Новая система личных сообщений, как вам? - страница 8
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У меня нет андроида, и скором будущем не планирую. Впрочем Я такой не один.
Будет ждать внедрение оповещений, как это было ранее.
Поддерживаю, и так же не обладаю телефоном с андройдом или айос, и не планирую.
Не знаю, как это правильно называется. Меня вполне устроило бы уведомление о личных сообщениях здесь. Но его, к сожалению, уже давно нет.
Только проверил - PUSH приходят при новом сообщении в личке.
Тоже проверил - push-оповещений не обнаружено. Они как-то настраиваются?
Тоже проверил - push-оповещений не обнаружено. Они как-то настраиваются?
В профиле (на сайте MQL5) нужно прописать ID мобильного терминала. ID берётся в мобильном терминале.
Картинки:
В профиле (на сайте MQL5) нужно прописать ID мобильного терминала. ID берётся в мобильном терминале.
Это у меня все прописано, ничего не менял. Также поставлена галочка на прием новых сообщений.
Может это из-за того, что у меня мобильный терминал уже 3 недели не обновлялся?
Приходят только push-уведомления о новых работах.
Всё таки хотелось бы знать: уведомления в этом месте (цифры) будут когда-нибудь или нет?
Это у меня все прописано, ничего не менял. Также поставлена галочка на прием новых сообщений.
Может это из-за того, что у меня мобильный терминал уже 3 недели не обновлялся?
Приходят только push-уведомления о новых работах.
Это из-за того что система личных сообщений обновляется недели три.
Это из-за того что система личных сообщений обновляется недели три.
Видимо MQ кто-то заказал проведение психологического исследования - мол как люди будут реагировать на изменившийся привычный виртуальный мир, если их лешить того, к чему они привыкли...
А может это типа посыл "Вот без этой проблемы Вы и не замечали, как много мы для Вас делаем - неблагодарные"! :)
Видимо MQ кто-то заказал проведение психологического исследования - мол как люди будут реагировать на изменившийся привычный виртуальный мир, если их лешить того, к чему они привыкли...
А может это типа посыл "Вот без этой проблемы Вы и не замечали, как много мы для Вас делаем - неблагодарные"! :)
Результаты психологического исследования хорошо видны на этом форуме. Ежедневно люди возмущаются и недоумевают, почему изменения делаются в "прямом эфире", а не отлажены и не испытаны предварительно где-то в укромном месте, и не представлены затем публике достойно и в полном объеме?
В следствии этих экспериментов психология покупателей чувствует незавершенность и нестабильность, поэтому покупатели воздерживаются от покупок. Продажи в маркете резко упали. Ощущаю на своей шкуре.
Всё таки хотелось бы знать: уведомления в этом месте (цифры) будут когда-нибудь или нет?
Полностью поддерживаю. Или это для лишних кликов переделано?