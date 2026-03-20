Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 227

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Спасибо.
 
Для того чтоб получить регкод нужно сначала открыть демо счёт?
 
Dmitry Britan:
Для того чтоб получить регкод нужно сначала открыть демо счёт?

Да, и более того - надо пообещать на нем открыть сигнал (и, разумеется, потом выполнить обещание, иначе больше регкодов не дам).

Почитай ветку - уже не раз я давал желающим регкоды.

 
Спасибо, открою счёт, напишу!
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти ТС по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

[Удален]  
Неужто сломалась?
 
Vladimir Baskakov:
Неужто сломалась?

Кто сломался ?

Свет у нас отключали... Вот только вечером включили.

Представляю, как ты тут будешь верещать, если я заболею...

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Топ 20 по качеству торговли:

Лучшие пять по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50

[Удален]  
Georgiy Merts:

Кто сломался ?

Свет у нас отключали... Вот только вечером включили.

А , я уж обрадовался
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