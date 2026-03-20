Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 229
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Ты сам-то пробовал ? Исполнимый модуль - выше по теме лежит.
Балабол, блин...Цены открытия - это всего лишь один тик вместо четырех OHLC. Что 2 тысячи часов, что 500 часов в лучшем случае (тики-то ведь у меня далеко не все обрабатываются) - все равно такого времени нет. смысл - совсем не тот, чтобы тебе было приятно. Смысл в том, чтобы всегда иметь набор ТС, показывающих результаты. Этот набор у меня есть. Что нужно тебе - я не знаю. А будешь высокомерно "выкать"- вобще не буду отвечать.
А кто тебя заставлял 600 систем делать? Сделай нормальных 10 .
Где "проблема" ? В упор не вижу.
Задача - иметь полный набор актуальных ТС. Похрен, хороших, плохих - главное, чтобы набор был полным.
Все это у меня есть.
Какие "проблемы" ? Это у тебя проблемы - ты непойми что ждешь, каких-то, блин, Граалей, в которых не надо вобще ничего делать, есть только одна кнопка "Рубить бабло". Но, такой диковинки в Лиге нет...
Ладно, с тобой спорить бессмысленно, как со стеной. Уже и адептов растерял всех
Какие, блин, "адепты". Ты один тут мутишь воду, балабол. Это у тебя задача "стричь баранов", продавая свои тестерные граали.
Я ничего не продаю, Лига совершенно открыта, если кому интересно - могут использовать результаты. Никому не интересно - я не в обиде, Лига нужна лично мне.
А что тебе нужно от Лиги - хрен поймешь.
Какие, блин, "адепты". Ты один тут мутишь воду, балабол. Это у тебя задача "стричь баранов", продавая свои тестерные граали.
Я ничего не продаю, Лига совершенно открыта, если кому интересно - могут использовать результаты. Никому не интересно - я не в обиде, Лига нужна лично мне.
А что тебе нужно от Лиги - хрен поймешь.
Если ты её выставил на форум , значит люди могут её оценивать. Логично?
И что ?
Я уже слышал это много раз. Безусловно, для впаривателей тестерных Граалей - Лига совершенно не имеет ценности, что вполне согласуется с твоей оценкой. Все верно.
И ?
И что ?
Я уже слышал это много раз. Безусловно, для впаривателей тестерных Граалей - Лига совершенно не имеет ценности, что вполне согласуется с твоей оценкой. Все верно.
И ?
Просто поставил свою оценку, исходя из годовых наблюдений за твоей веткой. Имею право
Да про те 38 продуктов, которые у тебя в профиле.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее долго работающие 20 ТС с числом сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее долго работающих ТС с числом сделок не менее 50: