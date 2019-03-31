Новая система личных сообщений, как вам? - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

Как-то навеяло, Я же творческий пацан)

Раздел "Фриланс". Подаёт исполнитель заявку, заказчик его выбирает. Ну всем известно, что контактами обмениваться нельзя, а если нужно показать и рассказать ТЗ в режиме реального времени, то сейчас такой возможности нет - в общем дешевле отказаться от работы на первоначальном этапе!

Середина 2020 года, во Фрилансе появляется возможность: "Сделать звонок собеседнику". Жмёшь кнопку и ждёшь, потом нежный голос: "Извините, нет свободных оператор - ожидайте 7 минут". Через минут 5 подключается оператор, и говорит: "Соединяю!"

Ну и всё что ты там показываешь и рассказываешь, внимательно смотрит и слушает специально обученный человек от MQ, ну чтоб собеседники не сказали и не показали ничего лишнего  :)

Правильно, с начало нужно создать трудности, а потом их преодолевать.

 
Vitaly Muzichenko:

Это на 27" мониторе.


Впрочем, сейчас о чём либо говорить рано, потому что это только каркас чата.

У меня иная картинка


 
Aleksey Vyazmikin:

У меня иная картинка

Да, у меня уже тоже другая картина, но читать сообщения по прежнему не удобно - нужно крутить головой


 
Vitaly Muzichenko:

Да, у меня уже тоже другая картина, но читать сообщения по прежнему не удобно - нужно крутить головой


Да мне кажется вообще не к чему сообщения лиц по разным углам раскидывать - вполне достаточно цветовой маркировки...

 
Aleksey Vyazmikin:

Да мне кажется вообще не к чему сообщения лиц по разным углам раскидывать - вполне достаточно цветовой маркировки...

Такой стиль можно использовать на мобильном телефоне с экраном 5", но не на стационарном компьютере. Наше сообщество - трейдеры, и программисты. 

Это чтоб читать такую переписку, то нужно бросить писать и торговать, отойти от компа, и на мобильном прочитать, кто и что тебе пишет)

 
У меня так вообще не видно никакого упоминания, что появилось новое сообщение. случайно в терминале увидел что они все таки есть.
 
Dmitiry Ananiev:
У меня так вообще не видно никакого упоминания, что появилось новое сообщение. случайно в терминале увидел что они все таки есть.

Тут солидарен с Вами.

 
Dmitiry Ananiev:
У меня так вообще не видно никакого упоминания, что появилось новое сообщение. случайно в терминале увидел что они все таки есть.

Иногда это даже полезно. :))) Вот на днях один придурок написал в личку... хорошо что не ответил сразу, а то был-бы таким-же придурком.:)))

 
не приходят сообщения из маркета , наверно это потом исправят. с ними лучше было
 
Pavel Verveyko:
не приходят сообщения из маркета , наверно это потом исправят. с ними лучше было
Сейчас вообще никаких сообщений не приходит. Вернее уведомлений. 
Но наверно это апдейты. Ждём....
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