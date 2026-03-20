Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 222

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Georgiy Merts:

Это врядли. Если ордер не открылся из-за ошибки - это будет сообщено в логе. 

Кроме того, магики, завершающиеся на 2 - вобще входят только отложенными ордерами.

Так что разница в торговле может быть только из-за разницы в котировках и из-за дальнейшего "эффекта бабочки".

На мой взгляд, если ТС демонстрирует "эффект бабочки" - это означает, что ТС неустойчива. Рабочая ТС должна в целом показывать близкие результаты на разных счетах.

спс. Наблюдаю...

 

Возникал вопрос - бывают ли случаи, когда даже после оптимизации ТС показывает очень плохие результаты.

Вот, сейчас такой случай.

ТС 142341 (ChnTrendDTS на EURCAD) даже после оптимизации показала качество "минус 60%", и даже на истории убыточный результат... Ну что ж... Оставляем так..

 

Георгий, м.б. ты всё же ответишь на моё предложение собирать статистику? #2175 стр.218

 
Eduard_D:

Георгий, м.б. ты всё же ответишь на моё предложение собирать статистику? #2175 стр.218

Эти данные с некоторого времени записываются прямо в исходном коде систем. Сейчас - где-то больше, где-то меньше.  Но как их использовать?

 
Georgiy Merts:

Эти данные с некоторого времени записываются прямо в исходном коде систем. Сейчас - где-то больше, где-то меньше.  Но как их использовать?

Допустим у тебя есть статистика по ТС  EMATrendRTS на символе EurUsd за два года. 

Т.е. у тебя есть примерно такой (минимальный)  набор данных: срок жизни; заработанная прибыль после снятия с торгов. Например:

1. 85дней, +15Usd

2. 24 дня, -30Usd

3. 310дней, +120Usd

 И т.д.

Суммируем всю заработанную прибыль и в итоге получаем сколько заработала (или потеряла) эта система на этом символе за время сбора статистики (за два года). 

Если значение положительное, то ТС на этом символе в среднем будет зарабатывать, если отрицательное - сливать. 

Обязательным условием сбора статистики является снятие ТС с торгов. До тех пор, пока система не снята с торгов, результаты торговли за текущий период жизни не должны учитываться в расчёте.

 
Eduard_D:

Допустим у тебя есть статистика по ТС  EMATrendRTS на символе EurUsd за два года. 

Т.е. у тебя есть примерно такой (минимальный)  набор данных: срок жизни; заработанная прибыль после снятия с торгов. Например:

1. 85дней, +15Usd

2. 24 дня, -30Usd

3. 310дней, +120Usd

 И т.д.

Суммируем всю заработанную прибыль и в итоге получаем сколько заработала (или потеряла) эта система на этом символе за время сбора статистики (за два года). 

Если значение положительное, то ТС на этом символе в среднем будет зарабатывать, если отрицательное - сливать. 

Обязательным условием сбора статистики является снятие ТС с торгов. До тех пор, пока система не снята с торгов, результаты торговли за текущий период жизни не должны учитываться в расчёте.

Проблема в том, что такая статистика для "хороших" ТС набирается весьма медленно.

Но, для любой ТС сейчас она собирается. Как я сказал, в самом тексте класса ТС.  Так что в виде таблиц я дать ее не могу, но для интересуемого магика - это вполне реально.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

20 лучших ТС по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50


 
Georgiy Merts:

Проблема в том, что такая статистика для "хороших" ТС набирается весьма медленно.

Но, для любой ТС сейчас она собирается. Как я сказал, в самом тексте класса ТС.  Так что в виде таблиц я дать ее не могу, но для интересуемого магика - это вполне реально.

Ранее я установил следующее:

1. Среднее время жизни ТС  составляет 3 месяца

2. Высший дивизион (состоящий  из “хороших“ ТС) является самым убыточным в расчёте на одну ТС. 

Что я предлагаю: я предлагаю вести сбор статистики по всем 672 ТС. Когда такая  статистика будет собрана за достаточный период времени (скажем, за два года - за это время большинство ТС проходит 8 жизненных циклов), можно будет провести анализ всех 672 ТС и определить какие из них являются убыточными. И исключить их из списка претендентов на реал. А также закрыть им доступ в Высший дивизион не смотря на показываемое ими текущее качество или текущий баланс. 

 
Eduard_D:

Ранее я установил следующее:

1. Среднее время жизни ТС  составляет 3 месяца

2. Высший дивизион (состоящий  из “хороших“ ТС) является самым убыточным в расчёте на одну ТС. 

Что я предлагаю: я предлагаю вести сбор статистики по всем 672 ТС. Когда такая  статистика будет собрана за достаточный период времени (скажем, за два года - за это время большинство ТС проходит 8 жизненных циклов), можно будет провести анализ всех 672 ТС и определить какие из них являются убыточными. И исключить их из списка претендентов на реал. А также закрыть им доступ в Высший дивизион не смотря на показываемое ими текущее качество или текущий баланс. 

Вопрос в перебирании кодов. Статистика закрытия и баланса при этом записывается.

Ну... Посмотрим...

 

Георгий - предоставь рег-код для моего счета

2599118

магик 642150

рег код ...

установил индикатор отображающий сделки на графике, пока полет нормальный - вот для примера: 

 

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