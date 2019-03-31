Новая система личных сообщений, как вам? - страница 17
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Чат, мега-супер-чат.
Ответить некак, читать не удобно за счёт разброса сообщений по сторонам, прикрепление файлов - просто прелесть, можно сразу исходник отправить. Перейти к первому сообщению с собеседником - нужно проскролить столько, что за всю историю столько не наскролил.
Зачем слева отображать всех пользователей с контактов, если в чате нужен конкретный контакт, с которым ведётся переписка?
И вопрос: зачем в чате огрызок от полосы прокрутки, он всё-равно не активен?
Впрочем, как не отправил сообщение ни вчера, ни сегодня - показал в видео.
О новой системе личных сообщений нет ни одного положительного отзыва.
Старая система устраивала всех.
Может быть, попросим администрацию завершить неудачный эксперимент над пользователями и просто вернуть из бэкапа старую систему?
Чат, мега-супер-чат.
Ответить некак, читать не удобно за счёт разброса сообщений по сторонам, прикрепление файлов - просто прелесть, можно сразу исходник отправить. Перейти к первому сообщению с собеседником - нужно проскролить столько, что за всю историю столько не наскролил.
Зачем слева отображать всех пользователей с контактов, если в чате нужен конкретный контакт, с которым ведётся переписка?
И вопрос: зачем в чате огрызок от полосы прокрутки, он всё-равно не активен?
Впрочем, как не отправил сообщение ни вчера, ни сегодня - показал в видео.
Лучше бы оставили подсветку цветом сообщений разных собеседников как в старой версии чата вместо растаскивания их по краям поля чата.
Было очень удобно - я всегда, даже боковым зрением видел чьё сообщение - моё или собеседника. Пишешь код на одном мониторе, открыт чат на другом, звука нет. Краем глаза вижу изменение цветов чата - гляжу, и точно - новое сообщение. А сейчас? Даже глядя двумя глазами в упор, сложно разделить сообщения между собой.
О новой системе личных сообщений нет ни одного положительного отзыва.
Старая система устраивала всех.
Может быть, попросим администрацию завершить неудачный эксперимент над пользователями и просто вернуть из бэкапа старую систему?
Из положительного есть только одно: Не убрали чат с сайта. Всё!
Лучше бы оставили подсветку цветом сообщений разных собеседников как в старой версии чата вместо растаскивания их по краям поля чата.
Было очень удобно - я всегда, даже боковым зрением видел чьё сообщение - моё или собеседника. Пишешь код на одном мониторе, открыт чат на другом, звука нет. Краем глаза вижу изменение цветов чата - гляжу, и точно - новое сообщение. А сейчас? Даже глядя двумя глазами в упор, сложно разделить сообщения между собой.
Читать - косяк, писать - косяк, искать - полный косяк.
Нынешний чат создан не для пользователей, а для морального удовлетворения чатописателя, мол всё круто - у меня получилось воплотить в код, как задумал.
Исправим, включая дизайн.
Renat, спасибо что обратили внимание, а то было впечатление, что пишем в трубу! Кстати, сообщение собеседнику так и не отправил.
Ждём обновления чата!
По живому поломали, извините.
Исправим, включая дизайн.
@Renat Fatkhullin Есть предложение по дизайну.
На месте прямоугольника разместить выпадающий список, или выпадающее меню со списком бесед. А перечёркнутую часть соответственно убрать.
Таким образом ширина поля переписки будет увеличена и сверху всегда будет имя собеседника.
@Renat Fatkhullin Есть предложение по дизайну.
На месте прямоугольника разместить выпадающий список, или выпадающее меню со списком бесед. А перечёркнутую часть соответственно убрать.
Таким образом ширина поля переписки будет увеличена и сверху всегда будет имя собеседника.
то, что слева отображается список бесед - этого убирать не надо. Так же видно, кто, что пишет.