }

В публичном методе CandleType() используется метод распознавания свечи GetCandleType(). Это приватный метод, аргументами которого, помимо текущего символа инструмента, таймфрейма и номера свечи, является указатель на структуру. С помощью ее параметров происходит расчет и идентификация паттерна.

PatternType

Распознает тип паттерна с выбранной свечи. Имеет 5 перегрузок метода из-за того, что аргументами могут быть как существующие паттерны из перечисления TYPE_PATTERN, так и сгенерированные первой, второй или третьей размерности. А также аргументом может быть массив паттернов из перечисления TYPE_PATTERN.

bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern, int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index, const int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, const int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3, const int shift); bool PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN &pattern[], int shift);

Параметры

symbol — Выбранный символ для поиска.

Выбранный символ для поиска. timeframe — Выбранный таймфрейм.

Выбранный таймфрейм. pattern,pattern[] — Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN.

Указатель на массив существующих паттернов из списка TYPE_PATTERN. enum TYPE_PATTERN { NONE, HUMMER, INVERT_HUMMER, HANDING_MAN, SHOOTING_STAR, ENGULFING_BULL, ENGULFING_BEAR, HARAMI_BULL, HARAMI_BEAR, HARAMI_CROSS_BULL, HARAMI_CROSS_BEAR, DOJI_STAR_BULL, DOJI_STAR_BEAR, PIERCING_LINE, DARK_CLOUD_COVER };

index,index1,index2,index3 — Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1).

Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1). shift — Индекс выбранной для начала анализа свечи, начиная с 0.

Возвращаемое значение

Значение типа bool.

Реализация

Так как существует 5 видов реализации метода PatternType, то разберем его отдельно с различными аргументами. Первый из них ищет уже существующий любой из установленных паттернов из перечисления TYPE_PATTERN. Как видно ниже, для этого используется приватный метод CheckPattern.

bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern, const int shift) { if (CheckPattern(symbol,timeframe,shift)==pattern) return ( true ); return ( false ); } TYPE_PATTERN CPattern::CheckPattern( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2; TYPE_PATTERN pattern=NONE; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); GetCandleType(symbol,timeframe,cand2,shift); GetCandleType(symbol,timeframe,cand1,shift- 1 ); if (cand2.m_trend==DOWN && cand2.m_type==CAND_INVERT_HAMMER) pattern=INVERT_HUMMER; else if (cand2.m_trend==UPPER && cand2.m_type==CAND_HAMMER) pattern=HANDING_MAN; else if (cand2.m_trend==DOWN && cand2.m_type==CAND_HAMMER) pattern=HUMMER; else if (cand1.m_trend==UPPER && cand2.m_trend==UPPER && cand2.m_type==CAND_INVERT_HAMMER && cand1.m_close<=cand2.m_open) pattern=SHOOTING_STAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && cand1.m_bull && cand2.m_trend==DOWN && !cand2.m_bull && cand1.m_bodysize>cand2.m_bodysize && cand1.m_close>=cand2.m_open && cand1.m_open<cand2.m_close) pattern=ENGULFING_BULL; else if (cand1.m_trend==UPPER && cand1.m_bull && cand2.m_trend==UPPER && !cand2.m_bull && cand1.m_bodysize<cand2.m_bodysize && cand1.m_close<=cand2.m_open && cand1.m_open>cand2.m_close) pattern=ENGULFING_BEAR; else if (cand2.m_trend==DOWN && !cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_close<cand2.m_open && cand1.m_open>=cand2.m_close) pattern=HARAMI_CROSS_BULL; else if (cand2.m_trend==UPPER && cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_close>cand2.m_open && cand1.m_open<=cand2.m_close) pattern=HARAMI_CROSS_BEAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && cand1.m_bull && !cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type!=CAND_DOJI && cand1.m_bodysize<cand2.m_bodysize && cand1.m_close<cand2.m_open && cand1.m_open>=cand2.m_close) pattern=HARAMI_BULL; else if (cand1.m_trend==UPPER && !cand1.m_bull && cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type!=CAND_DOJI && cand1.m_bodysize<cand2.m_bodysize && cand1.m_close>cand2.m_open && cand1.m_open<=cand2.m_close) pattern=HARAMI_BEAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && !cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_close<=cand2.m_open) pattern=DOJI_STAR_BULL; else if (cand1.m_trend==UPPER && cand2.m_bull && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_type==CAND_DOJI && cand1.m_open>=cand2.m_close) pattern=DOJI_STAR_BEAR; else if (cand1.m_trend==DOWN && cand1.m_bull && !cand2.m_bull && (cand1.m_type==CAND_LONG || cand1.m_type==CAND_MARIBOZU) && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_close>(cand2.m_close+cand2.m_open)/ 2 && cand2.m_open>cand1.m_close && cand2.m_close>=cand1.m_open) pattern=PIERCING_LINE; else if (cand1.m_trend==UPPER && !cand1.m_bull && cand2.m_bull && (cand1.m_type==CAND_LONG || cand1.m_type==CAND_MARIBOZU) && (cand2.m_type==CAND_LONG || cand2.m_type==CAND_MARIBOZU) && cand1.m_close<(cand2.m_close+cand2.m_open)/ 2 && cand1.m_close<cand2.m_open && cand2.m_close<=cand1.m_open) pattern=DARK_CLOUD_COVER; return (pattern); }

