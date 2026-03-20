Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 223

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Roman Shiredchenko:

Георгий - предоставь рег-код для моего счета

2599118

магик 642150

Все "шестерками" увлекаешься.... Ох, покажут они себя...


Account: 2599118
Magic: 642150

RegCode: 370953601

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Georgiy Merts:

Все "шестерками" увлекаешься.... Ох, покажут они себя...


Account: 2599118
Magic: 642150

RegCode: 370953601

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спс. :-)

по фигу на цифры, важен график и результат.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:

[Удален]  

Для этого все затевалось?

Nedoliga

 
Alexander_K:

Эге... Если это - стэйт Жоржа, то это позор, конечно... Извини, Жорж - ничего личного.

Ты Дашу Баскакову слушаешь ???

Я же не раз говорил - у меня ПАММ.  Пока все еще в просаде 30%. Но, опускался аж до 70% просада, так что - медленно, но верно идем вверх. Выйду - тогда и открою сигнал. Как раз благодаря Лиге.

Да и сейчас обдумываю варианты скальпера - и тоже, на основе данных, получаемых с Лиги.

Я никому ничего не навязываю, и не впариваю, в отличие от Даши.  Тема мне нужна исключительно для лелеяния ЧСВ. А Лигу я веду чисто для себя. Мне она вполне себе показывает то, что я от нее ждал. Когда-то мне доказывали, что с помощью МАшек нельзя построить прибыльную ТС. Лига показала, что это не так, можно. Самая "долгоиграющая" ТС, показывающая, к тому же весьма достойное качество торговли, как раз основана на банальной МАшке.

 
Georgiy Merts:

 

Тогда - пардон. Посты свои удалю.

[Удален]  
Alexander_K:

Тогда - пардон. Посты свои удалю.

Это стейт одного из адептов лиги Романа. Он хотя бы не прячет, в отличие от топика. Думаю стейты ученика и учителя кардинально не отличаются
 
Vladimir Baskakov:
Это стейт одного из адептов лиги Романа. Он хотя бы не прячет, в отличие от топика. Думаю стейты ученика и учителя кардинально не отличаются

C чего бы это я его прячу - я пару раз приводил ссылку здесь.

Тебе-то какая разница - я тебе ничего впаривать не собираюсь.

 
Vladimir Baskakov:

Для этого все затевалось?


это называется настройка и отладка.

Кроме этого - на каждом роботе (экране торгуемого инструмента) ЛИГЕ ТС стоит индикатор, отображающий сделки на графике. Процент торгуемый выставлен в значение 1. 

Скрины экрана выложу сюда позже со сделками под соответствующие роботы и магики. 

Однозначно в ЛИГЕ ТС - есть полезная инф-ия к размышлению, в части профитной торговли. 

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

это называется настройка и отладка.

По-моему это по другому называется, ну ваша песочница, я не лезу
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