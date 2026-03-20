Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 224
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По-моему это по другому называется, ну ваша песочница, я не лезу
да это не моя "песочница" - я здесь гость, там сливы были (роботами не ЛИГИ ТС) из-за настроек роботов под пятизнак. Стопы/тейки были под четырех-знак, закрывались сразу по спреду и переоткрывались, чтобы закрыться... Сейчас отсмотрю предметно сделки экспов ЛИГИ ТС (торгуемых на счете), будет организован выделенный счет под ЛИГУ ТС.
C чего бы это я его прячу - я пару раз приводил ссылку здесь.
Тебе-то какая разница - я тебе ничего впаривать не собираюсь.
Ваш памм безусловно подключен к одному из сервисов мониторинга. Покажите скрин хотя бы (думаю с Романом будут похожи).
Ваш памм безусловно подключен к одному из сервисов мониторинга. Покажите скрин хотя бы (думаю с Романом будут похожи).
Да показывал я его.
Альпаревский ПАММ, открыт в начале 2016 года, участвует в тамошнем рейтинге, это мой единственный реальный счет. Выйду из просада (надеюсь, к следующему году) - открою сигнал здесь.
Да показывал я его.
Альпаревский ПАММ, открыт в начале 2016 года, участвует в тамошнем рейтинге, это мой единственный реальный счет. Выйду из просада (надеюсь, к следующему году) - открою сигнал здесь.
Кому показывали неизвестно. Или считаете, что эти блеклые графики каждый понедельник о чем- то говорят.
Будешь высокомерно "выкать" - не буду разговаривать. Мы здесь вроде как коллеги. "Показывал" - значит, давал ссылку. Лень искать. Заново давать не буду, пока не выйду из просада, а это происходит медленно.
А "блеклые графики" - я не понял... По-моему, они вполне себе красочные. А всем фомам неверующим - я уже несколько раз давал инвест-пароли к счетам.
Этого мало ? Нужен Грааль ? Нету у меня Грааля. Есть набор простых экспертов, которые некоторое время работают на демо-счете, и из которых любой желающий может выбрать себе то, что нравится. Причем, совершенно бесплатно, условие - лишь только открытый мониторинг, а дальше - можешь хоть копировать сделки на свой реальный счет, хоть прямо на реальном счету запускать - я вовсе не против.
Повторю, Владимир, я не впариваю Граали, в отличие от некоторых. У меня просто есть идея, которая, как я вижу, работает. Изначально я хотел убедиться, что если сделать много экспертов, работающих на противоположных принципах - обязательно какие-то из них будут зарабатывать. Три года назад, когда я эту идею озвучивал - тут меня подняли на смех куда сильнее, чем это пытаешься сделать ты. Я уж и сам стал сомневаться. Но решил попробовать. И, как я вижу, я был прав.
Примитивнейшая ТС на машке - уже больше года показывает хороший результат. Кто тебе мешал эту ТС поставить еще год назад на счет ?
Примитивнейшая ТС на машке - уже больше года показывает хороший результат. Кто тебе мешал эту ТС поставить еще год назад на счет ?
Разум;))))
Суть в том, что мне говорили, что на МАшке ВОБЩЕ нельзя сделать зарабатывающую ТС. ПРИНЦИПИАЛЬНО. И я склонялся к тому, что это так.
А как оказывается - хрен там, можно. Самые примитивные ТС, в том числе на МАшках, могут-таки зарабатывать. Именно для этого Лига и нужна - чтобы видеть, в какую сторону "копать".
Но ты тут же меняешь условия "на ходу" - уже тебе не важно, что ты же и говорил совсем недавно, что "на Машках нельзя сделать зарабатывающую ТС", тебе уже мало, тебе подавай систему отбора ! А когда тебе ее дадут - ты опять будешь недоволен, скажешь, "она недостаточно граальная".
Извини, Грааль - это не ко мне, уже сто раз говорил.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50 (показана только работа в последнем дивизионе, изначально ТС могла быть в другом)