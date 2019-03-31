Новая система личных сообщений, как вам? - страница 11
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Сейчас редко захожу на форум, видел, что сообщений нет и выходил. Только что вдруг появился значок, что аж 11 штук есть. Смотрю, висят какие-то новые, старые, народ в истерике, почему я не отвечаю.
Вот только что опять стало пусто. Теперь надо вручную проверять по будильнику?
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Новая система личных сообщений, как вам?
Artyom Trishkin, 2018.04.04 22:11
Постоянно висит значок о новом сообщении, хотя таковых не заметил. Нажимаю на значок с уведомлением - раскрывается список всех собеседников с 2014-го года... Новых сообщений нет (или его искать нужно в этих дебрях?). И не понятно пока: новое - действительно новое сообщение - помещается в верх этого самого списка, или нет? Ведь сейчас мне не понятно - то ли действительно есть новое сообщение, затерянное в длинном списке (значок-то уведомления есть), то ли просто баг с этим значком - он есть, а сообщений новых - нет. Не понятно.
ЗЫ. Вот ведь незадача ... Только написал об этом - глядь, а значок с уведомлением исчез, а ведь весь день висел там ... Чудеса ...
ЗЗЫ. После обновления страницы значок опять появился. А сообщений новых - нет.
ЗЗЗЫ. Кажется понял: после правки данного моего сообщения и нажатия на "Обновить", значок с уведомлением о новых ЛС пропадает. А как только я обновляю страницу через браузер, либо выхожу с этой темы куда-нибудь - хоть на главную страницу сайта - значок о новых ЛС опять появляется.
личные сообщения стали тормознутыми..
Пропала вся переписка со всеми абонентами. Было уведомление о двух новых сообщениях - зашёл в мини-окошко, и действительно - есть два новых ЛС. Решил их просмотреть в браузере (так привык), и ... трахтибидох:
... и это всё, что есть.
Где искать список всех "удобных тем" чтобы продолжить общение, или хотя бы ответить на новые-вдруг-пропавшие?
Пропала вся переписка со всеми абонентами. Было уведомление о двух новых сообщениях - зашёл в мини-окошко, и действительно - есть два новых ЛС. Решил их просмотреть в браузере (так привык), и ... трахтибидох:
... и это всё, что есть.
Где искать список всех "удобных тем" чтобы продолжить общение, или хотя бы ответить на новые-вдруг-пропавшие?
было такое, через время слева появилась менюшка.
наверно просто делают живьем..
было такое, через время слева появилась менюшка.
наверно просто делают живьем..
Благодарю. Подождём-с значит...
Да Артем, то появляются, то исчезают, все случайным образом
Сейчас обратил внимание. С телефона зашёл на сайт - значка-уведомления о новых сообщениях нет. Перешёл с мобильной версии сайта на обычную - есть уведомление.
Не могу прочитать сообщения - выбираю сбоку человека, а диалог вообще не грузится. Пока именно с одним такая беда