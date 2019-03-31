Новая система личных сообщений, как вам? - страница 24

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давно не заходил на сайт, накопилась куча сообщений, решил поотвечать

нет даты сообщения, только время, вроде же раньше было?

и как дурак, у всех спрашиваю, когда вы мне писали? это совсем никуда... 

 
Alexey Volchanskiy:

давно не заходил на сайт, накопилась куча сообщений, решил поотвечать

нет даты сообщения, только время, вроде же раньше было?

и как дурак, у всех спрашиваю, когда вы мне писали? это совсем никуда... 

а-а-а, числа есть, но только в общем списке сендеров, а конкретно по сообщениям у конкретного только время

[Удален]  
Теперь надобно курсор мыши навести на время сообщения, чтоб увидеть всю информацию.
 
Alexey Volchanskiy:
Alexey Volchanskiy:

давно не заходил на сайт, накопилась куча сообщений, решил поотвечать

нет даты сообщения, только время, вроде же раньше было?

и как дурак, у всех спрашиваю, когда вы мне писали? это совсем никуда... 

а-а-а, числа есть, но только в общем списке сендеров, а конкретно по сообщениям у конкретного только время

о, уже пошли первый недоуменные сообщения, - Алексей, ты о чем?
а это я на какое-то старое ответил
короче, теперь надо в мессаже ручками писать дату

 
Aleksandr Volotko:
Теперь надобно курсор мыши навести на время сообщения, чтоб увидеть всю информацию.

Точно, спасибо! Новый, интуитивно понятный интерфейс. Я бы в жизни не догадался.

 
сколько уже делают не могут доделать, например чтобы уведомления приходили о комментариях к продуктам и о покупках, как раньше, включите назад что было, зачем этот обрезок выкатили для всех, уже бесконечно огромное время все мучаются (по меркам большой компании) все это должно решаться на бета тестах не затрагивая всех пользователей, захотели выкатить для всех имейте возможность решить все проблемы за пару дней, не в какие рамки не лезет, что сейчас имеем от системы личных сообщений просто ужас, школьник на конструкторе лучше реализует и быстрее, господи сайт о программном продукте, такое позорище (тут смайлик рука-лицо)
[Удален]  
Шел 2018 год, а я все должен чтоб отправить файл ходить по корневым папкам и добавлять по одному... фейспалм
 

Что-то юмора не понял. А куда делись все сообщения?

Так же отсутствует возможность написать сообщение кому-нибудь.



 
Nikolai Semko:

Что-то юмора не понял. А куда делись все сообщения?



Возможно ещё не подгрузились. Скорость интернета хорошая у Вас?

 
Vladimir Karputov:

Возможно ещё не подгрузились. Скорость интернета хорошая у Вас?

заявленная 100 Mбит/с,

реальная 70 Мбит/с

такое уже второй день

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