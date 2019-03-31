Новая система личных сообщений, как вам? - страница 17

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Чат, мега-супер-чат.

Ответить некак, читать не удобно за счёт разброса сообщений по сторонам, прикрепление файлов - просто прелесть, можно сразу исходник отправить. Перейти к первому сообщению с собеседником - нужно проскролить столько, что за всю историю столько не наскролил.

Зачем слева отображать всех пользователей с контактов, если в чате нужен конкретный контакт, с которым ведётся переписка?

И вопрос: зачем в чате огрызок от полосы прокрутки, он всё-равно не активен?

Впрочем, как не отправил сообщение ни вчера, ни сегодня - показал в видео.


 

О новой системе личных сообщений нет ни одного положительного отзыва.

Старая система устраивала всех.

Может быть, попросим администрацию завершить неудачный эксперимент над пользователями и просто вернуть из бэкапа старую систему?

 
Vitaly Muzichenko:

Чат, мега-супер-чат.

Ответить некак, читать не удобно за счёт разброса сообщений по сторонам, прикрепление файлов - просто прелесть, можно сразу исходник отправить. Перейти к первому сообщению с собеседником - нужно проскролить столько, что за всю историю столько не наскролил.

Зачем слева отображать всех пользователей с контактов, если в чате нужен конкретный контакт, с которым ведётся переписка?

И вопрос: зачем в чате огрызок от полосы прокрутки, он всё-равно не активен?

Впрочем, как не отправил сообщение ни вчера, ни сегодня - показал в видео.


Лучше бы оставили подсветку цветом сообщений разных собеседников как в старой версии чата вместо растаскивания их по краям поля чата.

Было очень удобно - я всегда, даже боковым зрением видел чьё сообщение - моё или собеседника. Пишешь код на одном мониторе, открыт чат на другом, звука нет. Краем глаза вижу изменение цветов чата - гляжу, и точно - новое сообщение. А сейчас? Даже глядя двумя глазами в упор, сложно разделить сообщения между собой.

 
Vadim Zotov:

О новой системе личных сообщений нет ни одного положительного отзыва.

Старая система устраивала всех.

Может быть, попросим администрацию завершить неудачный эксперимент над пользователями и просто вернуть из бэкапа старую систему?

Из положительного есть только одно: Не убрали чат с сайта. Всё!

Artyom Trishkin:

Лучше бы оставили подсветку цветом сообщений разных собеседников как в старой версии чата вместо растаскивания их по краям поля чата.

Было очень удобно - я всегда, даже боковым зрением видел чьё сообщение - моё или собеседника. Пишешь код на одном мониторе, открыт чат на другом, звука нет. Краем глаза вижу изменение цветов чата - гляжу, и точно - новое сообщение. А сейчас? Даже глядя двумя глазами в упор, сложно разделить сообщения между собой.

Читать - косяк, писать - косяк, искать - полный косяк.

Нынешний чат создан не для пользователей, а для морального удовлетворения чатописателя, мол всё круто - у меня получилось воплотить в код, как задумал.

 
Исправим, включая дизайн.
 
Renat Fatkhullin:
Исправим, включая дизайн.

Renat, спасибо что обратили внимание, а то было впечатление, что пишем в трубу! Кстати, сообщение собеседнику так и не отправил.

Ждём обновления чата!

 

По живому поломали, извините.

 
когда решил переделать сайт,  искал исполнителей.  Дизайнера, верстальщика... Все,  что мне предложили по дизайну было далеко в 2000х годах... А цены......... Решил попробовать сам. 
Не сделав бекап,  я начал рисовать на живом сайте на других страницах. . Для пробы. Начал изучать основы гугла... 

Все слетело почти под ноль. Осталась только база. 
За 1 месяц я срочно выучил библиотеки гугла,  css, html, javasript.  Понимаю, что в этом деле я нуб, но  понял, что такое "резать по живому"

На месяц мне даже понравилось. Потом понял, что все таки это не моё....... 

Так вот вижу, что сайт начинает переходить некоторыми элементами в основы ui гугла. Или bootstrap. Они все похожи. 
Почему бы не сделает чат, вернее дизайн,  на основе материалов? 
 
Renat Fatkhullin:
Исправим, включая дизайн.

@Renat Fatkhullin Есть предложение по дизайну.

На месте прямоугольника разместить выпадающий список, или выпадающее меню со списком бесед. А перечёркнутую часть соответственно убрать.


Таким образом ширина поля переписки будет увеличена и сверху всегда будет имя собеседника.

 
Alexey Viktorov:

@Renat Fatkhullin Есть предложение по дизайну.

На месте прямоугольника разместить выпадающий список, или выпадающее меню со списком бесед. А перечёркнутую часть соответственно убрать.


Таким образом ширина поля переписки будет увеличена и сверху всегда будет имя собеседника.


то, что слева отображается список бесед  - этого убирать не надо. Так же видно, кто, что пишет. 

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