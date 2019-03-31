Новая система личных сообщений, как вам? - страница 31

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Sergey Rozhnov:
Здравствуйте! Подскажите, новую систему сообщений ещё не доделали? Уведомления о новых сообщениях, то отображаются, то нет, то приходят на телефон, то нет. У всех так?
насчет телефона не знаю, на сайте уведомлялка чаще не работает чем работает
 

Добрый день. Измените цвет новых сообщений, сделайте темнее или совершенно другим цветом, их видно только под определенным углом.

Первые 3 сообщения не прочитаны, отличий почти нет от других.

 
Alexandr Gavrilin:

Добрый день. Измените цвет новых сообщений, сделайте темнее или совершенно другим цветом, их видно только под определенным углом.

Первые 3 сообщения не прочитаны, отличий почти нет от других.


Я года пол назад полез в настройках своего монитора. Оказывается, у меня был включён режим для чтения. И многие цвета сливались. 

Конечно тон бы ещё поднять. Но и так заметно и понятно, что верхние сообщения новые. 
 
Обещали чаты через Web, а их так и нет...
 
Aleksey Vyazmikin:
Обещали чаты через Web, а их так и нет...

тогда форум завянет

 
Fast235:

тогда форум завянет

Может на форуме не будет флуда просто...

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