Следующий вид метода PatternType отличен от предыдущего лишь тем, что вместо аргумента тип искомого паттерна передается массив искомых паттернов: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN &pattern[], int shift) { for ( int i= 0 ;i< ArraySize (pattern);i++) { if (CheckPattern(symbol,timeframe,shift)==pattern[i]) return ( true ); } return ( false ); } Далее рассмотрим реализацию метода PatternType для сгенерированных паттернов из простых типов свечей. Их, как было сказано чуть выше, три типа для размерности один, два и три. Рассмотрим их поочередно: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index, int shift) { if (index< 0 || index> 11 ) return ( false ); CANDLE_STRUCTURE cand,cur_cand; RATING_SET ratings; ZeroMemory (cand); IndexToPatternType(cand,index); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,shift); if (cur_cand.m_type==cand.m_type && cur_cand.m_bull==cand.m_bull) return ( true ); return ( false ); } Это реализация метода для поиска паттерна размерностью один, он по сути своей чем-то схож по смыслу с методом CandleType(), однако передаваемые аргументы различны по типу и широте выбора. Также в реализации этого метода хотелось бы обратить внимание на неиспользуемый ранее приватный метод IndextoPatternType(): void IndexToPatternType(CANDLE_STRUCTURE &res, int index); Он преобразует индекс простого типа свечи в ее тип и передает это в заданную структуру. Теперь рассмотрим метод для паттерна, состоящего из двух свечей простого типа: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int shift) { if (index1< 0 || index1> 11 || index2< 0 || index2> 11 ) return ( false ); CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2,cand3,cur_cand,prev_cand; RATING_SET ratings; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,shift+ 1 ); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,shift); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull) return ( true ); return ( false ); } Программная реализации очень схожа с предыдущей, но в текущей реализации я хотел бы обратить внимание на то, что выбирая индекс свечи для анализа следует учитывать такую особенность: так как паттерн состоит из двух свечей, то тип свечи index1 будет для свечи смещенной на shift, а для index2 на shift+1. Такая же особенность касается и реализации метода для паттерна размерностью три: bool CPattern::PatternType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3, int shift) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2,cand3,cur_cand,prev_cand,prev_cand2; RATING_SET ratings; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); ZeroMemory (cand3); IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); IndexToPatternType(cand3,index3); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand2,shift+ 2 ); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,shift+ 1 ); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,shift); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull && prev_cand2.m_type==cand3.m_type && prev_cand2.m_bull==cand3.m_bull) return ( true ); return ( false ); } Found Возвращает количество найденных паттернов заданного типа. Имеет 3 перегрузки метода для существующих паттернов TYPE_PATTERN, а также для сгенерированных паттернов из простых типов свечей размерность 1-3. int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern); int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index); int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2); int Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3); Параметры symbol — Выбранный символ для поиска.

