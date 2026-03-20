Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 229

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Georgiy Merts:

Ты сам-то пробовал ? Исполнимый модуль - выше по теме лежит.

Балабол, блин...

Цены открытия - это всего лишь один тик вместо четырех OHLC. Что 2 тысячи часов, что 500 часов в лучшем случае (тики-то ведь у меня далеко не все обрабатываются) - все равно такого времени нет. смысл - совсем не тот, чтобы тебе было приятно. Смысл в том, чтобы всегда иметь набор ТС, показывающих результаты. Этот набор у меня есть. Что нужно тебе - я не знаю. А будешь высокомерно "выкать"- вобще не буду отвечать.
А кто тебя заставлял 600 систем делать? Сделай нормальных 10 .
А то создал себе проблему, потом мужественно её решает
 
Vladimir Baskakov:
А кто тебя заставлял 600 систем делать? Сделай нормальных 10 .
А то создал себе проблему, потом мужественно её решает

Где "проблема" ? В упор не вижу.

Задача - иметь полный набор актуальных ТС.  Похрен, хороших, плохих - главное, чтобы набор был полным.

Все это у меня есть.

Какие "проблемы" ? Это у тебя проблемы - ты непойми что ждешь, каких-то, блин, Граалей, в которых не надо вобще ничего делать, есть только одна кнопка "Рубить бабло". Но, такой диковинки в Лиге нет...

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Georgiy Merts:
Ладно, с тобой спорить бессмысленно, как со стеной. Уже и адептов растерял всех
 
Vladimir Baskakov:
Ладно, с тобой спорить бессмысленно, как со стеной. Уже и адептов растерял всех

Какие, блин, "адепты". Ты один тут мутишь воду, балабол. Это у тебя задача "стричь баранов", продавая свои тестерные граали.

Я ничего не продаю, Лига совершенно открыта, если кому интересно - могут использовать результаты. Никому не интересно - я не в обиде, Лига нужна лично мне.

А что тебе нужно от Лиги - хрен поймешь.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Какие, блин, "адепты". Ты один тут мутишь воду, балабол. Это у тебя задача "стричь баранов", продавая свои тестерные граали.

Я ничего не продаю, Лига совершенно открыта, если кому интересно - могут использовать результаты. Никому не интересно - я не в обиде, Лига нужна лично мне.

А что тебе нужно от Лиги - хрен поймешь.

Если ты её выставил на форум , значит люди могут её оценивать. Логично?
Моя оценка 2 с - 
 
Vladimir Baskakov:
Если ты её выставил на форум , значит люди могут её оценивать. Логично?
Моя оценка 2 с - 

И что ?

Я уже слышал это много раз. Безусловно, для впаривателей тестерных Граалей - Лига совершенно не имеет ценности, что вполне согласуется с твоей оценкой. Все верно.

И ?

[Удален]  
Georgiy Merts:

И что ?

Я уже слышал это много раз. Безусловно, для впаривателей тестерных Граалей - Лига совершенно не имеет ценности, что вполне согласуется с твоей оценкой. Все верно.

И ?

Просто поставил свою оценку, исходя из годовых наблюдений за твоей веткой. Имею право
Про какие граали ты постоянно твердишь непонятно
 
Vladimir Baskakov:
Просто поставил свою оценку, исходя из годовых наблюдений за твоей веткой. Имею право
Про какие граали ты постоянно твердишь непонятно

Да про те 38 продуктов, которые у тебя в профиле.

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Georgiy Merts:


И причём тут грааль, все как у всех
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее долго работающие 20 ТС с числом сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее долго работающих ТС с числом сделок не менее 50:

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