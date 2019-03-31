Новая система личных сообщений, как вам? - страница 11

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Alexey Volchanskiy:

Сейчас редко захожу на форум, видел, что сообщений нет и выходил. Только что вдруг появился значок, что аж 11 штук есть. Смотрю, висят какие-то новые, старые, народ в истерике, почему я не отвечаю.

Вот только что опять стало пусто. Теперь надо вручную проверять по будильнику?

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Новая система личных сообщений, как вам?

Artyom Trishkin, 2018.04.04 22:11

Постоянно висит значок о новом сообщении, хотя таковых не заметил. Нажимаю на значок с уведомлением - раскрывается список всех собеседников с 2014-го года... Новых сообщений нет (или его искать нужно в этих дебрях?). И не понятно пока: новое - действительно новое сообщение - помещается в верх этого самого списка, или нет? Ведь сейчас мне не понятно - то ли действительно есть новое сообщение, затерянное в длинном списке (значок-то уведомления есть), то ли просто баг с этим значком - он есть, а сообщений новых - нет. Не понятно.

ЗЫ. Вот ведь незадача ... Только написал об этом - глядь, а значок с уведомлением исчез, а ведь весь день висел там ... Чудеса ...

ЗЗЫ. После обновления страницы значок опять появился. А сообщений новых - нет.

ЗЗЗЫ. Кажется понял: после правки данного моего сообщения и нажатия на "Обновить", значок с уведомлением о новых ЛС пропадает. А как только я обновляю страницу через браузер, либо выхожу с этой темы куда-нибудь - хоть на главную страницу сайта - значок о новых ЛС опять появляется.


 

личные  сообщения стали тормознутыми..

 

Пропала вся переписка со всеми абонентами. Было уведомление о двух новых сообщениях - зашёл в мини-окошко, и действительно - есть два новых ЛС. Решил их просмотреть в браузере (так привык), и ... трахтибидох:

... и это всё, что есть.

Где искать список всех "удобных тем" чтобы продолжить общение, или хотя бы ответить на новые-вдруг-пропавшие?

 
Artyom Trishkin:

Пропала вся переписка со всеми абонентами. Было уведомление о двух новых сообщениях - зашёл в мини-окошко, и действительно - есть два новых ЛС. Решил их просмотреть в браузере (так привык), и ... трахтибидох:

... и это всё, что есть.

Где искать список всех "удобных тем" чтобы продолжить общение, или хотя бы ответить на новые-вдруг-пропавшие?


было такое, через время слева появилась менюшка. 

наверно просто делают живьем..

 
Vladislav Andruschenko:


было такое, через время слева появилась менюшка. 

наверно просто делают живьем..

Благодарю. Подождём-с значит...

 
Artyom Trishkin:

Да Артем, то появляются, то исчезают, все случайным образом

 
Сделайте окно для нового сообщения больше по вертикали и уменьшите подвал с вашими ссылками по сайту. Они пол страницы занимают
 

Сейчас обратил внимание. С телефона зашёл на сайт - значка-уведомления о новых сообщениях нет. Перешёл с мобильной версии сайта на обычную - есть уведомление.

Лс


 
Не могу прочитать сообщения  - выбираю сбоку человека, а диалог вообще не грузится. Пока именно с одним такая беда
 
Galina Bobro:
Не могу прочитать сообщения  - выбираю сбоку человека, а диалог вообще не грузится. Пока именно с одним такая беда

Ждите. Со временем подгрузится. 
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