Новая система личных сообщений, как вам?

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Всего проголосовало: 67
 
прошло уже много времени, информации никакой нет, сегодня обнаружил что снова появилась вкладка "Сообщения", как вам? оцениваем
 
Pavel Kolchin:
прошло уже много времени, информации никакой нет, сегодня обнаружил что снова появилась вкладка "Сообщения", как вам? оцениваем

Информация была, что надо подождать.. А информации, что новая система личных сообщений готова - ещё не было...

Не рановато ли голосовать?

 
переводчика не будет ?
 
Alexandr Saprykin:

Информация была, что надо подождать.. А информации, что новая система личных сообщений готова - ещё не было...

Не рановато ли голосовать?

ну это точно не старая система сообщений, я помню как выглядела старая, такого раньше не было, значит это новая, возможно не окончательная конечно...

 
Раньше была возможность  1) прикрепить файл  2) включить таймер удаления сообщений - хотя лучше без таймера удалил и все...
 
Я бы не спешил с выводами о новой системе сообщений - Нам начали показывать только малую часть. Подождать нужно.
 

Да, мы постепенно открываем функционал, начиная с простых версий. Будет еще несколько десятков апдейтов.

Сейчас упор на общение в чатах и каналах, так что все будет очень функционально и удобно.

 

Очень не удобно читать на большом мониторе, головой нужно крутить на чуть-ли не на 90 градусов, глаза сильно устают пока "словишь" текст


 
Renat Fatkhullin:

Да, мы постепенно открываем функционал, начиная с простых версий. Будет еще несколько десятков апдейтов.

Сейчас упор на общение в чатах и каналах, так что все будет очень функционально и удобно.

Включите пожалуйста уведомление при появлении нового сообщения. Без этого как без рук.

 
Приветствую всех! Как в системе сообщений найти интересные чаты и каналы?
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