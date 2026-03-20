Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 220
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Согласен. Зачем ты удаляешь свои продукты каждую неделю? Ты Аферист?
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее долго работающих систем, с числом сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее долго работающих систем с количеством сделок не менее 50:
Здравствуйте. Вы даёте инвест пароль для просмотра статистики на ***? Вы даёте совы для торговли?
Да, все бесплатно. Но, на одном счету работает от 80 до 300 экспертов (общее число систем в Лиге 672, они разбиты на три дивизиона-счета) - ты (давай на "ты") сможешь разобраться в сделках, и вытащить именно те, что тебя интересуют ?
Отчет по лучшим системам - выкладывается каждый понедельник, сегодняшний - выше.
Исполнимый модуль по актуальным экспертам выкладывается регулярно.
Для запуска необходимо указать желаемый магик и желаемый процент риска в одной сделке.
В тестере исполнимый модуль работает без ограничений.
Для запуска на демо или реале - необходим регкод. Рекоды выдаются бесплатно и без ограничений за обещание открыть бесплатный сигнал со счета, на котором будет работать выбранная система.
Текущий исполнимый модуль (версии для МТ4 и МТ5) со списком актуальных систем (открывается в Excel'e) - прилагаю.
Что делать с этими файлами - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4?
Ты вобще в курсе, что такое советник, как его запускать, как устанавливать входные значения ?
В архиве три файла. Один файл - список всех магиков, работающих в Лиге. И два исполнимых модуля - для МетаТрейдера-4 и для МетаТрейдера-5, суть их одинакова. На вход они требуют магик, и желаемый риск. После этого - они без ограничений работают в тестере стратегий, там и гляди на историю торговли...
Есть также вариант - поглядеть на демо-счет, где работают эксперты сейчас, но я еще раз повторю - ты сможешь достать из сделок сотни разных экспертов именно те, что тебе нужны (с твоим магиком) ?
Наконец, чтобы поставить любой из экспертов на демо или на реал - надо получить регкод. Регкоды бесплатно выдаются за обещание открыть бесплатный сигнал со счета, где будет работать желаемый магик. Пишешь номер магика, и номер счета, обещаешь открыть бесплатный сигнал - и я пишу регкод.
Креатив ***! Автор ***!
Отправил вас почитать на досуге правила хорошего тона. Недельки хватит, надеюсь.
Да, Джо, намучаешься ты. А где твои верные последователи Роман и Эдуард, устали?
Я,Роман - был в отпуске... скоро тесты продолжатся...(у меня на торгах на микро-реале были, похоже, отличия от торгов у Георгия в плане - входа/выхода, еще не проверял... хотел... но не успел :-) - ушел в отпуск...) - надо будет обязательно проверить...
Это, как ПАММЫ - главное главное во-время войти и выйти... только тут без комиссии!
Георгий! Красавчик.