Выбранный символ для поиска. timeframe — Выбранный таймфрейм.

Выбранный таймфрейм. pattern — Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN.

Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index3 — Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1). Возвращаемое значение Количество найденных паттернов заданного типа. Реализация Сама программная реализация данного метода достаточна проста. Основную работу по сбору статистики делает приватный метод PatternStat(). int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); return (m_found); } int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); return (m_found); } int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); return (m_found); } int CPattern::Found( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); return (m_found); } Сам же метод PatternStat() имеет два вида, для существующих паттернов и для сгенерированных. Рассмотрим их подробнее. Первый из них для паттернов из перечисления TYPE_PATTERN: CPattern::PatternStat( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern) { int pattern_counter= 0 ; RATING_SET pattern_coef={ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; for ( int i=m_range_total;i> 4 ;i--) { if (CheckPattern(symbol,timeframe,i)==pattern) { pattern_counter++; if (pattern==HUMMER || pattern==INVERT_HUMMER || pattern==HANDING_MAN) GetCategory(symbol,timeframe,pattern_coef,i- 3 ); else GetCategory(symbol,timeframe,pattern_coef,i- 4 ); } } CoefCalculation(pattern_coef,pattern_counter); } А второй для сгенерированных паттернов, составляемых посредством индексов простых типов свечей. void CPattern::PatternStat( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2= 0 , int index3= 0 ) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2,cand3,cur_cand,prev_cand,prev_cand2; RATING_SET rating={ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }; int pattern_total= 0 ,pattern_size= 1 ; ZeroMemory (cand1); ZeroMemory (cand2); ZeroMemory (cand3); ZeroMemory (cur_cand); ZeroMemory (prev_cand); ZeroMemory (prev_cand2); if (index2> 0 ) pattern_size= 2 ; if (index3> 0 ) pattern_size= 3 ; if (pattern_size== 1 ) IndexToPatternType(cand1,index1); else if (pattern_size== 2 ) { IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); } else if (pattern_size== 3 ) { IndexToPatternType(cand1,index1); IndexToPatternType(cand2,index2); IndexToPatternType(cand3,index3); } for ( int i=m_range_total;i> 5 ;i--) { if (pattern_size== 1 ) { GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,i); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull) { pattern_total++; GetCategory(symbol,timeframe,rating,i- 3 ); } } else if (pattern_size== 2 ) { GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,i); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,i- 1 ); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull) { pattern_total++; GetCategory(symbol,timeframe,rating,i- 4 ); } } else if (pattern_size== 3 ) { GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand2,i); GetCandleType(symbol,timeframe,prev_cand,i- 1 ); GetCandleType(symbol,timeframe,cur_cand,i- 2 ); if (cur_cand.m_type==cand1.m_type && cur_cand.m_bull==cand1.m_bull && prev_cand.m_type==cand2.m_type && prev_cand.m_bull==cand2.m_bull && prev_cand2.m_type==cand3.m_type && prev_cand2.m_bull==cand3.m_bull) { pattern_total++; GetCategory(symbol,timeframe,rating,i- 5 ); } } } CoefCalculation(rating,pattern_total); } В обоих реализациях метода мы встречаем еще один, который ранее не встречался. Это приватный метод CoefCalculation(): bool CoefCalculation(RATING_SET &rate, int found); Он обрабатывает все полученные результаты при поиске и тестировании паттерна. А именно в его аргументах находится указатель на структуру RATING_SET, отвечающую за сбор данных о результатах тестирования эффективности паттерна и второй — количество найденных паттернов. В самом методе CoefCalculation() происходит расчет остальных показателей и свойств исследуемых паттернов, которые будут рассмотрены чуть ниже. bool CPattern::CoefCalculation(RATING_SET &rate, int found) { int sum1= 0 ,sum2= 0 ; sum1=rate.m_a_uptrend+rate.m_b_uptrend+rate.m_c_uptrend; sum2=rate.m_a_dntrend+rate.m_b_dntrend+rate.m_c_dntrend; m_probability1=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum1/found* 100 , 2 ): 0 ; m_probability2=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum2/found* 100 , 2 ): 0 ; m_efficiency1=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.m_a_uptrend+m_k2*rate.m_b_uptrend+m_k3*rate.m_c_uptrend)/found, 3 ): 0 ; m_efficiency2=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.m_a_dntrend+m_k2*rate.m_b_dntrend+m_k3*rate.m_c_dntrend)/found, 3 ): 0 ; m_found=found; m_coincidence=(( double )found/m_range_total* 100 ); return ( true ); } Coincidence Возвращает встречаемость заданного паттерна в процентах. Имеет 3 перегрузки метода для существующих паттернов TYPE_PATTERN, а также для сгенерированных паттернов из простых типов свечей размерность 1-3. double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern); double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index); double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2); double Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3); Параметры symbol — Выбранный символ для поиска.

