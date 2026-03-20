Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 222
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Это врядли. Если ордер не открылся из-за ошибки - это будет сообщено в логе.
Кроме того, магики, завершающиеся на 2 - вобще входят только отложенными ордерами.
Так что разница в торговле может быть только из-за разницы в котировках и из-за дальнейшего "эффекта бабочки".
На мой взгляд, если ТС демонстрирует "эффект бабочки" - это означает, что ТС неустойчива. Рабочая ТС должна в целом показывать близкие результаты на разных счетах.
спс. Наблюдаю...
Возникал вопрос - бывают ли случаи, когда даже после оптимизации ТС показывает очень плохие результаты.
Вот, сейчас такой случай.
ТС 142341 (ChnTrendDTS на EURCAD) даже после оптимизации показала качество "минус 60%", и даже на истории убыточный результат... Ну что ж... Оставляем так..
Георгий, м.б. ты всё же ответишь на моё предложение собирать статистику? #2175 стр.218
Георгий, м.б. ты всё же ответишь на моё предложение собирать статистику? #2175 стр.218
Эти данные с некоторого времени записываются прямо в исходном коде систем. Сейчас - где-то больше, где-то меньше. Но как их использовать?
Эти данные с некоторого времени записываются прямо в исходном коде систем. Сейчас - где-то больше, где-то меньше. Но как их использовать?
Допустим у тебя есть статистика по ТС EMATrendRTS на символе EurUsd за два года.
Т.е. у тебя есть примерно такой (минимальный) набор данных: срок жизни; заработанная прибыль после снятия с торгов. Например:
1. 85дней, +15Usd
2. 24 дня, -30Usd
3. 310дней, +120Usd
И т.д.
Суммируем всю заработанную прибыль и в итоге получаем сколько заработала (или потеряла) эта система на этом символе за время сбора статистики (за два года).
Если значение положительное, то ТС на этом символе в среднем будет зарабатывать, если отрицательное - сливать.
Обязательным условием сбора статистики является снятие ТС с торгов. До тех пор, пока система не снята с торгов, результаты торговли за текущий период жизни не должны учитываться в расчёте.
Допустим у тебя есть статистика по ТС EMATrendRTS на символе EurUsd за два года.
Т.е. у тебя есть примерно такой (минимальный) набор данных: срок жизни; заработанная прибыль после снятия с торгов. Например:
1. 85дней, +15Usd
2. 24 дня, -30Usd
3. 310дней, +120Usd
И т.д.
Суммируем всю заработанную прибыль и в итоге получаем сколько заработала (или потеряла) эта система на этом символе за время сбора статистики (за два года).
Если значение положительное, то ТС на этом символе в среднем будет зарабатывать, если отрицательное - сливать.
Обязательным условием сбора статистики является снятие ТС с торгов. До тех пор, пока система не снята с торгов, результаты торговли за текущий период жизни не должны учитываться в расчёте.
Проблема в том, что такая статистика для "хороших" ТС набирается весьма медленно.
Но, для любой ТС сейчас она собирается. Как я сказал, в самом тексте класса ТС. Так что в виде таблиц я дать ее не могу, но для интересуемого магика - это вполне реально.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
20 лучших ТС по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50
Проблема в том, что такая статистика для "хороших" ТС набирается весьма медленно.
Но, для любой ТС сейчас она собирается. Как я сказал, в самом тексте класса ТС. Так что в виде таблиц я дать ее не могу, но для интересуемого магика - это вполне реально.
Ранее я установил следующее:
1. Среднее время жизни ТС составляет 3 месяца
2. Высший дивизион (состоящий из “хороших“ ТС) является самым убыточным в расчёте на одну ТС.
Что я предлагаю: я предлагаю вести сбор статистики по всем 672 ТС. Когда такая статистика будет собрана за достаточный период времени (скажем, за два года - за это время большинство ТС проходит 8 жизненных циклов), можно будет провести анализ всех 672 ТС и определить какие из них являются убыточными. И исключить их из списка претендентов на реал. А также закрыть им доступ в Высший дивизион не смотря на показываемое ими текущее качество или текущий баланс.
Ранее я установил следующее:
1. Среднее время жизни ТС составляет 3 месяца
2. Высший дивизион (состоящий из “хороших“ ТС) является самым убыточным в расчёте на одну ТС.
Что я предлагаю: я предлагаю вести сбор статистики по всем 672 ТС. Когда такая статистика будет собрана за достаточный период времени (скажем, за два года - за это время большинство ТС проходит 8 жизненных циклов), можно будет провести анализ всех 672 ТС и определить какие из них являются убыточными. И исключить их из списка претендентов на реал. А также закрыть им доступ в Высший дивизион не смотря на показываемое ими текущее качество или текущий баланс.
Вопрос в перебирании кодов. Статистика закрытия и баланса при этом записывается.
Ну... Посмотрим...
Георгий - предоставь рег-код для моего счета
2599118
магик 642150
рег код ...
установил индикатор отображающий сделки на графике, пока полет нормальный - вот для примера: