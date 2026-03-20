Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 217
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Ну и туговатый же ты немного, Джо. Я имбу где там твой памм в какой он у тебя кухне и под каким названием. Я что должен - в гугле вбить "памм счёт Джо на котором у него 23 % просадки" ?
Ясно. Не хочешь памм замониторить здесь - будешь говорить мне просадку, а я буду на доске мелом чертить график. Как по старинке. :D И может сможем немного оценить выхлоп от твоей лиги..
Сам ты туговатый. Я уже не один раз говорил - выйдет ПАММ из просада - только тогда открою сигнал. Сейчас он еще в серьезном просаде. Когда выйдет - не знаю.
Я это твержу еще с начала ветки.
У меня нет никаких идей. Одни интуитивные "подозрения". Я, скажем, использую системы ChnTrendSP, но не могу сказать четко, почему. Максимум - "мне кажется, что они самые устойчивые, хотя и не хватают звезд с неба".
А в том-то и вопрос, чтобы выработать методику отбора перспективных ТС не интуитивно, а логически. К сожалению, я ничего предложить не могу.
??? Я же пытаюсь что-то анализировать. Правильно, не правильно, не знаю. Если идеи анализа бредовые, то критикуй их. Если разумные, то помогай.
Но ты никак не хочешь ничего предпринимать в этом направлении.
Вот к примеру, я насчитал, что в среднем Высший дивизион торгует хуже всех. Почему? У меня есть предположение, что дело в RTS системах, т.к. они показывают лучшее качество (до момента контрольного выстрела) и поэтому их % в Вышке больше чем других дивизионах. Но без статистики по прибыли проверить это не возможно.
Роман,
а какой смысл в мониторинге счёта на котором Лига торгует по 0.01 - 0.1 Лота, а руками ты торгуешь по 5,0 Лотов. Что мы видим-то?
ИМХО для Лиги нужен отдельный счёт.
Роман,
а какой смысл в мониторинге счёта на котором Лига торгует по 0.01 - 0.1 Лота, а руками ты торгуешь по 5,0 Лотов. Что мы видим-то?
ИМХО для Лиги нужен отдельный счёт.
Движняк!!! пока - нормально. Возможно - позже. Весовой коэфф-нт (риски) ЛИГИ ТС увеличу. Когда (в начале месяца июля) были 10% - был слив медленный, сейчас часть систем снес, поставил новые, есть там риски и 1%, просто эти ТС еще не были в торгах по их торговым сигналам. Там одно ещё понять надо - это есть в постах июля-августа, что если даже ты поставишь риск 10% в роботе, то это не означает потерю при лоссе этих процентов, а именно, что при таких процентах есть возможность при неблагоприятных раскладах ливануть и 50% депо в "ожидании" "контрольного выстрела" :-)
Тут какая-то жесть была с еврофунтом - благо счет тестируемый микро этот.
Вот Джо как надо выигрывать, а не сопли год жевать
Да если бы, Даша, это были бы реальные деньги... Таких "выигрышей" - у меня в Лиге уже сотня...
Да если бы, Даша, это были бы реальные деньги... Таких "выигрышей" - у меня в Лиге уже сотня...
Ну ты уж совсем в неандертальца не превращайся. Это конкурс, выигрыш-реальные деньги
Это ты в неандертальца не превращайся. Я и говорю, что конкурс, и ты - ничем не рискуешь. Не выиграла - ну и фиг с ним. Что существенно отличается от ситуации, когда ты рискуешь своими деньгами, и в случае проигрыша их теряешь.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, имеющие не менее 50 сделок:
Чарт пяти наиболее старых ТС, имеющих не менее 50 сделок:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, имеющие не менее 50 сделок:
Чарт пяти наиболее старых ТС, имеющих не менее 50 сделок:
Обрати внимание на 743642, 643550, 743942. Их отличительная особенность - очень маленький DD. Наверное стоит попристальней понаблюдать за ТС с низким DD, да ещё и с очередью SL=1.
В отчёте есть несколько ТС с DD=0. Как это трактовать? Они вообще не уходили в минус за два года тестирования?