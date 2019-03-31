Новая система личных сообщений, как вам?
прошло уже много времени, информации никакой нет, сегодня обнаружил что снова появилась вкладка "Сообщения", как вам? оцениваем
Информация была, что надо подождать.. А информации, что новая система личных сообщений готова - ещё не было...
Не рановато ли голосовать?
Информация была, что надо подождать.. А информации, что новая система личных сообщений готова - ещё не было...
Не рановато ли голосовать?
ну это точно не старая система сообщений, я помню как выглядела старая, такого раньше не было, значит это новая, возможно не окончательная конечно...
Да, мы постепенно открываем функционал, начиная с простых версий. Будет еще несколько десятков апдейтов.
Сейчас упор на общение в чатах и каналах, так что все будет очень функционально и удобно.
Да, мы постепенно открываем функционал, начиная с простых версий. Будет еще несколько десятков апдейтов.
Сейчас упор на общение в чатах и каналах, так что все будет очень функционально и удобно.
Включите пожалуйста уведомление при появлении нового сообщения. Без этого как без рук.
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