Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 227
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Для того чтоб получить регкод нужно сначала открыть демо счёт?
Да, и более того - надо пообещать на нем открыть сигнал (и, разумеется, потом выполнить обещание, иначе больше регкодов не дам).
Почитай ветку - уже не раз я давал желающим регкоды.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Неужто сломалась?
Кто сломался ?
Свет у нас отключали... Вот только вечером включили.
Представляю, как ты тут будешь верещать, если я заболею...
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Топ 20 по качеству торговли:
Лучшие пять по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50
Кто сломался ?
Свет у нас отключали... Вот только вечером включили.