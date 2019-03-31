Новая система личных сообщений, как вам? - страница 8

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Vitaly Muzichenko:

У меня нет андроида, и скором будущем не планирую. Впрочем Я такой не один.

Будет ждать внедрение оповещений, как это было ранее.

Поддерживаю, и так же  не обладаю телефоном с андройдом или айос, и не планирую.

 

Не знаю, как это правильно называется. Меня вполне устроило бы уведомление о личных сообщениях здесь. Но его, к сожалению, уже давно нет.

Уведомление

 
Vladimir Karputov:
Только проверил - PUSH приходят при новом сообщении в личке.

Тоже проверил - push-оповещений не обнаружено. Они как-то настраиваются?

 
Mikhail Zhitnev:

Тоже проверил - push-оповещений не обнаружено. Они как-то настраиваются?

В профиле (на сайте MQL5) нужно прописать ID мобильного терминала. ID берётся в мобильном терминале.

Картинки:


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Vladimir Karputov:

В профиле (на сайте MQL5) нужно прописать ID мобильного терминала. ID берётся в мобильном терминале.

Это у меня все прописано, ничего не менял.  Также поставлена галочка на прием новых сообщений.

Может это из-за того, что у меня мобильный терминал уже 3 недели не обновлялся?

Приходят только push-уведомления о новых работах.

 

Всё таки хотелось бы знать: уведомления в этом месте (цифры) будут когда-нибудь или нет?

Уведомления

 
Mikhail Zhitnev:

Это у меня все прописано, ничего не менял.  Также поставлена галочка на прием новых сообщений.

Может это из-за того, что у меня мобильный терминал уже 3 недели не обновлялся?

Приходят только push-уведомления о новых работах.

Это из-за того что система личных сообщений обновляется недели три.

 
Alexandr Saprykin:

Это из-за того что система личных сообщений обновляется недели три.

Видимо MQ кто-то заказал проведение психологического исследования - мол как люди будут реагировать на изменившийся привычный виртуальный мир, если их лешить того, к чему они привыкли...

А может это типа посыл "Вот без этой проблемы Вы и не замечали, как  много мы для Вас делаем - неблагодарные"! :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Видимо MQ кто-то заказал проведение психологического исследования - мол как люди будут реагировать на изменившийся привычный виртуальный мир, если их лешить того, к чему они привыкли...

А может это типа посыл "Вот без этой проблемы Вы и не замечали, как  много мы для Вас делаем - неблагодарные"! :)

Результаты психологического исследования хорошо видны на этом форуме. Ежедневно люди возмущаются и недоумевают, почему изменения делаются в "прямом эфире", а не отлажены и не испытаны предварительно где-то в укромном месте, и не представлены затем публике достойно и в полном объеме?

В следствии этих экспериментов психология покупателей чувствует незавершенность и нестабильность, поэтому покупатели воздерживаются от покупок. Продажи в маркете резко упали. Ощущаю на своей шкуре.

 
Vadim Zotov:

Всё таки хотелось бы знать: уведомления в этом месте (цифры) будут когда-нибудь или нет?


Полностью поддерживаю. Или это для лишних кликов переделано?

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