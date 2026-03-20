Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 226
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да тут дело не в этом... ТАМ - ТО КАК РАЗ ТАКИ ВСЕ - ГУД!
Там были чисто технические ошибки, организационные... не торговые.
Будет мной организован отдельный счет в Альпах с мониторингом торгов роботами ЛИГИ ТС, если ты продолжишь свои изыскания и выкладывания информации в ветке...
но не валить все в кучу, что потом самому не разобрать, где что...
Будет мной организован отдельный счет в Альпах с мониторингом торгов роботами ЛИГИ ТС, если ты продолжишь свои изыскания и выкладывания информации в ветке...
Прекращать не собираюсь.
Более того - сейчас экспериментирую над скальпером, исходя из сопровождений Лиги ТС. По мне наиболее перспективно все-таки фиксированные ТП-СЛ. Но перевод в безубыток - это не самый лучший вариант. Пока такая мысль, чтобы выходить (и, возможно, и входить) по пробою минутной волатильности.
Посмотрим.
Можно поподробней, где тут тех ошибка.? Что б потом самому не сделать
подготовлю данные тут напишу... со свежатиной - сам еще разбираюсь... в истории все есть (все сделки)... (там входа/выхода - не по логике торговых условий) но тут все это обсуждать не будем, т.к. это офф-топ.
Можно поподробней, где тут тех ошибка.? Что б потом самому не сделать
КАСАЕМО картинки - вот эта просадка из-за диких спредов на евро-франке (не было проверки)был канал 150 пп пятизнак, если посмотреть на цены открытия - закрытия, то там превышает эту ширину, кроме этого после сбоя в работе терминала (его закрытия), после его открытия почему-то подгрузился профиль дефаултный, а там значения канала были под четырех- знак, т.е. также на пятизнаке, открытие и тут же закрытия, с последующим открытием на увеличенных объемах из-за пятизнака, т.е нужен канал 150 пп, а он был под четырех - знак 15 пп.
В начале картинки - там было плавное сползание в лосс из - за серии убытков по ТС ЛИГИ, процент был 10 каждого робота - это элемент нормы, тут вопросов нет.
Торговались роботы из лучших на картинках - отчетах еженедельно выкладываемых Георгием.
На последующих резких просадках на моих экспах тестируемых не было проверки на максимальный лот при открытии, в итоге - множество запросов брокеру, он счет заблокировал...
Все проверки на открытие можно взять из учебника: https://book.mql4.com/ru/build/lots
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+ не торговать при аномальном расширении спреда, в общем все стандартные проверки никто не отменял...
П.С. Георгий - извини за офф-топ.
+ не торговать при аномальном расширении спреда, в общем все стандартные проверки никто не отменял...
П.С. Георгий - извини за офф-топ.
Да ладно... Что народ с этим офтоппом так носится... Подумаешь, в теме Волчанский про баб упомянул, и десяток постов обсуждали это... Что ужасного ?
А тем более, когда все-таки близко к теме идет разговор... Все нормально. Лига - лигой, а дополнительные идеи - тоже нужны. Следить за оффтопом было разумно в ФИДО, где каждый лишний байт весьма долго передавался по телефонным линиям, занимал лишнее место на маленьких дисках... А сейчас - небольшие отклонения от темы, на мой взгляд, даже полезны.
Вот, в частности, сейчас работаю над скальпером, учитывая результаты Лиги... Когда что-то будет получаться - буду выкладывать результаты здесь.
Вы даёте для торговли на демо счёте только регкод или сову то же? Дайте пожалуйста регкод магик совы 340120, для торговли на демо.
Вот последняя версия исполнимого модуля для МТ4 и МТ5 (работают одинаково).
Также в архиве - список всех ТС Лиги с магиками и указанием Дивизиона (класса) - открывается в Экселе.
В тестере - все работают без ограничений (регкод в тестере указывать не надо).
На демо или реале - нужен регкод.
Регкоды выдаются без ограничений за обещание открыть бесплатный сигнал с выбранным магиком (или несколькими). При этом - я вовсе не возражаю, чтобы сделки Лиги копировались на реальный счет.
Завтра выложу отчет по лучшим ТС Лиги на текущий момент.
И давай на "ты", вроде как тут равные коллеги...
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиолее старые 20 ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяьи наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ты совы не даёшь, только регкоды? Можно если подойдёт купить сову?
А перечитать то, что я написал выше, дружище ?
Эксперт не надо покупать - он бесплатный, регкод выдается за обещание открыть бесплатный сигнал с выбранной ТС.
Вон, исполнимые модули и для МТ4 и для МТ5, сообщение от 2019.09.22 18:40
Скачивай, запускай. В тестере - все работает без ограничений, регкоды не нужны. Понравится - давай счет и магик - я напишу регкод на условии, что будет открыт сигнал.