Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 223
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2599118
магик 642150
Все "шестерками" увлекаешься.... Ох, покажут они себя...
Account: 2599118
Magic: 642150
RegCode: 370953601
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Все "шестерками" увлекаешься.... Ох, покажут они себя...
Account: 2599118
Magic: 642150
RegCode: 370953601
-----------------------------------
спс. :-)
по фигу на цифры, важен график и результат.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Для этого все затевалось?
Эге... Если это - стэйт Жоржа, то это позор, конечно... Извини, Жорж - ничего личного.
Ты Дашу Баскакову слушаешь ???
Я же не раз говорил - у меня ПАММ. Пока все еще в просаде 30%. Но, опускался аж до 70% просада, так что - медленно, но верно идем вверх. Выйду - тогда и открою сигнал. Как раз благодаря Лиге.
Да и сейчас обдумываю варианты скальпера - и тоже, на основе данных, получаемых с Лиги.
Я никому ничего не навязываю, и не впариваю, в отличие от Даши. Тема мне нужна исключительно для лелеяния ЧСВ. А Лигу я веду чисто для себя. Мне она вполне себе показывает то, что я от нее ждал. Когда-то мне доказывали, что с помощью МАшек нельзя построить прибыльную ТС. Лига показала, что это не так, можно. Самая "долгоиграющая" ТС, показывающая, к тому же весьма достойное качество торговли, как раз основана на банальной МАшке.
Тогда - пардон. Посты свои удалю.
Тогда - пардон. Посты свои удалю.
Это стейт одного из адептов лиги Романа. Он хотя бы не прячет, в отличие от топика. Думаю стейты ученика и учителя кардинально не отличаются
C чего бы это я его прячу - я пару раз приводил ссылку здесь.
Тебе-то какая разница - я тебе ничего впаривать не собираюсь.
Для этого все затевалось?
это называется настройка и отладка.
Кроме этого - на каждом роботе (экране торгуемого инструмента) ЛИГЕ ТС стоит индикатор, отображающий сделки на графике. Процент торгуемый выставлен в значение 1.
Скрины экрана выложу сюда позже со сделками под соответствующие роботы и магики.
Однозначно в ЛИГЕ ТС - есть полезная инф-ия к размышлению, в части профитной торговли.
это называется настройка и отладка.