Выбранный символ для поиска. timeframe — Выбранный таймфрейм.

Выбранный таймфрейм. pattern — Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN.

Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index3 — Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1). Возвращаемое значение Встречаемость заданного паттерна в процентах. Реализация Аналогична методу Found() разница лишь в том, что возвращается значение переменной m_coincidence. double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); return (m_coincidence); } double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); return (m_coincidence); } double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); return (m_coincidence); } double CPattern::Coincidence( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); return (m_coincidence); } Probability Возращает вероятность движения после заданного паттерна в процентах. Имеет 3 перегрузки метода для существующих паттернов TYPE_PATTERN, а также для сгенерированных паттернов из простых типов свечей размерность 1-3. double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend); double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index,TYPE_TREND trend); double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend); double Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend); Параметры symbol — Выбранный символ для поиска.

Выбранный символ для поиска. timeframe — Выбранный таймфрейм.

Выбранный таймфрейм. pattern — Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN.

Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index 3 — Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1).

Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1).



trend— Тип тренда TYPE_TREND enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, FLAT }; Возвращаемое значение Вероятность движения после заданного паттерна в процентах. Реализация Аналогична методу Found() разница лишь в том, что возвращается значение переменной m_probability1 или m_probability2 в зависимости от выбранного типа тренда. double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } double CPattern::Probability( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); if (trend==UPPER) return (m_probability1); if (trend==DOWN) return (m_probability2); return ( 0 ); } Efficiency Возращает коэффициент эффективности заданного паттерна. Имеет 3 перегрузки метода для существующих паттернов TYPE_PATTERN, а также для сгенерированных паттернов из простых типов свечей размерность 1-3. double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend); double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index,TYPE_TREND trend); double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend); double Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend); Параметры symbol — Выбранный символ для поиска.

Выбранный символ для поиска. timeframe — Выбранный таймфрейм.

Выбранный таймфрейм. pattern — Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN.

Тип существующего паттерна из списка TYPE_PATTERN. index,index1,index2,index3 — Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1).

