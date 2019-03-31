Новая система личных сообщений, как вам? - страница 31
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Здравствуйте! Подскажите, новую систему сообщений ещё не доделали? Уведомления о новых сообщениях, то отображаются, то нет, то приходят на телефон, то нет. У всех так?
Добрый день. Измените цвет новых сообщений, сделайте темнее или совершенно другим цветом, их видно только под определенным углом.
Первые 3 сообщения не прочитаны, отличий почти нет от других.
Добрый день. Измените цвет новых сообщений, сделайте темнее или совершенно другим цветом, их видно только под определенным углом.
Первые 3 сообщения не прочитаны, отличий почти нет от других.
Обещали чаты через Web, а их так и нет...
тогда форум завянет
тогда форум завянет
Может на форуме не будет флуда просто...