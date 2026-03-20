Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 220

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Evgeny Belyaev:

Согласен. Зачем ты удаляешь свои продукты каждую неделю?  Ты Аферист?

Ой молчи уж, бешеный принтер
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее долго работающих систем, с числом сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее долго работающих систем с количеством сделок не менее 50:

 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Вы даёте инвест пароль для просмотра статистики на  ***? Вы даёте совы для торговли?

Да, все бесплатно. Но, на одном счету работает от 80 до 300 экспертов (общее число систем в Лиге 672, они разбиты на три дивизиона-счета) - ты (давай на "ты") сможешь разобраться в сделках, и вытащить именно те, что тебя интересуют ?

Отчет по лучшим системам - выкладывается каждый понедельник, сегодняшний - выше.

Исполнимый модуль по актуальным экспертам выкладывается регулярно.

Для запуска необходимо указать желаемый магик и желаемый процент риска в одной сделке.

В тестере исполнимый модуль работает без ограничений.

Для запуска на демо или реале - необходим регкод. Рекоды выдаются бесплатно и без ограничений за обещание открыть бесплатный сигнал со счета, на котором будет работать выбранная система.

Текущий исполнимый модуль (версии для МТ4 и МТ5) со списком актуальных систем (открывается в Excel'e) - прилагаю.

Файлы:
EALeague_Free.zip  5723 kb
 
Здравствуй. Как посмотреть всю историю торговли 20 сов лучших по балансу и установить их себе на демо? Ты даёшь эти совы бесплатно?
 
Что делать с этими файлами - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4?
 
Dmitry Britan:
Что делать с этими файлами - EALeague_Free, EALeague_Free.ex4?

Ты вобще в курсе, что такое советник, как его запускать, как устанавливать входные значения ?

В архиве три файла. Один файл - список всех магиков, работающих в Лиге. И два исполнимых модуля - для МетаТрейдера-4 и для МетаТрейдера-5, суть их одинакова. На вход они требуют магик, и желаемый риск.  После этого - они без ограничений работают в тестере стратегий, там и гляди на историю торговли...

Есть также вариант - поглядеть на демо-счет, где работают эксперты сейчас, но я еще раз повторю - ты сможешь достать из сделок сотни разных экспертов именно те, что тебе нужны (с твоим магиком) ?

Наконец, чтобы поставить любой из экспертов на демо или на реал - надо получить регкод. Регкоды бесплатно выдаются за обещание открыть бесплатный сигнал со счета, где будет работать желаемый магик. Пишешь номер магика, и номер счета, обещаешь открыть бесплатный сигнал - и я пишу регкод.

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Georgiy Merts:


Да, Джо, намучаешься ты. А где твои верные последователи Роман и Эдуард, устали?
 
Спасибо
 
Сергей Матвеев:
Креатив ***! Автор ***!

Отправил вас почитать на досуге правила хорошего тона. Недельки хватит, надеюсь.

 
Vladimir Baskakov:
Да, Джо, намучаешься ты. А где твои верные последователи Роман и Эдуард, устали?

Я,Роман -  был в отпуске... скоро тесты продолжатся...(у меня на торгах на микро-реале были, похоже, отличия от торгов у Георгия в плане - входа/выхода, еще не проверял... хотел... но не успел :-)    - ушел в отпуск...) - надо будет обязательно проверить... 

Это, как ПАММЫ - главное главное во-время войти и выйти... только тут без комиссии!

Георгий! Красавчик.

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