Индекс свечи простого типа(блок 4 рис.1). trend — Тип тренда TYPE_TREND enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, FLAT }; Возвращаемое значение Коэффициент эффективности заданного паттерна. Реализация Аналогична методу Found() разница лишь в том, что возвращается значение переменной m_efficiency1 или m_efficiency2 в зависимости от выбранного типа тренда. double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,TYPE_PATTERN pattern,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,pattern); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } double CPattern::Efficiency( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index1, int index2, int index3,TYPE_TREND trend) { PatternStat(symbol,timeframe,index1,index2,index3); if (trend==UPPER) return (m_efficiency1); if (trend==DOWN) return (m_efficiency2); return ( 0 ); } Практическое применение Рассмотрев весь инструментарий работы с паттернами в качестве примеров применения данной библиотеки реализуем два индикатора и торгового эксперта. CandleDetector Первым реализуем индикатор, который будет показывать на графике свечу заданного нами типа из перечисления TYPE_CANDLESTICK. Создадим папку Pattern в папке Indicators. В ней создадим файл с именем CandleDetector.mq5 и в нем приступим к созданию индикатора. Подключим библиотеку Pattern.mqh для доступа работы с паттернами. А также настроим первоначальные свойства будущего индикатора: #property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #include <Pattern/Pattern.mqh> #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_width1 1 Следующим шагом определимся с ключевыми настройками, которые будут влиять на отображение того или типа свечи. input TYPE_CANDLESTICK CandleType= 1 ; input color LabelColor= clrCrimson ; input double LongCoef= 1.3 ; input double ShortCoef= 0.5 ; input double DojiCoef= 0.04 ; input double MaribozuCoef= 0.01 ; input double SpinCoef= 1 ; input double HummerCoef1= 0.1 ; input double HummerCoef2= 2 ; input int TrendPeriod= 5 ; Далее в инициализации настроим внешний вид индикатора, а также определим для поиска индикатора все значения из входных параметров. int OnInit () { min_rates_total=TrendPeriod+1; IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); SetIndexBuffer ( 0 ,Signal, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,min_rates_total); ArraySetAsSeries (Signal, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 108 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,LabelColor); Pat.Long_coef(LongCoef); Pat.Short_coef(ShortCoef); Pat.Doji_coef(DojiCoef); Pat.Maribozu_coef(MaribozuCoef); Pat.Spin_coef(SpinCoef); Pat.Hummer_coef1(HummerCoef1); Pat.Hummer_coef2(HummerCoef2); Pat.TrendPeriod(TrendPeriod); return ( INIT_SUCCEEDED ); } В расчетной части индикатора стоит обратить внимание лишь на используемый метод CandleType() для поиска заданного типа свечи на графике. int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<min_rates_total) return ( 0 ); int limit,bar; ArraySetAsSeries (low, true ); if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) limit=rates_total-min_rates_total; else limit=rates_total-prev_calculated; for (bar=limit; bar>= 0 ; bar--) { Signal[bar]= 0.0 ; if (Pat.CandleType( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar)==CandleType) Signal[bar]=low[bar]- 200 * _Point ; } return (rates_total); } Пример работы данного индикатора представлен ниже на рис.3( поиск типа свечи Длинная). Рис.3 Пример работы индикатора CandleDetector. PatternDetector Вторым индикатором для примера будет индикатор, который ищет на графике заданный паттерн из перечисления TYPE_PATTERN. Программная реализация очень похожа с предыдущей, разница лишь в одном входном параметре, а также в