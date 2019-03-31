Новая система личных сообщений, как вам? - страница 24
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давно не заходил на сайт, накопилась куча сообщений, решил поотвечать
нет даты сообщения, только время, вроде же раньше было?
и как дурак, у всех спрашиваю, когда вы мне писали? это совсем никуда...
давно не заходил на сайт, накопилась куча сообщений, решил поотвечать
нет даты сообщения, только время, вроде же раньше было?
и как дурак, у всех спрашиваю, когда вы мне писали? это совсем никуда...
а-а-а, числа есть, но только в общем списке сендеров, а конкретно по сообщениям у конкретного только время
давно не заходил на сайт, накопилась куча сообщений, решил поотвечать
нет даты сообщения, только время, вроде же раньше было?
и как дурак, у всех спрашиваю, когда вы мне писали? это совсем никуда...
а-а-а, числа есть, но только в общем списке сендеров, а конкретно по сообщениям у конкретного только время
о, уже пошли первый недоуменные сообщения, - Алексей, ты о чем?
а это я на какое-то старое ответил
короче, теперь надо в мессаже ручками писать дату
Теперь надобно курсор мыши навести на время сообщения, чтоб увидеть всю информацию.
Точно, спасибо! Новый, интуитивно понятный интерфейс. Я бы в жизни не догадался.
Что-то юмора не понял. А куда делись все сообщения?
Так же отсутствует возможность написать сообщение кому-нибудь.
Что-то юмора не понял. А куда делись все сообщения?
Возможно ещё не подгрузились. Скорость интернета хорошая у Вас?
Возможно ещё не подгрузились. Скорость интернета хорошая у Вас?
заявленная 100 Mбит/с,
реальная 70 Мбит/с
такое уже второй день