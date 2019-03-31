Новая система личных сообщений, как вам? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как-то навеяло, Я же творческий пацан)
Раздел "Фриланс". Подаёт исполнитель заявку, заказчик его выбирает. Ну всем известно, что контактами обмениваться нельзя, а если нужно показать и рассказать ТЗ в режиме реального времени, то сейчас такой возможности нет - в общем дешевле отказаться от работы на первоначальном этапе!
Середина 2020 года, во Фрилансе появляется возможность: "Сделать звонок собеседнику". Жмёшь кнопку и ждёшь, потом нежный голос: "Извините, нет свободных оператор - ожидайте 7 минут". Через минут 5 подключается оператор, и говорит: "Соединяю!"
Ну и всё что ты там показываешь и рассказываешь, внимательно смотрит и слушает специально обученный человек от MQ, ну чтоб собеседники не сказали и не показали ничего лишнего :)
Правильно, с начало нужно создать трудности, а потом их преодолевать.
Это на 27" мониторе.
Впрочем, сейчас о чём либо говорить рано, потому что это только каркас чата.
У меня иная картинка
У меня иная картинка
Да, у меня уже тоже другая картина, но читать сообщения по прежнему не удобно - нужно крутить головой
Да, у меня уже тоже другая картина, но читать сообщения по прежнему не удобно - нужно крутить головой
Да мне кажется вообще не к чему сообщения лиц по разным углам раскидывать - вполне достаточно цветовой маркировки...
Да мне кажется вообще не к чему сообщения лиц по разным углам раскидывать - вполне достаточно цветовой маркировки...
Такой стиль можно использовать на мобильном телефоне с экраном 5", но не на стационарном компьютере. Наше сообщество - трейдеры, и программисты.
Это чтоб читать такую переписку, то нужно бросить писать и торговать, отойти от компа, и на мобильном прочитать, кто и что тебе пишет)
У меня так вообще не видно никакого упоминания, что появилось новое сообщение. случайно в терминале увидел что они все таки есть.
Тут солидарен с Вами.
У меня так вообще не видно никакого упоминания, что появилось новое сообщение. случайно в терминале увидел что они все таки есть.
Иногда это даже полезно. :))) Вот на днях один придурок написал в личку... хорошо что не ответил сразу, а то был-бы таким-же придурком.:)))
не приходят сообщения из маркета , наверно это потом исправят. с ними лучше было