методе, который используется в расчетной части. input TYPE_PATTERN PatternType= 1 ; input color LabelColor= clrCrimson ; input double LongCoef= 1.3 ; input double ShortCoef= 0.5 ; input double DojiCoef= 0.04 ; input double MaribozuCoef= 0.01 ; input double SpinCoef= 1 ; input double HummerCoef1= 0.1 ; input double HummerCoef2= 2 ; input int TrendPeriod= 5 ; CPattern Pat; double Signal[]; int min_rates_total; void OnInit () { min_rates_total=TrendPeriod+ 2 ; IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); SetIndexBuffer ( 0 ,Signal, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,min_rates_total); ArraySetAsSeries (Signal, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 108 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,LabelColor); Pat.Long_coef(LongCoef); Pat.Short_coef(ShortCoef); Pat.Doji_coef(DojiCoef); Pat.Maribozu_coef(MaribozuCoef); Pat.Spin_coef(SpinCoef); Pat.Hummer_coef1(HummerCoef1); Pat.Hummer_coef2(HummerCoef2); Pat.TrendPeriod(TrendPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<min_rates_total) return ( 0 ); int limit,bar; ArraySetAsSeries (low, true ); if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) limit=rates_total-min_rates_total; else limit=rates_total-prev_calculated; for (bar=limit; bar> 0 ; bar--) { Signal[bar]= 0.0 ; if (Pat.PatternType( _Symbol , _Period ,PatternType,bar)) Signal[bar]=low[bar]- 200 * _Point ; } return (rates_total); } Результат работы индикатора PatternDetector представлен на рис.4(поиск паттерна Поглощение - бычья модель). Рис.4 Пример работы индикатора PatternDetector. Итак, теперь создадим торгового эксперта, который будет искать заданные паттерны на графике и открывать позиции в зависимости от выбранного паттерна. При этом в данном советнике для каждого типа сделки можно будет использовать свой тип паттерна. Помимо этого будем использовать режим, в котором паттерны можно выбирать из существующих или сгенерированных из простых типов свечей. Для начала создадим в папке Experts создадим папку Pattern и в ней файл PatternExpert.mq5, в который мы будем писать код будущего торгового эксперта. На первом этапе подключим библиотеку для работы с паттернами Pattern.mqh, а также библиотеку торговых операций Trade.mqh. Объявим экземпляры классов и введем перечисление PATTERN_MODE, необходимое для переключения установки паттернов с существующих на сгенерированные. #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #include <Pattern/Pattern.mqh> #include "Trade.mqh" CTradeBase Trade; CPattern Pat; enum PATTERN_MODE { EXISTING, GENERATED }; Теперь определимся со входными параметрами торгового эксперта. В первом блоке будут параметры эксперта: input string Inp_EaComment= "Pattern Strategy" ; input double Inp_Lot= 0.01 ; input MarginMode Inp_MMode=LOT; input string Inp_Str_label= "===EA parameters===" ; input int Inp_MagicNum= 1111 ; input int Inp_StopLoss= 40 ; input int Inp_TakeProfit= 30 ; Во второй части параметры для настроек и торговли. input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_CURRENT ; input PATTERN_MODE PatternMode= 0 ; input TYPE_PATTERN BuyPatternType=ENGULFING_BULL; input TYPE_PATTERN SellPatternType=ENGULFING_BEAR; input uint BuyIndex1= 1 ; input uint BuyIndex2= 0 ; input uint BuyIndex3= 0 ; input uint SellIndex1= 1 ; input uint SellIndex2= 0 ; input uint SellIndex3= 0 ; input double LongCoef= 1.3 ; input double ShortCoef= 0.5 ; input double DojiCoef= 0.04 ; input double MaribozuCoef= 0.01 ; input double SpinCoef= 1 ; input double HummerCoef1= 0.1 ; input double HummerCoef2= 2 ; input int TrendPeriod= 5 ; Рассмотрим некоторые из них более подробно: Current Timeframe — Выбранный рабочий таймфрейм. Удобно при оптимизации. По умолчанию — Текущий на графике.

