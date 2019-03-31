Новая система личных сообщений, как вам? - страница 25

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Nikolai Semko:

заявленная 100 Mбит/с,

реальная 70 Мбит/с

такое уже второй день

ctrl + F5 не помогут?

 
Vladimir Karputov:

ctrl + F5 не помогут?

нет. Куки тоже почистил.
Причем сообщения также не подгружаются в MT5. Но в MT5 mobile они присутствуют.

если такое только у меня - пишу в СД

 
Nikolai Semko:

нет. Куки тоже почистил.
Причем сообщения также не подгружаются в MT5. Но в MT5 mobile они присутствуют.

если такое только у меня - пишу в СД

ФаерВолл проверьте винды и роутера. Ну или это привет от провайдера - дайте компу интернет от телефоны для проверки этой идеи.

 
Aleksey Vyazmikin:

ФаерВолл проверьте винды и роутера. Ну или это привет от провайдера - дайте компу интернет от телефоны для проверки этой идеи.

попробовал. Не помогло. 

 
Заработало...
Что это было так и не понял.
Есть подозрение что это появилось после бана и забыли что-то там включить.
 
Nikolai Semko:
Заработало...
Что это было так и не понял.
Есть подозрение что это появилось после бана и забыли что-то там включить.

Жаль, что не выявлена закономерность, Вы уже не первый кто об этом сообщает.

 
Nikolai Semko:

нет. Куки тоже почистил.
Причем сообщения также не подгружаются в MT5. Но в MT5 mobile они присутствуют.

если такое только у меня - пишу в СД

А у меня наоборот 3 непонятных показывает и я не могу их найти

 
в сообщениях пропал переводчик... его добавят или языки идти учить
 
Sergey Lobov:
в сообщениях пропал переводчик... его добавят или языки идти учить

duolingo.com - прекрасный сайт для изучения иностранных языков))

Переводчика в сообщениях давным-давно нет.

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спасибо на добром совете.... но хотелось бы как раньше - нажал на кнопку и все прочитал)))))))))
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