Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 228
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Что-то тут совсем все скисло. Энтузиазм прошёл?
О каком энтузиазме ты говоришь ?
Я уже не раз повторял - Лига - это набор простых ТС, которые постоянно работают на демо-счете. Это сделано, и я поддерживаю процесс.
То, что мне надо - я имею. Лига дает мне представление о том, какие ТС на каких символах работают, а на каких нет.
Чего тебе еще не хватает ? Какой энтузиазм тебе нужен ?
О каком энтузиазме ты говоришь ?
Я уже не раз повторял - Лига - это набор простых ТС, которые постоянно работают на демо-счете. Это сделано, и я поддерживаю процесс.
То, что мне надо - я имею. Лига дает мне представление о том, какие ТС на каких символах работают, а на каких нет.
Чего тебе еще не хватает ? Какой энтузиазм тебе нужен ?
:-) ДА НЕ ЗАЖИГАЙСЯ ТЫ ТАК. ОН СТЕБЕТСЯ ПРОСТО, ИБО В КАЖДОЙ БОЧКЕ - ЗАТЫЧКА...
Любая торговая стратегия среднего уровня, на разных парах, разное время показывает разные результаты.
Это от того, что рынок всё время (бесконечно и произвольно) меняется, поскольку форекс это свободный рынок. Чтобы убедится в этом достаточно одного робота и 40-50 валютных пар.
Тестируя его на МТ5, в режиме реальных тиков, можно получить ту же самую картину, которая получается от нескольких сот экспертов.
И совсем нет смысла тратить столько энергии и времени. Конечный результат очевиден.
Памм то в этом году выйдет из просада? Какой-то реальный результат хотелось бы увидеть, а не блеклые графики. Раз уж в публичное пространство выложил
Блин, я тебе уже пятый раз, кажется, говорю - в теме выложен инвест-пароль. Если это для тебя "блеклые графики" - то ясно, что тебе никакие графики не нужны.
ПАММ, к сожалению, за сентябрь опять ушел в тридцатипроцентный просад. За октябрь начал выбираться, но уж очень медленно.
Тестируя его на МТ5, в режиме реальных тиков, можно получить ту же самую картину, которая получается от нескольких сот экспертов.
И совсем нет смысла тратить столько энергии и времени. Конечный результат очевиден.
Нет, Петрос, ты не прав.
Возьми эксперта - и попробуй получить на МТ5 "эту самую картину" НА 672 ТС(ключевое слово выделил).
Одна оптимизация - требует от одного до пяти часов работы. В среднем - три часа. То есть, твое утверждение эквивалентно утверждению "на МТ5 за 2 тысячи часов можно получить ту же самую картину".
Можно, Петрос, кто ж спорит... Можно. Только вот две тысячи часов - это почти три месяца непрерывной работы не самого слабого компьютера ( у меня i7-8700 на 16 GB RAM). Причем, ты получаешь только результат на тот момент, когда запускаешь оптимизацию.
А у меня все эти результаты - постоянно в актуальном состоянии.
В том-то и дело, что я сейчас время и энергию практически не трачу - ежедневно десяток экспертов переходят между дивизионами - переключение занимает ровно полминуты на каждый эксперт. Плюс от трех до десятка ТС ежедневно нуждаются в переоптимизации - постановка на нее занимает еще пять минут для всех ТС, и после переоптимизации "забивание" найденных результатов в код занимает три-пять минут на каждую ТС.
То есть, моя Лига ТС - это как раз "запуск МТ5 на реальных тиках" всех 672ТС, но практически без затрат времени.
А насчет "любая ТС показывает разные результаты" - так ведь я именно с этого утверждения и начал три года назад ! И как раз мне тут с пеной у рта несколько человек доказывали, что, скажем, ТС на МАшках ВОБЩЕ не могут показывать сколь-нибудь профитную торговлю. В лучшем случае - "болтанку около нуля". А реальность показывает, что самая старая прибыльная система, работающая уже больше года - как раз и построена на основе МАшки.
Блин, я тебе уже пятый раз, кажется, говорю - в теме выложен инвест-пароль. Если это для тебя "блеклые графики" - то ясно, что тебе никакие графики не нужны.
ПАММ, к сожалению, за сентябрь опять ушел в тридцатипроцентный просад. За октябрь начал выбираться, но уж очень медленно.
Ну и какой смысл тогда в лиге, раз в вечном просаде. У вас не скальпер, переведите алгоритм на цены открытия, прогоните за час все системы в тестере. Ну и выбросите их в мусорку естественно. Надежда юношей питает, вы не юноша
Ты сам-то пробовал ? Исполнимый модуль - выше по теме лежит.
Балабол, блин...Цены открытия - это всего лишь один тик вместо четырех OHLC. Что 2 тысячи часов, что 500 часов в лучшем случае (тики-то ведь у меня далеко не все обрабатываются) - все равно такого времени нет. смысл - совсем не тот, чтобы тебе было приятно. Смысл в том, чтобы всегда иметь набор ТС, показывающих результаты. Этот набор у меня есть. Что нужно тебе - я не знаю. А будешь высокомерно "выкать"- вобще не буду отвечать.