— Выбранный рабочий таймфрейм. Удобно при оптимизации. По умолчанию — Текущий на графике. Pattern Mode — Режим выбора паттернов. EXISTING — существующие паттерны, при этой опции работают следующие две настройки Buy Pattern Type и Sell Pattern Type. GENERATED - сгенерированные паттерны. С этой опцией Buy/Sell Pattern Type игнорируются и используются настройки BuyIndex1-3 и SellIndex1-3.

— Режим выбора паттернов. EXISTING — существующие паттерны, при этой опции работают следующие две настройки Buy Pattern Type и Sell Pattern Type. GENERATED - сгенерированные паттерны. С этой опцией Buy/Sell Pattern Type игнорируются и используются настройки BuyIndex1-3 и SellIndex1-3. Buy Pattern Type/ Sell PAtternType — выбор паттерна при появлении которого будет открыта длинная/короткая позиция.

— выбор паттерна при появлении которого будет открыта длинная/короткая позиция. BuyIndex1-3/SellIndex1-3 — выбор паттерна составленного из простых типов свечей(рис.1 Блок 4) при появлении которого будет открыта длинная/короткая позиция. Остальные параметры такие же как и в раннее рассмотренных индикаторах. В блоке инициализации, помимо проверок, устанавливаем значение Trend Period, которое влияет на определение паттернов на графике. int OnInit () { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Print (Inp_EaComment, ": No Connection!" ); return ( INIT_FAILED ); } if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { Print (Inp_EaComment, ": Trade is not allowed!" ); return ( INIT_FAILED ); } Pat.TrendPeriod(TrendPeriod); return ( INIT_SUCCEEDED ); } В расчетной части всё достаточно просто, но все же рассмотрим как работают функции поиска сигнала на продажу и на покупку. void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } Обе функции аналогичны, поэтому рассмотрим одну из них BuySignal() — поиск сигнала на покупку. bool BuySignal() { if (PatternMode== 0 ) { if (BuyPatternType==NONE) return ( false ); if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyPatternType, 1 )) return ( true ); } else if (PatternMode== 1 ) { if (BuyIndex1> 0 && BuyIndex2== 0 && BuyIndex3== 0 ) { if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyIndex1, 1 )) return ( true ); } else if (BuyIndex1> 0 && BuyIndex2> 0 && BuyIndex3== 0 ) { if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyIndex1,BuyIndex2, 1 )) return ( true ); } else if (BuyIndex1> 0 && BuyIndex2> 0 && BuyIndex3> 0 ) { if (Pat.PatternType( _Symbol ,Timeframe,BuyIndex1,BuyIndex2,BuyIndex3, 1 )) return ( true ); } } return ( false ); } В самой функции изначально проверяется какой режим установлен — существующих паттернов или сгенерированных. Исходя из этого используются входные параметры либо TYPE_PATTERN, либо набор индексов сгенерированного паттерна. Теперь проведем тестирование и оптимизацию полученного торгового советника в двух режимах — паттернов из перечисления TYPE_PATTERN и с помощью сгенерированных паттернов из свечей простого типа всё на том же рис.1 в четвертом блоке. Для тестировании получившегося торгового эксперта выберем начальные предустановки: Интервал: Для режима Uptrend 01.01.2018 — 15.03.2018.

Валютная пара: EURUSD .

. Режим торговли: Без задержки. Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек очень мало.



Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек очень мало. Тестирование: OHLC на М1.



Начальный депозит: 1000 USD.

Плечо: 1:500.

Сервер: MetaQuotes-Demo.

Котировки: 5-значные. Режим сгенерированных паттернов. Определимся с параметрами, которые будут тестироваться и оптимизироваться. Рис.5 Набор оптимизируемых параметров в режиме сгенерированных паттернов. На рис.5 представлены условия тестирования и оптимизации, также во втором столбце Значение показаны лучшие параметры по результатам теста. Сам же график и результаты бэктеста на рис.6 чуть ниже. Рис.6 Результаты тестирования лучших параметров в режиме сгенерированных паттернов. Режим существующих паттернов. Установим параметры тестирования и оптимизации. Рис.7 Набор оптимизируемых параметров в режиме существующих паттернов. Также как и в предыдущем тестировании, во втором столбце показаны параметры лучшего результата оптимизации. Теперь проведем одиночный тест, результаты которого можно наблюдать на рис.8 чуть ниже. Рис.8 Результаты тестирования лучших параметров в режиме существующих паттернов.

Заключение В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, отсортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. Для того, чтобы найти корень терминала, в котором находится папка MQL5 нужно в MetaTarder5 нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+D или воспользоваться контекстным меню, как показано на рис.9 ниже. Рис.9 Поиск папки MQL5 в корне терминала MetaTrader5. Программы, используемые в статье: #

Имя

Тип

Описание

1

Pattern.mqh Библиотека Библиотека для работы с паттернами 2 CandleDetector.mq5 Индикатор Индикатор поиска свечей 3 PatternDetector.mq5 Индикатор Индикатор поиска паттернов 4 PatternExpert.mq5 Эксперт Торговый эксперт для работы с паттернами 5 Trade.mqh Библиотека Класс торговых функций





